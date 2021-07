Huawei celebra l’estate pensando ancora una volta ai propri clienti. Su Huawei Store da oggi e fino al 31 luglio, tantissime offerte per vivere le vacanze e i lunghi week-end in smart working, con la comodità e versatilità che contraddistinguono i device Huawei .

Tutti i clienti di Huawei Store, l’e-commerce del brand, avranno accesso a uno sconto speciale del 22%, con vantaggi ancora più forti su alcuni device in particolare, per i quali sono previsti in aggiunta anche dei regali esclusivi per trascorrere un’estate tecnologica al top.

Qualche esempio? Ascoltare la musica in vacanza non è mai stato così semplice con gli auricolari HUAWEI FreeBuds 4i. Le curve aerodinamiche e la forma ovale compatta permettono di avere i propri auricolari sempre a portata di tasca. I HUAWEI FreeBuds 4i sono super leggeri e progettati ergonomicamente per una vestibilità stabile e aderente. Sono acquistabili a un prezzo finale di 69,42 euro (scontati del 22%), in omaggio l’ID case per proteggere al meglio i propri auricolari da possibili urti 2 .

Offerta Matebook D 15

Invece per chi deve prepararsi alle settimane oppure ai week-end in smart working, Huawei ha creato offerte ad hoc per la categoria PC: tra i principali protagonisti HUAWEI MateBook D 15, caratterizzato da un incredibile rapporto schermo-corpo dell’87% e bordi sottilissimi, perfetto per essere trasportato durante lunghi viaggi o semplicemente per dare spazio alla propria creatività.

Disponibile a un prezzo finale di 699,00 euro nella versione i5 8+256GB, oppure a 749,00 euro nella configurazione i5 8+512GB, solo su Huawei Store, è abbinato a una HUAWEI Opple smart desk lamp che verrà spedita agli utenti inclusa nel prezzo, per dar loro la possibilità di ricreare anche nella seconda casa o nei luoghi di villeggiatura un ambiente comodo dal quale lavorare .

Tra i laptop di maggior successo di casa Huawei, in promozione per questa estate, anche

HUAWEI MateBook 14 che sarà disponibile fino al 31 luglio a soli 740,22 euro grazie allo sconto del 22%, con inclusi HUAWEI Backpack Swift Swift oltre a una HUAWEI Opple smart desk lamp .

Per chi non resiste alle ultime novità, è disponibile anche il recente HUAWEI MateBook X Pro 2021 a soli 1.247,22 euro, invece di 1.599,00 euro, con inclusi HUAWEI Bluetooth Mouse Swift e un comodissimo zaino HUAWEI Backpack Swift, oltre a una HUAWEI Opple smart desk lamp .

HUAWEI Band 6

La smart band HUAWEI Band 6 può essere considerata come il miglior alleato durante la

propria attività sportiva: realizzata in silicone trattato UV, delicato sulla pelle, è ultraleggera e resistente allo sporco

Con un peso di soli 18 grammi permette un’elevata libertà di movimento e comodità d’uso senza precedenti. HUAWEI Band 6 è dotata della tecnologia di monitoraggio della frequenza cardiaca TruSeen TM 4.0 che grazie a una lente ottica, elabora dati basati su IA per monitorare accuratamente la frequenza cardiaca durante tutto il giorno 6 . Il sistema avvisa all’istante l’utente quando la frequenza cardiaca si abbassa o supera i livelli di sicurezza. HUAWEI Band 6 è disponibile a un prezzo finale di 45,90 euro (scontata perciò del 22%), con in omaggio un cinturino di ricambio . Tutti coloro che decideranno di acquistare anche una seconda HUAWEI Band 6 potranno approfittare di un ulteriore sconto di 16,90 euro sul prezzo finale.

Avere dei ricordi delle proprie vacanze estive e condividerli con le persone a cui si vuole bene durante il periodo estivo è sempre più una necessità. Con HUAWEI Mate 40 Pro 8 grazie alla fotocamera ultra vision, è possibile ottenere fotografie e filmati con una nitidezza sorprendete, a tutte le ore del giorno. Inoltre, grazie alla modalità XD Fusion HDR Video, HUAWEI Mate 40 Pro rende ogni fotogramma con dettagli, colori, contrasto e luminosità estremamente fedeli, attraverso una serie di immagini personalizzate. Disponibile a un prezzo finale di 974,22 euro (scontato del 22%), con inclusi lo spazzolino HUAWEI Lebooo Smart Sonic Toothbrush e gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3 Wired 9 .



Tanti regali per un’estate tecnologica al top

Le promozioni per l’estate 2021 messe a punto da Huawei e disponibili sull’e-commerce

dell’azienda, non riguardano soltanto gli sconti sul prezzo dei dispositivi, ma anche la possibilità di ricevere tanti regali inclusi. Per ogni categoria di prodotto, infatti, sono previsti dei device omaggio che, così come i prodotti acquistati, saranno spediti gratuitamente all’utente in uno/due giorni lavorativi.

Ecco qualche esempio:

Categoria audio: chiunque acquisterà un paio di HUAWEI FreeBuds 4 riceverà incluso nel

prezzo scontato di 129,00 euro un HUAWEI Mini Speaker , nella vivace colorazione

Emerald Green;

prezzo scontato di nella vivace colorazione Emerald Green; Categoria wearable: tutti coloro che vogliono portare con sé uno smartwatch oppure una

smart band per continuare a tenere sotto controllo i propri parametri fisici anche durante le vacanze, riceveranno un cinturino aggiuntivo, abbinato per esempio al HUAWEI Watch 3, o alla smartband HUAWEI Band 6 ;

smart band per continuare a tenere sotto controllo i propri parametri fisici anche durante le vacanze, riceveranno un cinturino aggiuntivo, abbinato per esempio al HUAWEI Watch 3, o alla ; Categoria laptop: chi desidera aggiornare le proprie dotazioni tecnologiche a partire dal

PC non solo potrà approfittare dello sconto su tantissimi modelli, ma potrà ricevere, incluso nel prezzo d’acquisto anche una HUAWEI Opple smart desk lamp ;

PC non solo potrà approfittare dello sconto su tantissimi modelli, ma potrà ricevere, incluso nel prezzo d’acquisto anche una Categorie tablet & smartphone: in esclusiva per i clienti di Huawei Store che invece

vogliono andare in vacanza con un nuovo smartphone o un nuovo tablet, scegliendo ad

esempio il nuovo HUAWEI MatePad PRO , il primo tablet con Harmony Os 2.0, o anche il flagship smartphone HUAWEI Mate 40 Pro, è disponibile incluso nel prezzo d’acquisto lo spazzolino elettronico Lebooo Smart Sonic Toothbrush .

Tutti gli utenti che acquisteranno su Huawei Store, come sempre, oltre alla consegna rapida gratuita, avranno diritto al reso gratuito entro i 14 giorni dall’acquisto, oltre che a un servizio di assistenza dedicato 7 giorni su 7.

Scarica & Vinci – I regali continuano su HUAWEI AppGallery

Per celebrare l’arrivo dell’estate HUAWEI AppGallery mette in palio numerosi prodotti Huawei tra cui HUAWEI MateView, HUAWEI Watch 3 Pro e tanti coupon con i numerosi partner di AppGallery tra i quali Coin, Wetaxi, Everli/Supermercato 24, Mister Lavaggio, Drop Ticket, SOS Travel. Tutti gli utenti che scaricheranno da HUAWEI AppGallery una delle applicazioni associate alla campagna estiva potranno tentare la fortuna e

cercare di vincere uno dei premi in palio fino al 15 agosto 2021 16 .

