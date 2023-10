Cooler Master ha annunciato l’arrivo di due innovazioni rivoluzionarie nel mondo dei dispositivi personali: il case Qube 500 Flatpack e la serie di dissipatori a liquido MasterLiquid Atmos. Questi prodotti incarnano l’impegno costante del marchio nell’innovazione, nella funzionalità e nella sostenibilità, aprendo la strada a un nuovo standard per gli appassionati di tecnologia che cercano configurazioni uniche e personalizzate.

Con uno sguardo sempre rivolto al futuro e una passione instancabile per la tecnologia avanzata, Cooler Master si conferma come un vero pioniere in un mondo in cui l’avanguardia è la norma, conquistando l’immaginazione tecnologica e plasmando le potenzialità del domani.

“Durante il nostro percorso di crescita, abbiamo costantemente guidato l’innovazione e migliorato l’esperienza utente”, ha dichiarato con entusiasmo Jimmy Sha, CEO di Cooler Master. “Il Qube 500 e il MasterLiquid Atmos testimoniano la nostra dedizione a rivoluzionare il panorama dei PC. Non sono semplicemente prodotti, ma rappresentano il nostro impegno nell’arricchire l’esperienza di gioco e creazione di PC della nostra comunità”.

Il Qube 500 Flatpack e il MasterLiquid Atmos condividono numerose caratteristiche distintive, tra cui un packaging ecologico e opzioni versatili ed entusiasmanti per coloro che cercano di lasciare il proprio segno nel mondo della tecnologia.

Il design flatpack del Qube 500 trasforma l’assemblaggio in un processo divertente e accessibile sia per i principianti che per gli utenti avanzati. Grazie ai suoi pannelli modulari, l’assemblaggio diventa intuitivo ed efficiente, mentre le dimensioni compatte nascondono una sorprendente compatibilità, consentendo l’installazione agevole di schede madri fino al formato E-ATX, sistemi di raffreddamento avanzati e schede video di grandi dimensioni. Ogni elemento è progettato per semplificare la vita degli appassionati di tecnologia, combinando funzionalità ed estetica in un unico prodotto straordinario.

Ma non è tutto: la vasta gamma di colorazioni disponibili permette di infondere creatività e personalità all’ambiente di gioco o di lavoro, trasformando ogni postazione in un mondo a parte in cui l’energia e l’ispirazione scorrono liberamente.

Il Qube 500 Flatpack offre anche un ecosistema di accessori vivente, incluso il Gem, un mini-gestore di cavi, insieme a file 3D stampabili che consentono a chiunque di creare accessori personalizzati, aggiungendo un tocco unico e distintivo al proprio spazio tecnologico.

Passando al MasterLiquid Atmos, questo dissipatore a liquido rappresenta l’apice delle tecnologie Cooler Master. Dotato delle ventole SickleFlow Edge 120 con cuscinetti di tipo RB (Rifle Bearing), offre prestazioni eccezionali, lunga durata e una straordinaria illuminazione ARGB di seconda generazione, presente anche sul top del blocco pompa/waterblock, rendendolo altamente personalizzabile.

La pompa a doppia camera garantisce un flusso del liquido refrigerante ottimale e un efficiente scambio termico. Grazie a una bobina trifase, questo sistema offre prestazioni straordinarie con un livello di rumorosità estremamente ridotto.

In conclusione, se cercate un’esperienza all’avanguardia nell’assemblaggio del vostro prossimo PC senza compromettere le prestazioni, l’accoppiata Qube 500 Flatpack e MasterLiquid Atmos è la risposta alle vostre esigenze. Questa combinazione non solo ridefinisce il concetto di costruzione di PC, ma supera le aspettative, offrendo un incontro tra innovazione, estetica e potenza. Un trittico insuperabile per chi non si accontenta e cerca l’eccellenza in ogni dettaglio.

Il Qube 500 Flatpack e il MasterLiquid Atmos saranno disponibili in Italia a partire dal prossimo mese di novembre, con prezzi al pubblico consigliati che variano a seconda della configurazione:

Qube 500 Flatpack Bianco (Q500-WGNN-S00) – Nero (Q500-KGNN-S00): 95 € IVA inclusa

Qube 500 Flatpack Macaron (Q500-DGNN-S00): 110 € IVA inclusa

MasterLiquid 240 Atmos (MLX-D24M-A25PZ-R1): 167 € IVA inclusa

MasterLiquid 360 Atmos (MLX-D36M-A25PZ-R1): 188 € IVA inclusa

Per ulteriori dettagli, visitate il sito web Cooler Master dedicato alle due verisoni:

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!