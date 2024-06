Durante il Computex 2024, il Presidente e CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, ha presentato insieme ai leader dell’ecosistema del mercato globale dei PC una nuova categoria di dispositivi, i PC Copilot+, alimentati esclusivamente dalle piattaforme Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus. Questi PC promettono miglioramenti significativi in termini di produttività, creatività e intrattenimento.

Amon ha dichiarato:

“Il PC è rinato. I PC Copilot+ alimentati da Snapdragon X Elite sono i PC Windows più veloci e intelligenti mai costruiti, con intelligenza artificiale integrata in tutto il sistema e una durata della batteria di più giorni.” Ha ringraziato i partner presenti, sottolineando che questi nuovi PC mettono i Windows Copilot+ con Snapdragon all’avanguardia dell’innovazione tecnologica, ridefinendo l’esperienza del personal computing e facilitando agli sviluppatori la creazione di applicazioni per questa nuova generazione di dispositivi.

Amon ha enfatizzato che la NPU (Neural Processing Unit) della serie Snapdragon X è una chiave di differenziazione, permettendo ai PC con Snapdragon X di offrire prestazioni superiori grazie alla gestione dei carichi di lavoro dell’intelligenza artificiale, liberando CPU e GPU e migliorando significativamente le prestazioni e il risparmio energetico.

Qualcomm Technologies sta riportando la leadership delle prestazioni all’ecosistema dei PC Windows, con la NPU che offre le migliori prestazioni per watt per computer portatili, fino a 2,6 volte rispetto a M3 e fino a 5,4 volte rispetto a Core Ultra 71. La CPU Qualcomm Oryon del Snapdragon X Elite rappresenta il nuovo standard per le prestazioni su Windows, con una velocità della CPU fino al 51% maggiore a parità di potenza, eguagliando le prestazioni delle CPU concorrenti con un consumo energetico inferiore del 65%.

Oltre all’hardware, Amon ha evidenziato gli strumenti di sviluppo di Qualcomm Technologies, leader nel settore per la creazione di applicazioni AI di nuova generazione. Il Qualcomm AI Hub consente agli sviluppatori di implementare in soli 5 minuti un modello su dispositivi alimentati da piattaforme Snapdragon, sfruttando una vasta collezione di modelli AI pre-ottimizzati. Il nuovo Snapdragon Dev Kit per Windows offre una piattaforma hardware ideale per gli sviluppatori, dotata di un chipset Snapdragon X Elite e un form factor adattabile e popolare.

