Garmin Italia presenta oggi la nuova generazione di Edge 540 ed Edge 840, ciclocomputer avanzati che combinano una varietà ancora più ampia di metriche di

allenamento, tra cui un coaching adattivo mirato agli obiettivi personali di ogni singolo

atleta, navigazione migliorata, funzioni connesse e molto altro ancora, in un design

compatto e leggero. Inoltre, i modelli a ricarica solare offrono una maggiore autonomia tra una ricarica e l’altra, con una durata della batteria fino a 32 ore in caso di utilizzo intenso o fino a 60 ore in modalità risparmio batteria.

Che si tratti di allenarsi per una gara importante o di perseguire un traguardo personale, le metriche delle serie Edge 540 e 840 offrono informazioni e analisi sulle dinamiche di performance, mostrando una fotografia dettagliata e immediata dei punti di forza e di debolezza in vista degli impegni in calendario.

Inoltre, con la versione più aggiornata della Pianificazione delle salite ClimbPro, è possibile prendere visione delle caratteristiche delle salite che si incontrano durante

l’uscita anche se non si è programmato un percorso prima di partire.



Nuovi Edge, nuove funzioni

Progettate per i ciclisti, dai ciclisti, le serie Edge 540 e 840 sono ricche di funzioni innovative, tra cui:

• Abilità ciclistica e requisiti del percorso: basandosi sullo storico degli allenamenti, identifica i punti di forza e di debolezza di un ciclista.

• Coaching adattativo mirato: che si pedali al chiuso o all’aperto, permette di visualizzare gli allenamenti giornalieri suggeriti e invia suggerimenti personalizzati che si adattano in base al carico di allenamento, al recupero e alle prossime gare.

• Stamina in tempo reale: permette di monitorare i livelli di sforzo in tempo reale durante l’uscita in bici per vedere quanta energia rimane per terminare il proprio allenamento.

• Power Guide: consente di gestire gli sforzi con obiettivi di potenza durante il percorso.

• Pianificazione delle salite ClimbPro: ora disponibile anche per percorsi non preventivamente pianificati, permette di visualizzare i dettagli delle salite, come l’ascesa rimanente e la pendenza, oltre a offire la ricerca delle salite direttamente su Edge e nell’app per smartphone Garmin Connect prima di partire.

• GNSS multi-banda: garantisce una maggiore precisione della posizione anche negli ambienti più impervi.

• Ricarica solare: la lente di ricarica solare Power Glass sui modelli Solar estende la durata della batteria fino a 60 ore in modalità risparmio, offrendo fino a 25 minuti in più all’ora durante le pedalate diurne.

Progettati per accompagnare il ciclista in ogni tipo di pedalata, dai sentieri sterrati più remoti alle salite più impegnative, tutti i modelli delle serie Edge 540 e 840 vantano un display a colori da 2,6 pollici con touchscreen reattivo e comandi a pulsante che

funzionano in qualsiasi ambiente. Qualunque sia la meta del prossimo viaggio, le serie Garmin Edge 540 e 840 offre un’impressionante durata della batteria; i modelli che non sono dotati della tecnologia solar hanno un’autonomia fino a 26 ore in caso di uso

intenso e fino a 42 ore in modalità risparmio batteria, mentre i modelli solar garantiscono pedalate ancora più lunghe.

Dotati di metriche di allenamento e navigazione avanzata, i modelli Edge 540 e 840 sono il perfetto compagno di allenamento del ciclista che vuole migliorare costantemente le proprie performance. Grazie alle informazioni fornite da Firstbeat Analytics, come il VO2 max, Training Status, Training Load, tempo di recupero e altro ancora, è possibile prendere visione di come il fisico stia rispondendo all’allenamento. Indossando inoltre

uno smartwatch Garmin compatibile, si ottiene una fotografia completa della propria salute e del benessere in senso più generale, grazie a informazioni come il Pulse Ox3, il monitoraggio della Body Battery, il monitoraggio avanzato del sonno e altro ancora. Durante l’uscita in bici, i nuovi Edge permettono di monitorare come il corpo resiste all’acclimatazione al calore e all’altitudine in ambienti diversi, anche grazie a notifiche che, durante la corsa, indicano quando è necessario reidratarsi.

Inoltre, le metriche avanzate per il ciclismo forniscono informazioni sulle prestazioni, mentre le metriche dedicate al mondo MTB, tra cui il conteggio e la distanza dei salti, il Grit e il Flow, aiutano a tenere traccia dei dettagli importanti di ogni uscita. I nuovi device sono dotati di cartografia integrata aggiornata con mappe migliorate e specifiche

per tipo di uscita. Queste utilizzano Trendline Popularity Routing per evidenziare le strade e i sentieri più popolari e permettono di ricercare punti di interesse. Inoltre, gli utenti delle serie Garmin Edge 540 e 840 hanno accesso ai contenuti Trailforks di tutto il mondo, per visualizzare percorsi e dettagli dei sentieri ovunque ci si trovi. È inoltre possibile mettere in pausa le notifiche di uscita



Sempre connesso – e sicuro

Grazie alle funzioni integrate di sicurezza e tracking come LiveTrack, messaggistica di gruppo e rilevamento degli incidenti per tutte le attività, compresa la mountain

bike, le uscite in bici non sono mai state così sicure. Per una maggiore sicurezza durante la corsa, le serie Edge 540 e 840 è compatibile con la linea Varia e con i dispositivi inReach, che permettono di inviare SOS e di comunicare quando la copertura telefonica viene meno.

Quando è il momento di allenarsi al chiuso, le serie Edge 540 e 840 si abbinano facilmente agli smart trainer indoor Tacx. Sia nel caso di pedalate indoor che outdoor, l’app Garmin ConnectTM permette di creare e inviare percorsi a un dispositivo Edge, visualizzare tutti i dettagli tecnici di una corsa, registrare i risultati personali e valutare l’andamento dell’allenamento.

Inoltre, per chi desidera personalizzare il proprio ciclocomputer, l’applicazione per smartphone Connect IQ Store offre campi dati, app e widget personalizzati che possono essere facilmente scaricati sul proprio Edge.

Prezzi e disponibilità

La configurazione del dispositivo è semplice e immediata. Ancora più semplice regolare i campi dati direttamente dal dispositivo Edge o da uno smartphone compatibile quando abbinato.

Disponibili da subito, le versioni dotate di tecnologia solar di Garmin Edge 540 e Edge 840 hanno prezzi di vendita suggeriti rispettivamente di 499,99 e 599,99 euro.

Garmin Edge 540 non solar ha un prezzo di vendita consigliato di 399,99 euro, mentre Garmin Edge 840 non solar ha un prezzo di vendita consigliato di 499,99 euro

