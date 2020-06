Come cancellare la cronologia di navigazione su PC (Chrome,Firefox, Safari) – Aggiornato al 2020

Vediamo assieme tutti i passaggi per cancellare la cronologia di navigazione su tutti i più famosi browser web.

Forse non lo sapete, ma qualsiasi browser internet trattiene traccia di ogni pagina visitata da noi sin dal primo utilizzo.

Per qualcuno non potrebbe essere un problema, ma per altri invece è considerata una vera e propria violazione della nostra privacy visto che, chiunque acceda al nostro pc, può visualizzare lo storico dei siti web visitati.

Le procedure sono molto simili tra loro pertanto, noi di Techzilla.it non ci dilungheremo in troppe parole.

Cancellare la cronologia Google Chrome

Il browser più usato al mondo e presente su tutti gli smartphone Android; ecco come cancellare la cronologia su Google Chrome.

Apri Chrome sul computer Premendo i tasti CTRL e successivamente H sulla tastiera si aprirà la pagina del dettaglio della cronologia E’ possibile eliminare uno per volta i siti visitati selezionando la casella accanto a ogni elemento e successivamente il tasto Elimina oppure utilizzare il tasto laterale a sinistra Cancella dati di Navigazione Si aprirà un Pop Up a schermo suddiviso in Base e Avanzato. Selezionare, a seconda della sezione preferita, ciò che si vuole rimuovere e premere su Cancella dati Chiudere Google Chrome e alla riapertura tutti i dati di navigazione selezionati saranno cancellati.

Attenzione, se utilizzate il browser Chrome anche su Smartphone verranno cancellati anche i dati di navigazione su di esso

Cancellare la cronologia Microsoft Edge

L’ultima evoluzione dello storico Internet Explorer; ecco come cancellare la cronologia su Microsoft Edge.

Apri Edge sul tuo computer Premendo in successione i tasti CTRL e H sulla tastiera si aprirà la pagina del dettaglio della cronologia E’ possibile eliminare uno per volta i siti visitati selezionando la X alla destra di ogni stringa Nel caso invece si voglia cancellare tutta la cronologia, in basso a sinistra troveremo Cancella dati di navigazione Ci troveremo di fronte ad un intuitivo menù a tendina con diversi intervalli di tempo selezionabili Selezionare ciò che si vuole rimuovere e premere su Cancella ora I dati di navigazione sono cancellati, è possibile chiudere Edge

E’possibile saltare tutti i passaggi precedenti con questa sequenza di tasti in successione: CTRL, Maisucola e infine il tasto CANC e si aprirà il pop Up specifico per cancellare la cronologia

Cancellare cronologia Mozilla Firefox

Firefox è sempre stato il terzo incomodo tra i precedenti con molte funzioni interessanti; ecco come cancellare la cronologia su Firefox.

Apri Firefox sul tuo computer Premendo l’ingranaggio alla destra accedi alle opzioni ed è necessario premere su Privacy e sicurezza Scorrendo in basso arrivare alla sezione cronologia e premere su Cancella cronologia Selezionare il lasso di tempo e ciò che si vuole cancellare e premere Cancella adesso La cronologia di navigazione è ripulita, è possibile chiudere Firefox

E’ possibile, impostare il non salvataggio automatico della cronologia. Seguendo le istruzioni fino al punto tre sarà necessario solamente impostare non salvare la cronologia e riavviare Firefox

Cancellare cronologia su Safari

Il programma per navigare della Apple risulta il più rapido di tutti quelli cui abbiamo analizzato; ecco come cancellare la cronologia su Safari.

Aprire Safari sul tuo Mac Nell’applicazione Safari basterà premere sul pulsante Cronologia in alto e scendere fino alla voce Cancella cronologia La cronologia, e tutti i dati di navigazione saranno automaticamente rimossi Nel caso in cui si voglia effettuare una pulizia più mirata sarà necessario premere dopo Cronologia il pulsante Mostra cronologia e da li andare a rimuovere più nello specifico quello desiderato

Se il Mac e gli altri dispositivi che utilizzano Safari hanno attiva la funzionalità di iCloud, la cronologia di navigazione viene rimossa da tutti loro.

Ci sono molti altri programmi per navigare sul Web: SRWare Iron, Opera Web, Maxton, Palemoon e tanti altri.

Quelli che abbiamo riportati sono solamente i più utilizzati, pertanto se avete bisogno di informazioni per gli altri basta fare una domanda nel box sottostante e verranno tempestivamente aggiornati.