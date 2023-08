OPPO si attesta come leader indiscusso nel mercato degli smartphone cinese nel primo semestre del 2023, e al quarto posto a livello mondiale nello stesso periodo. I meriti di questa affermazione vanno in gran parte alle straordinarie prestazioni delle serie flagship OPPO Find N2 e OPPO Find X6, nonostante quest’ultima in Europa non sia mai arriva.

Con dati provenienti da Canalys, emerge che OPPO ha catturato una significativa quota del 10% del mercato globale degli smartphone, con un totale di 51,9 milioni di spedizioni nel primo semestre del 2023. La sua crescita impressionante è stata ancor più evidente nel mercato cinese, dove ha raggiunto una quota del 18%, posizionandosi così come il marchio più venduto in Cina durante la prima metà dell’anno.

Tra i fattori che hanno contribuito al successo di OPPO, va sottolineato il ruolo cruciale degli smartphone pieghevoli, che hanno visto una rapida espansione nel corso dell’anno e continuano a dimostrare un potenziale significativo. Secondo Counterpoint Research, le spedizioni globali di smartphone pieghevoli sono previste crescere ad un ritmo annuo composto del 114% tra il 2019 e il 2025, arrivando a quadruplicarsi tra il 2022 e il 2025 con un totale di 55 milioni di unità. OPPO, insieme ad altri produttori cinesi, è stata una delle aziende ad abbracciare tempestivamente questo mercato emergente, contribuendo a posizionare la Cina come leader globale con una quota di mercato del 26% nel 2022.

I nuovi dati di Canalys rivelano inoltre che OPPO ha conquistato una quota dominante del 31% del mercato degli smartphone pieghevoli in Cina durante il primo trimestre del 2023, diventando così il protagonista di questo segmento in crescita. In particolare, l’OPPO Find N2 Flip ha ottenuto una vittoria straordinaria, rappresentando il 15% delle vendite di smartphone pieghevoli in Cina da gennaio a maggio 2023. Questo smartphone flip all’avanguardia offre uno schermo esterno più ampio, progettato per garantire comodità e divertimento nell’uso quotidiano, caratterizzato da una piega quasi impercettibile, una batteria potente e un’interfaccia utente dal design intuitivo, oltre a una vasta gamma di innovazioni all’avanguardia. Queste caratteristiche rivoluzionarie e il successo commerciale dell’OPPO Find N2 Flip hanno portato l’azienda a primeggiare nel mercato globale dei pieghevoli, con una quota di mercato passata dal 5% nel primo trimestre del 2022 al 13% nel primo trimestre del 2023, secondo Canalys.

OPPO si conferma, pertanto, determinata a guidare la crescita del mercato degli smartphone pieghevoli e a migliorare costantemente l’esperienza dell’utente attraverso una continua ricerca e innovazione tecnologica. Con queste ambizioni all’orizzonte, l’azienda continua a essere un attore chiave da tenere d’occhio nel panorama dinamico del settore tech.

