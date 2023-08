Nell’innovativo panorama dell’intrattenimento digitale, INIKO e OnePlus si uniscono in una collaborazione senza precedenti, dando vita a una campagna visiva sorprendente interamente realizzata con l’ultimo smartphone di punta del brand tecnologico, il OnePlus 11. Il fulcro di questa straordinaria sinergia è rappresentato dal videoclip di “Jericho”, brano che ha collezionato oltre 170 milioni di stream a livello mondiale, trasmettendo in maniera autentica l’essenza più profonda dell’artista.

Il regista d’eccezione dietro questo capolavoro è Steve McCord, coadiuvato dalla regista Sylvie Weber, in una collaborazione con il team creativo di Mahogany Creative. Attraverso l’utilizzo della potente fotocamera Hasselblad di terza generazione integrata nell’OnePlus 11, McCord e Weber hanno sapientemente sfruttato le capacità avanzate di questo dispositivo, aprendo nuove frontiere creative nel processo. Una delle innovazioni più sorprendenti è stata la realizzazione di riprese a sei angoli, ottenute montando più telefoni su un apposito supporto portatile. Questa tecnica ha prodotto un effetto visivo avvincente, in cui gli spettatori sono immersi in uno spazio tridimensionale mentre il tempo sembra congelato.

“Ero molto curiosa quando OnePlus mi ha proposto una collaborazione per creare qualcosa di magico con il telefono”, affermaINIKO, “Uso il mio smartphone per tutto; quindi, ero pronta a metterlo davvero alla prova. Per realizzare questo filmato non abbiamo utilizzato attrezzature tradizionali,” aggiunge, “riuscendo a realizzare qualcosa di grandioso nel giro di poco tempo e questo è proprio che si vuole quando si girano dei contenuti.Ho pensato che portare il dispositivo all’aperto fosse un ottimo modo per mostrare sui social chi sono e a cosa sono legata. Non vedo l’ora di liberare questo aspetto della mia psiche.”

INIKO ha attirato l’attenzione dei fan e della critica dopo alcuni video girati interamente con uno smartphone, che hanno poi guadagnato terreno e si sono diffusi in tutto il mondo. All’inizio INIKO aveva condiviso solo alcuni frammenti del pezzo “Jericho”, che è esploso su TikTok con quasi 40 milioni di visualizzazioni e 5 milioni di “mi piace”, fino ai suoi concerti interamente sold out. Questa crescente ondata di popolarità, ha spinto INIKO nella tanto ambita Top 10 nella classifica statunitense di BillBoard, descrivendo il brano come un “singolo incantato, una vera e propria masterclass nell’uso della voce come strumento musicale”.

Il nuovo brano “Elements” nasce grazie alla partnership innovativa tra Mahogany, studio poliedrico, e OnePlus, marchio tecnologico leader a livello mondiale, grazie alla quale l’artista ha potuto esplorare temi come la “self-expression”, approfondendone il significato più intimo.

“La collaborazione con OnePlus è stata un’esperienza estremamente gratificante e non vediamo l’ora che il mondo assista alla nostra creazione”, affermaJames Gaster Amministratore Delegato di Mahogany, “Insieme a OnePlus, abbiamo individuato un nuovo talento mobile-first senza paura di voler sfidare il proprio dispositivo”, aggiunge “Sono molto orgoglioso degli sforzi di tutto il team per realizzare l’audace visione di INIKO che incarna il rapporto armonioso tra tecnologia e arte, segnando l’inizio della sua prossima ascesa.”

“Siamo molto orgogliosi dell’incredibile lavoro svolto on INIKO. La nostra visione del progetto era proprio pensata per permetterle di raccontare la sua storia utilizzando solo OnePlus 11”,dichiaraEmily Day, Head of Brand and Marketing di OnePlus,“Abbiamo chiesto a Mahogany di aiutarci a mostrare la reale potenza del dispositivo e il modo in cui può dare realmente impulso alla creatività e all’espressione di sé. Non vediamo l’ora che tutti possano sperimentare i risultati della collaborazione, guidata dalla visione artistica di INIKO e ispirare il mondo a raccontare le proprie storie”.

