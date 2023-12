Oggi OPPO ha ufficialmente annunciato che le attesissime finali dell’OPPO ColorOSHack 2023 avranno luogo oggi a Kuala Lumpur. Un totali di 10 squadre provenienti da diverse parti del mondo si sfideranno per conquistare le prime tre posizioni, con un montepremi complessivo di 35.000$. Le squadre più promettenti avranno l’opportunità unica di consultarsi con i team tecnici di OPPO e con i leader del settore per ricevere prezioso supporto riguardo alla commercializzazione e alla promozione delle loro rivoluzionarie creazioni.Quest’anno, il concorso si focalizza su tre fondamentali ambiti: intrattenimento, trasporti e vita quotidiana, riuscendo a coinvolgere oltre 200 team provenienti da più di 50 Paesi e regioni sin dal lancio avvenuto a luglio. Le 10 squadre finaliste hanno presentato progetti che spaziano in una vasta gamma di scenari, tra cui la navigazione, i pagamenti, l’apprendimento, la salute e molto altro, dimostrando la versatilità delle applicazioni e l’eclettismo di Pantanal come spazio di innovazione.Innovando il contesto di quest’anno, OPPO ha reso accessibili al pubblico le funzionalità dell’ecosistema Pantanal e la suite dedicata agli sviluppatori.

Ciò include l’introduzione di Aqua Dynamics, precedentemente presentata in ColorOS 14, e la fornitura di funzionalità più aperte agli sviluppatori, come il supporto per 4 categorie di dispositivi (smartphone, tablet, cuffie e autoradio), il sostegno per 11 settori verticali, un assortimento completo di widget e una grafica uniforme in vari scenari. Queste caratteristiche agevolano gli sviluppatori nell’adattare velocemente le loro creazioni a diversi dispositivi e modalità di interazione.

OPPO afferma che il successo dell’ecosistema Pantanal è intrinsecamente legato alla sua comunità globale di sviluppatori.

Con l’OPPO ColorOSHack, l’azienda mira a consolidarsi come l’evento di punta per gli appassionati di innovazione tecnologica offrendo uno spazio in cui esperti del settore possono condividere idee e discutere delle più avanzate tecnologie, apportando una nuova spinta all’ecosistema Pantanal di OPPO.

