È finalmente disponibile su Quest 2 Medal of Honor: Above and Beyond, il gioco sparatutto in VR, che vi catapulterà direttamente nella Seconda Guerra Mondiale, tra le potenze dell’Asse e gli Alleati. Il gioco sarà cross-buy (non cross-play) con la versione Rift e Respawn Entertainment si è impegnata per portare il suo ambizioso sparatutto VR sul visore standalone Quest 2, con risultati strabilianti.



Medal of Honor: Above and Beyond offre un’enorme quantità di contenuti di valore. Dal

fronteggiare e sconfiggere il regime nazista, online e in multiplayer in 12 mappe e cinque modalità di gioco, all’affrontare immensi eserciti in modalità survival, fino ad arrivare all’incredibile collezione di documentari prodotti appositamente per il gioco, come Colette, vincitore dell’Academy Award per il miglior cortometraggio documentario. C’è davvero qualcosa per tutti.

Con questo fantastico gioco, non si sta semplicemente prendendo atto della storia, ma la si sta vivendo, schivando proiettili, nascondendosi dal fuoco nemico o lanciandosi da aerei in fiamme. Con Medal of Honor: Above and Beyond, si sta scrivendo di nuovo la storia.

