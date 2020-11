HUAWEI Black Friday, tanti sconti fino al 40% su tutti i prodotti

Gli sconti, disponibili per tutti i prodotti dell’ecosistema come smartphone, notebook, tablet, wearable e accessori audio, arrivano fino al 40% e sono disponibili su Huawei Store. Inoltre, sempre in occasione del Black Friday, Huawei mette in palio anche una speciale estrazione per vincere un prodotto dell’ecosistema del brand.