Digimon Survive si mostra in nuovo trailer in attesa del lancio previsto per il 29 Luglio 2022 anche in Italia. Il nuovo gioco è un incrocio tra visual novel e RPG con una marcata vena tattica. Il gioco è stato annunciato nel 2018 ed ora finalmente è pronto per arrivare in commercio e per l’occasione si mostra in un nuovo trailer.

Nel gioco vestiremo i panni di Takuma che esploreremo il mondo, dividendosi tra incontri con amici e con nemici, scoprendo errori e indizi e ingaggiando emozionanti battaglie a turni con i nostri avverari.

Qui sotto il nuovo trailer di Digimon Survive in Italiano:

Come possiamo vedere si tratta di un gioco incentrato molto sull’esplorazione e il dialogo con gli altri personaggi: le scelte saranno importanti perché avranno un impatto non solo sulla storia e il destino di alcuni personaggi, ma anche su come alcuni Digimon si evolveranno.

Le interazioni si dimostreranno anche utili durante le battaglie: i giocatori infatti potranno incoraggiare i loro Digimon a dare potenziamenti e vantaggi e cercare di parlare con i Digimon avversari con la possibilità di reclutarli nel proprio team.

Nel corso di queste battaglie, non solo il posizionamento sarà importante per avvantaggiarsi ma anche l’uso di oggetti e di abilità per sopravvivere in questo mondo misterioso.

Digimon Survivesarà disponibile sul suolo occidentale a partire dal prossimo29 luglio 2022, sia su PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Il gioco sarà compatibile con PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

: si tratta diun semplice giorno di distanza rispetto al debutto nella terra del Sol Levante, fissata appunto per il 28 luglio. A comunicarlo ufficialmente è stato il producer del gioco,Kazumasa Habu

