Dopo le incredibili offerte per il Black Friday tornano le promozioni su HUAWEI Store ma questa volta dedicate al Cyber Monday con sconti fino al 50%. Solo per oggi ad esempio le FreeBuds Pro con cancellazione attiva e dinamica del rumore, che sono in offerta a soli 129€ su HUAWEI Store e Amazon.it

I Best Seller

Ma ancora una volta non mancano offerte dedicate a tutti i prodotti dell’ecosistema HUAWEI a partire dagli smartphone: HUAWEI P40, è disponibile oggi nelle varianti Black, Silver Frost e Blush Gold al prezzo speciale di 479,00€ (invece di 799,00 €). Un altro smartphone da non lasciarsi scappare in queste ore di sconti è HUAWEI P30 Pro, disponibile all’acquisto a 499,00€ (invece di € 849,90).

Per gli amanti del fitness un altro deal da non perdere comprende HUAWEI WATCH GT 2e, disponibile all’acquisto nelle colorazioni Lava e Red e Mint Green al prezzo vantaggioso di 89,00 € (invece di € 169,90).

Oltre alle offerte dedicate al Cyber Monday le promo HUAWEI continuano fino a Dicembre con altre promo dedicate.

LE OCCASIONI HUAWEI CONTINUANO FINO A DICEMBRE

SMARTPHONE

Huawei P Smart 2021 Scheda tecnica Display :6.67

:6.67 CPU :Huawei HiSilicon Kirin 710A 4x 2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53

:Huawei HiSilicon Kirin 710A 4x 2 GHz Cortex-A73 + 4x 1.7 GHz Cortex-A53 RAM :4 GB

:4 GB Memoria Interna :128 GB Espandibile

:128 GB Espandibile Fotocamera :48Mp

Sistema Operativo:Android 10 EMUI 10.1

Oltre alle ricche promo lampo dedicate esclusivamente alla giornata di oggi, si aggiunge anche HUAWEI P Smart 2021, che fino al 4 dicembre è disponibile a € 199,00 nelle colorazioni di Blush Gold e Crush Green(invece di € 229,90) con inclusi nel prezzo gli auricolari CM61 Bluetooth Headphone.

Recensione HUAWEI P Smart 2021: tanta batteria e un'ecosistema solido Introduzione Il nuovo HUAWEI P Smart 2021 è stato presentato lo scorso mese e da poche settimane è disponibile all'acquisto anche in Italia. Come possiamo immaginarci non si tratta di uno smartphone innovativo, ma piuttosto una rivisitazione del P [...] Introduzione Il nuovo HUAWEI P Smart 2021 è stato presentato lo scorso mese e da poche settimane è disponibile all'acquisto anche in Italia. Come possiamo immaginarci non si tratta di uno smartphone innovativo, ma piuttosto una rivisitazione del P [...]

NOTEBOOK

Se cercate invece un notebook dalle ottime performance il nuovo HUAWEI MateBook X Pro 2020 fino al 4 dicembre è acquistabile a 1.199,00 € nella configurazione i5 da 16+512GB, risparmiando ben 500,00€ dal prezzo iniziale. Inoltre, inclusi nel prezzo gli utenti riceveranno anche HUAWEI WiFi AX3 Quad-core e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift.

In alternativa è disponibile anche il HUAWEI MateBook 13 è la soluzione perfetta. Fino al 4 dicembre, è disponibile nella configurazione R5 da 8+256GB al prezzo di €549,00, invece di 699,00€.

WEARABLE

Per gli amanti dello sport o per chi semplicemente desidera mantenersi in forma, il nuovissimo HUAWEI WATCH Fit, è disponibile per l’acquisto nelle tre diverse colorazioni Graphite Black, Sakura Pink e Mint Green al prezzo di 99,00€. Inclusia nel prezzo anche CM61 Bluetooth Headphone fino al 4 dicembre.

AUDIO

Con HUAWEI FreeBuds Studio e HUAWEI X GENTLE MONSTER Eyewear II si punta alla novità. Fino a fine dicembre, chi acquista questi device, riceverà incluso nel prezzo il nuovo HUAWEI Watch Fit, perfetto per allenarsi a ritmo di musica.

Huawei FreeBuds Studio Cuffie Wireless, Tecnologia di Cancellazione Dinamica e Intelligente del Rumore e Modalità di Ascolto, Design a Doppia Antenna, Ricarica Rapida, Blush Gold 299€ ► 306€ ►

TABLET

Per un’esperienza multimediale coinvolgente e adatta a tutta la famiglia, HUAWEI MatePad T 10s e HUAWEI MatePad T 10. Nella configurazione WiFi 2+32GB, HUAWEI MatePad T 10s è disponibile al prezzo di 179,00 € (invece di 209,90 €) con incluso nell’acquisto HUAWEI WiFi AX3 Quad-core o CM61 Bluetooth Headphone, a scelta dell’utente. Mentre HUAWEI MatePad T10, progettato per essere performante e ultra-portatile, è disponibile nella configurazione da 2+16GB a € 129,00 (invece di 159,90 €); anche in questo caso è incluso nel prezzo HUAWEI WiFi AX3 Quad-core o CM61 Bluetooth Headphone.

NOVITÀ DALL’ECOSISTEMA CONNESSO HUAWEI

Lebooo Smart Sonic è il primo prodotto dell’ecosistema HiLink di Huawei. Lo spazzolino elettrico mixa una tecnologia innovativa con una qualità premium e funzioni smart, per rendere l’igiene orale una pratica quotidiana semplice, personalizzata e connessa. Disponibile nelle due diverse colorazioni white e black, in offerta al prezzo di 49,00€ con due testine aggiuntive incluse fino al 4 dicembre.

