Nel mondo del calcio, gli attaccanti hanno solo frazioni di secondo per prendere decisioni che possono cambiare le sorti di una partita. Questa capacità di fare scelte rapide ed efficaci era uno dei tratti distintivi di David Villa, leggendario attaccante spagnolo che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Oggi, quella stessa filosofia dell’efficienza trova una nuova dimensione attraverso la tecnologia AI di OPPO.

Una carriera leggendaria sul campo

David Villa si è affermato come uno degli attaccanti più prolifici della sua generazione, militando in club prestigiosi come Barcellona, Atlético Madrid e Valencia. Il suo palmarès è impressionante: una Coppa del Mondo, un Campionato Europeo, una Champions League, diversi titoli de La Liga, la Copa del Rey, la Supercoppa UEFA e la Coppa del Mondo per Club FIFA. A livello individuale, ha conquistato la Scarpa d’Oro agli Europei del 2008 e la Scarpa d’Argento ai Mondiali del 2010, dove ha realizzato ben cinque reti.

Dopo il ritiro nel 2020, Villa ha co-fondato DV7 Group, un’azienda che include un’accademia calcistica e un brand di sport marketing con presenza internazionale. Se durante la sua carriera agonistica Villa era noto per la sua efficienza sul campo, oggi porta quella stessa filosofia nella sua vita imprenditoriale, affidandosi alla tecnologia per ottimizzare il suo lavoro quotidiano.

OPPO Find N5: l’assistente personale di un campione

Il passaggio al nuovo OPPO Find N5 rappresenta per Villa un’evoluzione naturale, paragonabile al cambio di scarpe per un calciatore all’inizio di una nuova stagione. Il dispositivo foldable, con il suo design leggero e lo schermo ampio, gli consente di moltiplicare la produttività attraverso funzionalità innovative:

Boundless View : permette di utilizzare due applicazioni contemporaneamente, consentendo a Villa di visualizzare i video degli allenamenti dei giovani calciatori mentre prende appunti

L’intelligenza artificiale: l’assist perfetto per l’efficienza

Così come Villa ha perfezionato le sue abilità tecniche attraverso un rigoroso allenamento, evolvendo poi verso una preparazione più tattica nei club professionistici, OPPO ha sviluppato una tecnologia AI versatile che si adatta a diversi scenari d’uso. L’integrazione di modelli pre-addestrati come Google Gemini e l’AI proprietaria di OPPO offre strumenti che aumentano l’efficienza e risparmiano tempo prezioso.

Che si tratti del rettangolo verde o della vita quotidiana, il successo premia sempre chi sa essere più efficiente. Proprio come i magnifici assist che un tempo permettevano a Villa di realizzare gol memorabili, oggi OPPO Find N5 è diventato il partner ideale dell’ex campione nella sua vita imprenditoriale. E questo stesso assistente tecnologico è ora disponibile per tutti.

