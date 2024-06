E’ da oggi disponibile il nuovo HUAWEI MatePad 11,5″ S che presenta un display con rapporto d’aspetto 3:2, simile al rapporto aureo. Con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz e una risoluzione di 2.8K, il nuovo tablet integra un display PaperMatte di nuova generazione, unico nel suo genere. Questa tecnologia avanzata, caratterizzata da una nano-incisione antiriflesso e un rivestimento ottico magnetronico su scala nanometrica, riduce la riflettività della superficie al di sotto del 2% e elimina il 99% delle interferenze luminose, garantendo un’esperienza visiva cristallina e colori vivaci, sia all’interno che all’esterno.

Per migliorare l’esperienza di lettura, il HUAWEI MatePad 11.5” S offre la modalità Colore, che utilizza un algoritmo proprietario per regolare la luminosità, la tonalità e la temperatura del colore dello schermo, offrendo comfort visivo simile alla lettura su carta. Basta attivare questa modalità per godere delle morbide sfumature dell’inchiostro, sia che si stia leggendo un fumetto o un giornale.

Un’Esperienza di Scrittura e Lettura Senza Paragoni

Il PaperMatte Display di nuova generazione non solo migliora la lettura, ma rende la scrittura più simile a quella su carta, offrendo maggiore comfort per gli occhi rispetto alla maggior parte dei tablet. Certificazioni come la SGS Low Visual Fatigue 2.0 Premium Performance e la TÜV Rheinland Reflection-Free attestano la natura eye-friendly del dispositivo. Il HUAWEI MatePad 11.5” S è pensato per i giovani professionisti in cerca di un’esperienza creativa avanzata.

Software Proprietario per un’Esperienza Creativa Impareggiabile

Il HUAWEI MatePad 11.5” S stabilisce nuovi standard per la creatività. La texture creata dalle nanostrutture incise sulla superficie dello schermo offre una resistenza simile a quella di una matita sulla carta quando si utilizza uno stilo come il HUAWEI M-Pencil (3a generazione). HUAWEI Notes, con nuove funzionalità come Note Replay, migliora la produttività consentendo di annotare punti chiave durante un meeting e riprodurre l’audio corrispondente per una revisione efficiente. Gestures rapidi permettono di selezionare e modificare il testo in modo semplice e intuitivo.

GoPaint: Strumento Professionale per la Pittura Digitale

Il tablet è anche dotato di GoPaint, la nuova app di pittura di Huawei, sviluppata in collaborazione con esperti di belle arti e i team di ricerca dei laboratori Huawei. Grazie al Huawei FangTian Painting Engine, GoPaint offre rendering professionali, compositing veloce e utilizzo efficiente dell’archiviazione, rendendolo ideale per i creatori professionisti.

Esperienza Intelligente e Prestazioni Eccellenti per i Giovani Professionisti

Il HUAWEI MatePad 11.5” S, parte della serie MatePad, sfrutta il concetto di Super Device per offrire funzionalità come Multi-Window, Show Comments e SuperHub, migliorando l’efficienza lavorativa. La batteria a doppia cella da 8800 mAh garantisce lunga durata, supportando sessioni di lavoro o studio prolungate. Questo tablet offre tutto ciò che i giovani professionisti possono desiderare, dal supporto software all’interoperabilità con altri dispositivi Huawei, come smartphone e PC, soddisfacendo ogni esigenza di produttività e creatività.

Prezzi e disponibilità

A partire da oggi, è possibile acquistare HUAWEI MatePad 11.5” S (versione 8GB + 256 GB), disponibile nella colorazione Space Gray, su Huawei Store in due diverse varianti: la prima versione è il pacchetto Professional Edition, che include HUAWEI Detachable Keyboard dal valore PVDR di € 149, al prezzo complessivo di € 499, e la seconda senza tastiera al prezzo di € 399. Fino al 1° luglio, acquistando HUAWEI MatePad 11.5”S si otterrà in omaggio anche HUAWEI M-Pencil 3° Gen. Inoltre, utilizzando il codice coupon AMEDIAMP30, è possibile ottenere uno sconto dal valore pari a € 30.

Per ulteriori informazioni, visitare il link dedicato.

