HUAWEI annuncia che da oggi sono disponibili su HUAWEI Store il nuovo HUAWEI MateBook X Pro e Matebook 14, l’ultrabook intelligente che assicura performanceelevate, progettato per le nuove generazioni.

Matebook X Pro

Questo laptop combina tecnologia all’avanguardia, design elegante e leggero e funzionalità smart per garantire prestazioni elevate. Con uno spessore di soli 13,5 mm e un peso inferiore a 1 kg, il MateBook X Pro rappresenta un nuovo standard per i laptop ultraleggeri, pesando solo 980 g. È dotato di un processore Intel® Core™ Ultra 9 e un TDP potente di 40 W.

Design Elegante e Massima Portabilità

Il HUAWEI MateBook X Pro è il primo PC a presentare una CNC a quattro assi su entrambi i lati, creando una curvatura sottile denominata Skyline Design, che accentua la sensazione di morbidezza e raffinatezza del laptop. Il corpo metallico, liscio al tatto e resistente ai graffi, è disponibile nelle eleganti colorazioni Morandi Blue, Black e White, combinando estetica orientale e minimalismo.

Con un peso inferiore a 1 kg, il MateBook X Pro bilancia perfettamente prestazioni e portabilità grazie all’architettura HUAWEI Cloud Falcon. Questo design interno innovativo consente l’integrazione di ventole, batterie e altoparlanti più grandi in un corpo sottile, migliorando la dissipazione del calore, l’esperienza audio e la durata della batteria.

Prestazioni Elevate con Tecnologie Avanzate

Il sistema di dissipazione del calore HUAWEI Shark Fin presenta un design 3D che consente un flusso d’aria ottimale da tutti i lati. La tastiera retroilluminata integra fori per l’ingresso dell’aria fredda, riducendo efficacemente la temperatura. L’architettura Cloud Falcon permette l’installazione di ventole più grandi e utilizza l’intelligenza artificiale per ottimizzare il raffreddamento e la gestione della temperatura.

La tecnologia Super Turbo 5 di Huawei supporta l’accelerazione dinamica del software e la programmazione intelligente delle risorse, migliorando significativamente le prestazioni in applicazioni come Adobe Premiere Pro e Filmora. La batteria da 70 Wh offre fino a 11 ore di riproduzione video locale, mentre la modalità SuperCharge Turbo da 90 W consente due ore di lavoro con soli 10 minuti di ricarica.

Innovazioni nel Display

Il MateBook X Pro è dotato di uno schermo OLED flessibile da 14,2 pollici con un rapporto schermo-corpo del 93%. La risoluzione 3.1K (3120 x 2080) e la frequenza di aggiornamento di 120 Hz garantiscono una visualizzazione cristallina, mentre l’accuratezza del colore è calibrata per ∆E < 1 in Adobe RGB, sRGB e P3. La luminosità di picco di 1000 nit e il rapporto di contrasto di 1.000.000:1 assicurano un’esperienza visiva eccezionale.

Intelligenza Artificiale per Produttività e Personalizzazione

Grazie alla funzione Super Device, il MateBook X Pro si integra perfettamente con smartphone, tablet e auricolari Huawei. Le funzionalità AI Camera e AI Sound migliorano le conferenze online, mentre AI Search supporta la ricerca su più dispositivi, aumentando l’efficienza lavorativa.

HUAWEI MateBook 14

Questo dispositivo combina un design estetico raffinato con uno schermo touchscreen OLED da 2,8K, prestazioni avanzate e tecnologie innovative per offrire un’esperienza d’uso superiore.

Il HUAWEI MateBook 14 presenta cornici ultra-sottili su tutti e quattro i lati, caratteristica distintiva della famiglia MateBook. Il laptop, realizzato in una lega di alluminio leggera e resistente, ha un design minimalista con uno spessore di soli 14,5 mm e un peso di 1,31 kg, rendendolo estremamente portatile e facile da trasportare ovunque.

Schermo Touchscreen da 2,8K che Protegge gli Occhi

Il MateBook 14 è dotato di un luminoso touchscreen OLED da 2,8K che offre alta risoluzione, elevata frequenza di aggiornamento e un’ampia gamma di colori. Progettato per non affaticare gli occhi, lo schermo ha una risoluzione di 2880 x 1920 pixel, un contrasto elevato di 1.000.000:1 e un’accuratezza dei colori di ∆E < 1, con gamme di colori 100% sRGB, 100% P3 e 95% Adobe RGB. La luminosità fino a 450 nit permette una visione chiara anche in piena luce solare.

Prestazioni Potenziate

Equipaggiato con il nuovo processore Intel Core Ultra 11 e la tecnologia Super Turbo aggiornata, il MateBook 14 offre prestazioni elevate con un TDP fino a 40 W, un minor consumo energetico e operazioni stabili. Il sistema di dissipazione del calore con ventole Dual Shark Fin migliora la circolazione dell’aria del 40% senza generare rumore aggiuntivo. La batteria da 70 Wh garantisce fino a 19 ore di riproduzione video locale in 1080p con una carica completa, supportando anche protocolli di ricarica rapida mainstream.

Super Device e AI per una Produttività Ottimizzata

La tecnologia Super Device facilita la collaborazione tra PC, smartphone, auricolari e altri dispositivi, permettendo interazioni e flussi di dati senza soluzione di continuità per una produttività aumentata. Le tecnologie AI proprietarie di Huawei, come AI Camera e AI Sound, migliorano la qualità delle chiamate monitorando la voce e i movimenti, ottimizzando il suono e l’ambiente visivo. Funzionalità intelligenti come AI Minutes e AI Search, alimentate dai modelli Huawei Pangu, rendono la ricerca di file e informazioni più facile e veloce.

Altre Caratteristiche Notevoli

Il MateBook 14 può trasformarsi in una power bank SuperCharge da 40 W, permettendo di ricaricare lo smartphone collegandolo alla porta USB-C del laptop. Il pulsante di accensione con autenticazione tramite impronta digitale offre un avvio sicuro e rapido, mentre la tastiera retroilluminata regolabile migliora l’esperienza di digitazione in condizioni di scarsa illuminazione. Inoltre, l’antenna Metaline HUAWEI garantisce connessioni stabili anche su lunghe distanze e in aree con segnale debole.

Prezzi e Disponibilità

Il HUAWEI MateBook X Pro è disponibile su Huawei Store al prezzo di €2.499 nella colorazione Morandi Blue. Utilizzando il codice coupon AMEDIAXPRO, è possibile ottenere uno sconto di €59 sul HUAWEI Wireless Mouse GT. Per usufruire del codice sconto, selezionare il MateBook X Pro e il mouse GT tra i prodotti in bundle e inserire il codice prima di procedere con l’ordine.

HUAWEI MateBook 14 è disponibile su Huawei Store nella colorazione Space Gray al prezzo di € 999, con uno sconto lancio, fino al 1° luglio, pari a € 100 rispetto al prezzo di listino HUAWEI di € 1.099. Utilizzando il codice coupon AMEDIAGT, si potrà ottenere uno sconto di € 59 su HUAWEI Wireless Mouse GT.

Per utilizzare il codice sconto, bisognerà selezionare HUAWEI MateBook 14 su Huawei Store e successivamente selezionare HUAWEI Wireless Mouse GT tra i prodotti in vendita in bundle 16 . Infine basterà inserire il codice AMEDIAGT, prima di procedere con l’ordine.

Per ulteriori informazioni, visitare il link.

