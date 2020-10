Cosa è Netflix Party

Netflix party è un’estensione per il browser Google Chrome che permette di guardare il noto servizio streaming insieme agli amici. È pensata per colore che vogliono guardare contenuti in streaming su Netflix in tempo reale con la possibilità di lasciare commenti e considerazioni.

Netflix party crea un ambiente virtuale nel browser dove da una parte c’è il player video con il contenuto e dall’altra è presente una chat per commentare in diretta. Tutto quello di cui avremo bisogno è ovviamente un account Netflix e un’estensione per il nostro browser Chrome.

Netflix Party

Requisiti Netflix Party

Tutti i partecipanti devono avere un abbonamento a Netflix

Tutti i partecipanti devono avere installato Google Chrome e l’estensione Netflix Party

Google Chrome è il browser più utilizzato al mondo e può essere scaricato e installato gratuitamente da qui .

Come installare Netflix Party

Successivamente sarà sufficiente collegarsi al sito di Netflix Party, cliccare su Install Netflix Party e cliccare su Aggiungi estensione. In alternativa potrete trovare l’estensione anche nel repository ufficiale di Google Chrome per le estensioni.

A questo punto l’estensione è stata installata, noterete infatti un’icona sulla destra con la sigla NP

Come utilizzare Netflix Party

Ora non vi resta che aprire Netflix e premere play sul contenuto che volete vedere con i vostri amici, dopodiché sarà sufficiente cliccare sull’icona NP, copiare l’URL del party e condividerlo con gli amici.

Dopo aver compiuto questi passaggi puoi commentare ciò che stai guardando in diretta con i tuoi amici o parenti, attraverso la chat. Se siete interessati a dare uno sguardo a come utilizzare al meglio la vostra Chromecast potete consultare la nostra guida