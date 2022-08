Durante l’evento Galaxy Unpacked, Samsung ha presentato i tanto attesi Galaxy Z Fold 4 e Galaxy Z Fold 4 e con loro ha presentato ufficialmente anche la nuova gamma di smartwatch Galaxy Watch 5 e gli auricolari Galaxy Buds 2 Pro.

Samsung rinnova così il proprio portfolio di smartphone pieghevoli che prenderanno il posto dei Galaxy Z Fold 3 e Flip 3 dello scorso anno, andando a cementare l’interesse crescente di Samsung in questo segmento.

SAMSUNG GALAXY Z FOLD 4

Ancora una volta il Galaxy Fold è votato al multitasking grazie al suogrande display pieghevole da 7,6 pollici e alle tante ottimizzazioni di Androdi e dell’interfaccia Samsung.

Il display ha unrefresh rate adattivo a 120Hzcon fotocamera UDC, mentre al suo interno troviamo il processore Snapdragon 8+ Gen1 di Qualcomm che ad oggi è la soluzione più performante su uno smartphone.

La scocca è divisa centralmente da unacerniera più sottilerispetto al passato e che presenta bordi ottimizzati in termini di spazio. Sulla parte frontale lo smartphone è protetto da vetroCorning Gorilla Glass Victus+nello schermo esterno mentre nel vetro posteriore è certificatoIPX8.

Il comparto fotografico è composto da un sensore principale da50MPcon OIS, una ultra grandangolare da12MPed un tele da10MPcon zoom ottico 3x e zoom digitale 30x. L’autonomia è invece affidata ad una batteria da4.400mAhcon ricarica rapida a 25W.

Lo smartphone può essere utilizzatoda chiuso, da aperto o inmodalitàFlex, con angolazioni tra 75 e 115°.

A livello software troviamo tantissime ottimizzazione come la barra in stile PC, e sono presenti appMicrosoft eGoogle che ora supportano ildrag-and-dropper incollare link e foto. Questo è reso possibile dalla nuova One UI 4.1.1 basato su Android 12 – in attesa della nuova major release di One UI che arriverà nei prossimi mesi.



SCHEDA TECNICA GALAXY Z FOLD 4

Display: esterno: Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ HD+ 23,1:9, refresh rate adattivo 120Hz (48-120Hz) interno: Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex da 7,6″ QXGA+ 21,6:18, refresh rate adattivo 120Hz (1-120Hz)

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Memoria: 12GB di RAM 256GB, 512GB o 1TB interna (1TB esclusiva su samsung.com)

Certificazioni: IPX8

IPX8 OS: One UI 4.1.1 basato su Android 12

One UI 4.1.1 basato su Android 12 connettività: dual SIM (2 nano SIM e 1 eSIM), 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2

dual SIM (2 nano SIM e 1 eSIM), 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.2 sicurezza: Knox, Knox Vault

Knox, Knox Vault sensore impronte digitali: laterale

laterale S Pen: sì (venduta separatamente)

sì (venduta separatamente) Dimensioni: aperto: 130,1×155,1×6,3mm chiuso: 67,1×155,1×15,8-14,2mm

peso: 263g

263g fotocamere: esterna: 10MP con Selfie Flash, f/2,2, pixel da 1,22 μm, FOV 85° sotto display: 4MP, f/1,8, pixel da 2μm, FOV 80° posteriori: 50MP principale, dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1μm, FOV 85° 12MP ultra grandangolare, f/2,2, pixel da 1,12μm, FOV 123° 10MP tele, PDAF, f/2,4, OIS, pixel da 1μm,, FOV 36° Space Zoom 30x con zoom ottico 3x, digitale 30x

batteria:4.400mAh, ricarica 25W, wireless 2.0, condivisione batteria wireless (adattatore 25W venduto separatamente)Ccolori:Graygreen, Phantom Black, Beige, Burgundy (quest’ultimo solo su samsung.com)

SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4

Anche lo smartphone pieghevole a conchiglia di Samsung si aggiorna con un display esterno da 1,9″, corredato da widget e altre funzioni rapide accessibili da chiuso.

Il design è stato ottimizzato: i bordi e la cerniera sono stati ridotti per ottimizzare le dimensioni. É personalizzabile con i Temi Galaxy sia sul display esterno sia su quellointerno da 6,7″.

Anche qui il chipset utilizzato è lo Snapdragon 8+ Gen1, affiancato da 8GB di memoria RAM. Una volta aperto scopriamo un display Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7″ FHD+, 22:9, refresh rate adattivo 120Hz (1-120Hz) mentre sul retro anche le fotocamere sono state rinnovate: sono presentidue fotocamere, entrambe da 12MP(principale e ultra grandangolare), che consentono di effettuare scatti di gruppo semplicemente piegando parzialmente Z Flip 4 attivandoFlexCam, funzione specifica ottimizzata tra l’altro per Instagram, Facebook e WhatsApp. La batteria è da3.700mAhe si ricarica del 50% in 30 minuti grazie alla ricarica rapida. Anche qui il sistema operativo è One UI 4.1.1 basato su Android 12.

Understanding the new Samsung Galaxy Z Flip 4: user guide simplified for mommies and daddies (English Edition) € 6.86 venduto da



SCHEDA TECNICA SAMSUNG GALAXY Z FLIP 4

Display: esterno: Super AMOLED 1,9″ 260×512 interno: Dynamic AMOLED Infinity Flex da 6,7″ FHD+, 22:9, refresh rate adattivo 120Hz (1-120Hz)

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 Memoria: 8GB di RAM 128/256/512GB interna

Dimensioni: aperto: 71,9×165,2×6,9mm chiuso: 71,9×84,9×17,1-15.9mm

Peso: 187g

187g Connettività: dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2

dual SIM (nano SIM + eSIM), 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.2 Certificazioni: IPX8

IPX8 OS: One UI 4.1.1 basato su Android 12

One UI 4.1.1 basato su Android 12 lettore impronte digitali: laterale

laterale fotocamere: anteriore: 10MP con Selfie Flash, f/2,4, pixel da 1,22μm, FOV 80° posteriori: 12MP principale, Dual Pixel AF, OIS, f/1,8, pixel da 1,8μm, FOV 83° 12MP ultra grandangolare f/2,2, pixel da 1,12μm, FOV 123°

batteria: 3.700mAh, ricarica 25W, rapida wireless 2.0, condivisione batteria wireless

3.700mAh, ricarica 25W, rapida wireless 2.0, condivisione batteria wireless colori: Bora Purple, Graphite, Pink Gold, Blue Bespoke Edition con fronte/retro Yellow, White, Navy, Khaki, Red, telaio Silver, Black, Gold



PREZZI E DISPONIBILITÀ

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Fold 4 è in preordine dal 10 agosto fino al 25 agosto ai seguenti prezzi:

12/256GB: 1.879 euro

12/512GB: 1.999 euro

12GB/1TB: 2.249 euro(esclusiva sul sito samsung.com)

Bonus preordine: chi acquista in preordine riceverà gratuitamente 1 anno di Samsung Care+.

Chi acquista in preordine presso i negozi di elettronica di consumo e presso TIM potranno ricevere 6 mesi di DAZN gratis

Chi invece acquista in preordine presso WindTre e Vodafone potrà ricevere 12 mesi del piano standard di Netflix

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Flip 4 è in preordine dal 10 agosto fino al 25 agosto ai seguenti prezzi:

8/128GB: 1.149 euro

8/256GB: 1.199 euro

8/512GB: 1.329 euro

Chi acquista in preordine riceverà gratuitamente 1 anno di Samsung Care+

Gli utenti che acquisteranno in preordine presso i negozi di elettronica di consumo e presso TIM potranno ricevere 6 mesi di DAZN gratis

Chi invece acquista in preordine presso WindTre e Vodafone potrà ricevere 12 mesi del piano standard di Netflix.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!