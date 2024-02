La crescente richiesta di fotocamere mirrorless ha raggiunto livelli senza precedenti grazie alle loro caratteristiche irresistibili che attirano fotografi di ogni livello. Negli ultimi anni, queste fotocamere hanno subito numerosi miglioramenti hardware, rendendole la scelta privilegiata degli appassionati di fotografia

Migliorando il meccanismo dell’otturatore, si ottiene una velocità di scatto più elevata, che permette alle fotocamere mirrorless di catturare immagini in rapida successione, congelando efficacemente i soggetti in rapido movimento e riducendo l’effetto sfocato. Queste capacità risultano particolarmente vantaggiose nella fotografia sportiva, naturalistica e d’azione, dove la capacità di catturare momenti veloci è fondamentale.

In risposta a questa crescente popolarità della fotografia sportiva e alla crescente importanza dell’intelligenza artificiale (IA), Honor ha adottato misure proattive per guidare il settore nell’innovazione delle fotocamere. Integrando la tecnologia IA nella fotografia degli smartphone e implementando aggiornamenti significativi sia a livello hardware che software, Honor si impegna a portare sui propri dispositivi capacità fotografiche di livello professionale, consentendo agli utenti di catturare momenti unici con una nitidezza eccezionale, preservando la natura fugace di questi eventi con dettagli sorprendenti.

La serie Honor Magic6 è dotata di un sistema di telecamere Falcon di livello professionale basato sull’intelligenza artificiale, che testimonia l’impegno costante del brand verso l’eccellenza della fotocamera. Falcon introduce uno straordinario teleobiettivo Periscope da 180 MP e una serie di caratteristiche all’avanguardia nel settore, tra cui il sensore HDR personalizzato con funzionalità di gamma dinamica ultra-ampia e un’apertura variabile ultra-grande. Sfruttando la potenza della tecnologia IA, Honor offre un’esperienza fotografica straordinaria, consentendo agli utenti di catturare momenti che lasceranno a bocca aperta.

L’introduzione del sistema di telecamere Honor Falcon ha portato la serie Magic6 a nuove vette. Oltre a migliorare la gamma dinamica, la sensibilità alla luce, la visione a lungo raggio e le immagini dinamiche, Honor ha sollevato la barra della velocità di ripresa a livelli senza precedenti. L’attuatore SMA (Shape Memory Alloy), che combina le funzionalità di autofocus (AF) e stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), offre una velocità di messa a fuoco leader nel settore.

IlDr. Weilong Hou, esperto tecnico di imaging di HONOR Device Co, Ltd spiega:

Grazie alla tecnologia all’avanguardia di HONOR, gli utenti possono ora catturare e immortalare momenti sportivi fugaci con una chiarezza e una precisione senza precedenti, elevando la loro fotografia sportiva a nuovi livelli di eccellenza.

“HONOR sta spingendo i confini dell’innovazione nella fotografia per smartphone e si dedica a portare agli utenti la migliore esperienza di cattura di immagini sul mercato. Crediamo che la prossima grande tendenza per la fotografia su smartphone sarà la fotografia sportiva, e i nostri progressi e le nostre ambizioni in questo campo, alimentato dall’intelligenza artificiale, rappresentano un significativo balzo in avanti, consentendo ai nostri utenti di godere di un’esperienza fotografica di livello professionale sui loro smartphone”