Il prossimo 8 Maggio si celebrerà la festa per la Mamma e se stiamo cercando un regalo tecnologico e che sia anche utile per la casa allora Yeedi ha una proposta davvero interessante: il nuovo Yeedi Vac 2 Pro sarà infatti scontato ad un prezzo davvero interessante.

Da domenica 1 maggio a giovedì 12 maggio, yeedi vac 2 pro sarà inoltre soggetto a una speciale promozione, che ne prevede la vendita a soli 379,99 euro anzichè 449€ con uno sconto di circa 70€.

Per questa occasione speciale yeedi ha pensato acnhe di creare una landing page sul proprio sito dove ognuno potrà personalizzare la propria carta regalo, per la mamma o per sé. Attraverso la scelta e la combinazione di diversi elementi sarà possibile creare una gift card unica e speciale per l’occasione.

Abbiamo recensito già diversi prodotti Yeedi per la pulizia come lo Yeedi Vac Hybrid e lo Yeedi 2 Hybrid con cui ci siamo trovati decisamente bene. Oggi vogliamo parlarvi dell’offerta relativa alla festa della Mamma che permette di acquistare il nuovo Yeedi Vac 2 Pro ad un prezzo scontato.

yeedi vac 2 Pro – Specifiche



Il robot aspirapolvere vac 2 pro è l’ultimo arrivato della serie yeedi vac 2. Con esclusivo sistema di mopping a movimento oscillante, questo innovativo sistema di pulizia si muove avanti e indietro per imitare il movimento della pulizia a mano, ma, sulla base dei test svolti nei laboratori yeedi, 5 volte più veloce, così anche le macchie più fastidiose possono essere eliminate facilmente, anche su diversi tipi di pavimenti. Inoltre, presenta una tecnologia 3D obstacle avoidance per rilevare in modo intelligente gli oggetti sul pavimento e reagire in tempo per schivarli.

In aggiunta al robot è anche disponibile la stazione di svuotamento automatico per la pulizia del sacchettino raccogli-polvere, così da non dover pensare proprio più a nulla!

Inoltre, yeedi ha pensato anche di lanciare un giveaway sulle sue pagine di Instagram e Tiktok: basterà condividere nelle storie la propria carta regalo personalizzata seguita dagli hashtag #yeedi e #offerherabreak e yeedi sceglierà un fortunato utente a cui regalare il nuovissimo robot aspirapolvere yeedi vac 2 pro, il regalo perfetto per ogni casa!

Altri due vincitori potranno acquistare il prodotto con un 50% di sconto e ad altri tre yeedi offrirà un voucher di 100 euro!

Prezzi e disponibilità

yeedi vac 2 pro è disponibile al prezzo consigliato al pubblico di 449,99 euro:

[ebay id=”194946247989″ ]Yeedi 2 Vac pro su eBay[/ebay]

Da domenica 1 maggio a giovedì 12 maggio, yeedi vac 2 pro sarà inoltre soggetto a una speciale promozione, che ne prevede la vendita a soli 379,99 euro.

La stazione di ricarica self-empty station è già disponibile all’acquisto come accessorio a parte al prezzo di 199,99 euro.

A tutto questo si aggiunge però una nuova speciale promozione sul sito dedicato:

Dal 5 al 12 maggio i primi 100 ordini di yeedi vac 2 pro possono ricevere gratuitamente una stazione per l’autosvuotamento

Tutti gli ordini di yeedi vac 2 pro danno diritto ad uno sconto del 50% per la stazione di autosvuotamento.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!