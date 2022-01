L’industria dei videogame si muove sempre più velocemente e con essa anche tutte le problematiche “nascoste” che nascono all’interno delle community di gioco e tra queste le molestie informatiche sono sempre più frequenti.

Oggi vogliamo parlarvi di ENHAGA, un progetto europeo di cui la Cooperativa San Saturnino è capofila e finalizzato proprio a sviluppare e implementare pratiche innovative per prevenire e/o eliminare le molestie informatiche nei confronti delle giocatrici e dei giovani giocatori. Il corso online di formazione è gratuito ed è rivolto a cocenti, formatori, operatori socio educativi e di comunità.

Nello specifico “ENHAGA – End Sexual Harassment in Gaming (Porre fine alle molestie sessuali nel gioco)” è un progetto biennale (Aprile 2020 – Marzo 2022) all’avanguardia che svilupperà e implementerà pratiche innovative per eliminare le molestie informatiche per le giocatrici attraverso lo sviluppo di un gioco online con strumenti associati per responsabilizzare le giovani ragazze su come reagire ai casi di molestie sessuali informatiche e segnalare ulteriormente gli incidenti.

Il progetto promuoverà anche attività di sensibilizzazione sulla necessità di garantire ambienti di gioco senza molestie per tutti.

Le attività rivolte alle giovani e ai giovani saranno finalizzate a sviluppare il pensiero critico, un’adeguata alfabetizzazione informatica. L’obiettivo è di ridurre le incomprensioni e l’odio basato sul genere e promuovere la qualità dell’interazione nell’ambiente di gioco, incoraggiando un ambiente inclusivo per tutte le persone coinvolte.

Gli obiettivi del progetto ENHAGA

Il progetto ENHAGA ha come principale obbiettivo quello di combattere le molestie psicologiche online e fornire dei validi strumenti per gestirle e contrastarle. Nello specifico il progetto Enhaga mira a:

Una schermata del gioco Enhaga

Prevenire e combattere le molestie psicologiche online;

Promuovere presso gli stakeholder rilevanti e presso i giovani stessi lo sviluppo di capacity-building, la consapevolezza della necessità di combattere la violenza basata sul genere, strumenti ed empowerment al fine di segnalare le cyber molestie;

Costruire ecosistemi trasversali di tolleranza e rispetto;

Progettare e sviluppare il Gioco ENHAGA, un gioco educativo online per combattere le molestie sessuali, nonché segnalare e disattivare i plug-in per combattere le molestie sessuali nel gioco;

Sviluppare un pacchetto formativo, il Training Toolkit & Package come guida al comportamento online;

Sviluppare strumenti di apprendimento innovativi e la piattaforma dove saranno ospitati il gioco e le attività di formazione.

In questo ambito, stanno per essere avviati la sperimentazione del Gioco ENHAGA e il Corso, basato sul Training Toolkit & Package.

Modalità di svolgimento del corso

Una prima edizione del Corso è rivolta alle figure professionali come docenti, operatori socio educativi e di comunità, animatori e genitori. L’attività del Corso sarà realizzata online per motivi di sicurezza e sarà articolata in quattro moduli, ognuno dei quali ha una durata di tre ore per un totale di 12 ore di corso.

L’attività di sperimentazione del gioco prevede tre ore di attività tra il Formatore e il giocatore. I partecipanti riceveranno un attestato di frequenza con il logo dell’Unione Europea.

Per ulteriori informazioni potete fare riferimento al sito ufficiale del progetto mentre per la registrazione si può scrivere a:

Email: progettieuropei.sansat@gmail.com

https://www.facebook.com/ENHAGA.Project



