Creative presenta Creative Zen Air Pro e Creative Zen Air Plus, le nuove cuffie in-ear che si uniscono alla rinomata famiglia Creative Zen. Ideate per elevare l’esperienza audio quotidiana, queste ultime incorporano intuitività e innovazione. Grazie a LE Audio con codec LC3, driver dinamici da 10 mm, cancellazione attiva del rumore ibrida (ANC) con modalità Ambient, Bluetooth 5.3 e codec audio AAC, unite a una durata della batteria estesa, questi auricolari offrono un’esperienza audio notevolmente migliorata a un costo accessibile.

Creative Zen Air Pro Creative Zen Air Plus

Creative Zen Air Pro e Creative Zen Air Plus integrano il Bluetooth LE Audio per garantire un’esperienza audio wireless superiore a bit rate significativamente inferiori e con minor consumo energetico. LE Audio supporta anche la trasmissione senza interruzioni dell’audio a un numero illimitato di dispositivi compatibili, assicurando una connettività avanzata per serate perfette di film con familiari e amici. I dispositivi compatibili con questa tecnologia aprono le porte a funzionalità avanzate ed esplorano il pieno potenziale di LE Audio.

Con driver dinamici personalizzati da 10 mm, sia Creative Zen Air Pro che Creative Zen Air Plus regalano un’esperienza audio coinvolgente, con bassi profondi e melodie bilanciate per un audio completo. La cancellazione attiva del rumore ibrida e la modalità Ambient consentono di immergersi nell’ascolto delle canzoni preferite o di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante con un semplice tocco.

Pensati per chi è sempre in movimento, Creative Zen Air Plus e Creative Zen Air Pro sono pronti per l’azione. La certificazione IPX4 di Creative Zen Air Plus lo rende resistente a spruzzi d’acqua, mentre Creative Zen Air Pro va oltre con una certificazione IPX5, garantendo maggiore resistenza all’acqua. Con una durata della batteria estesa, Creative Zen Air Pro offre un’impressionante autonomia totale di riproduzione fino a 33 ore, seguito da Creative Zen Air Plus con fino a 32 ore di autonomia totale.

Sebbene entrambi i modelli condividano caratteristiche intelligenti, Creative Zen Air Pro spicca con la Modalità Ultra-Low Latency, sincronizzando senza intoppi audio e video e riducendo la latenza a soli ~20 ms, migliorando l’esperienza complessiva di film, giochi e musica.

Inoltre, la configurazione del microfono differenzia Creative Zen Air Pro, vantando sei microfoni per un’efficace cancellazione del rumore durante le chiamate. La tecnologia avanzata di cancellazione del rumore con rete neurale profonda (DNN), alimentata da intelligenza artificiale, migliora l’esperienza eliminando i rumori di fondo in tempo reale.

D’altra parte, Creative Zen Air Plus dispone di sei microfoni con tecnologia ENC, offrendo chiamate vocali più chiare eliminando i rumori di fondo indesiderati.

Creative Zen Air Pro e Creative Zen Air Plus portano un potenziamento audio agli scenari sonori quotidiani, diventando la scelta ideale per un’esperienza audio superiore ovunque e in qualsiasi momento.

Prezzi e Disponibilità

Creative Zen Air Plus è disponibile al prezzo di €59,99 su Creative.com. Per ulteriori dettagli, visita creative.com/ZenAirPlus.

Creative Zen Air Pro è disponibile al prezzo di €69,99 su Creative.com. Per ulteriori informazioni, visita creative.com/ZenAirPro.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!