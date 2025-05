Con il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200, AVM amplia la propria offerta lanciando una soluzione semplice, potente e versatile per portare il Wi-Fi di ultima generazione in ogni casa. Composto da due o tre FRITZ!Repeater 3000 AX, il set è pensato per adattarsi a ogni rete esistente — router tradizionali, modem fibra ottica o FRITZ!Box — offrendo fin da subito tutte le funzionalità avanzate dell’ecosistema FRITZ!: Wi-Fi sicuro, hotspot per ospiti, gestione semplice tramite app e aggiornamenti gratuiti.

Il FRITZ!Mesh Set sfrutta il Wi-Fi 6 su tre bande (una a 2,4 GHz e due a 5 GHz), raggiungendo velocità fino a 4200 Mbit/s, per una copertura ampia e prestazioni elevate anche nelle case di grandi dimensioni. Ogni repeater integra inoltre due porte LAN Gigabit, ideali per collegare dispositivi cablati in ogni stanza. Il set è disponibile al prezzo consigliato di 329 euro per la versione “2-pack” e 429 euro per la versione “3-pack”.

Plug & Play su qualsiasi rete

Configurare il FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 è semplice: basta collegare il primo repeater via LAN a un router o modem, trasformandolo automaticamente nel centro di gestione della rete Mesh. Tramite il sistema operativo FRITZ!OS e l’app MyFRITZ!, gli utenti possono gestire facilmente nomi delle reti, password, rete ospiti e dispositivi collegati.

Se usato insieme a un FRITZ!Box, il set amplia la rete Wi-Fi Mesh già esistente, con una perfetta integrazione delle funzionalità FRITZ!.

Una copertura Wi-Fi su misura

Il set è disponibile in due configurazioni: “2-pack” e “3-pack”, pensate per adattarsi alle diverse esigenze abitative. Con due repeater, si coprono efficacemente fino a quattro stanze su uno o due livelli. Con tre repeater, anche abitazioni molto grandi possono beneficiare di una copertura Wi-Fi impeccabile, eliminando le zone d’ombra e garantendo prestazioni elevate in ogni ambiente.

Configurazione facile con MyFRITZ!App

La configurazione è rapida e intuitiva grazie alla MyFRITZ!App: basta scansionare un codice QR per collegare lo smartphone al primo repeater, registrare automaticamente i dispositivi e completare la configurazione guidata dell’intero set. L’app fornisce poi una panoramica chiara della rete Mesh e permette di gestire in modo intuitivo tutti i dispositivi collegati.

Sicurezza e qualità made in Europe

Come da tradizione AVM, il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 è progettato per durare: ogni prodotto FRITZ! è coperto da una garanzia di 5 anni e riceve aggiornamenti gratuiti che migliorano sicurezza e funzionalità nel tempo. Tutti i FRITZ!Box e i FRITZ!Repeater vengono sviluppati a Berlino e prodotti in Europa, con un’attenzione particolare alla qualità e alla sostenibilità.

FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200: caratteristiche principali

Sistema Wi-Fi Mesh con 2 o 3 FRITZ!Repeater 3000 AX

Compatibile con router esistenti, modem fibra ottica o FRITZ!Box

Wi-Fi 6 tri-band fino a 4200 Mbit/s (2400 + 1200 + 600 Mbit/s)

Sicurezza avanzata con WPA3/WPA2

Configurazione facile tramite MyFRITZ!App

Connessione stabile e protezione dati garantita

Due porte LAN Gigabit su ogni repeater

LED regolabili o disattivabili

Supporto IPv6

Funzioni Eco per il risparmio energetico

Il nuovo FRITZ!Mesh Wi-Fi Set 4200 è disponibile e maggiori informazioni sono ora consultabili direttamente su fritz.com.

