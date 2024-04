OPPO, in stretta collaborazione con Google Cloud, sta esplorando nuovi orizzonti nell’esperienza AI per i suoi smartphone.

Durante la conferenza Google Cloud Next ’24 OPPO ha annunciato diverse novità in ambito AI, accompagnate dall’annuncio congiunto con OnePlus riguardante l’implementazione dei potenti modelli Gemini di Google.

Nicole Zhang, GM of AI Product di OPPO e OnePlus ha dichiarato:

“L’AI generativa segna un traguardo significativo nell’evoluzione dell’intelligenza artificiale. Porta maggiore creatività, nuove possibilità, una scalabilità tecnica e un’efficienza significativamente migliorate. Questi fattori ci infondono fiducia mentre entriamo in una nuova era di smartphone AI La nostra profonda collaborazione con Google Cloud lungo tutto il nostro percorso è fondamentale. Le capacità di questa piattaforma hanno un significato profondo per il progresso degli smartphone AI di OPPO.”

Come passo cruciale per realizzare la visione degli smartphone AI, OPPO e OnePlus integreranno i modelli Gemini di Google. Questa integrazione consentirà alle varie linee di prodotti di OPPO e OnePlus di ricevere aggiornamenti significativi e di evolversi nell’esperienza di intelligenza artificiale, riplasmasmo così il modo in cui gli utenti globali interagiscono con i loro dispositivi. OPPO e OnePlus hanno annunciato congiuntamente il loro impegno a introdurre una serie di funzionalità innovative sfruttando le capacità avanzate dei modelli Gemini di Google nel corso del 2024.

Questi sforzi mirano a creare l’esperienza AI mobile più eccellente, consentendo a un’ampia base di utenti di abbracciare facilmente il nuovo fascino degli smartphone AI.

Le Quattro Capacità Chiave degli Smartphone AI

La rivoluzione tecnologica portata dall’AI generativa ha aperto infinite possibilità nel settore degli smartphone. OPPO si è impegnata a collaborare con partner industriali globali per una nuova visione degli smartphone AI. In occasione della conferenza Google Cloud Next ’24, OPPO ha condiviso con gli innovatori mondiali dell’intelligenza artificiale le proprie intuizioni sugli smartphone AI. Secondo OPPO, questi dovrebbero possedere quattro capacità fondamentali: elaborazione efficiente, percezione del mondo reale, autoapprendimento e creatività.

Grazie all’AI, gli smartphone acquisiranno nuove capacità percettive, interattive e intelligenti, ridisegnando l’esperienza mobile. Durante l’evento, OPPO ha anche discusso le sue considerazioni sulla trasformazione full-stack e sulla ristrutturazione dell’ecosistema degli smartphone AI, con l’obiettivo di rafforzare la sua presenza nelle piattaforme hardware, nei sistemi intelligenti e nello sviluppo dell’ecosistema.

Rendere l’AI Accessibile a Livello Globale

Durante l’evento, OPPO ha annunciato che oltre dieci milioni di utenti possono già beneficiare delle funzionalità generative AI su dispositivi come la serie OPPO Find X7 e OnePlus 12. Nel 2024, OPPO e OnePlus rilasceranno ulteriori funzionalità AI a livello globale, inclusa la tanto acclamata OPPO AI Eraser. Questa innovativa soluzione consente agli utenti di identificare e rimuovere facilmente oggetti, riempiendo in modo fluido lo sfondo con quasi nessuna traccia di post-elaborazione. Dietro questa eccezionale esperienza si trovano la potente tecnologia di AI recognition proprietaria di OPPO e la tecnologia di riempimento delle immagini. OPPO AI Eraser può attualmente riconoscere oltre 120 categorie di oggetti, inclusi persone, animali domestici, telefoni, fiori, alberi e edifici. Per ottenere risultati ottimali, OPPO ha addestrato il suo modello utilizzando data set basati sul modello Diffusion ottenendo prestazioni leader del settore dell’AI Eraser. L’AI Eraser inizierà a essere distribuita su dispositivi quali Reno 11 Pro, Reno 11, Reno 11 F, Find N3 e Find N3 Flip. OPPO e OnePlus stanno collaborando attivamente con Google per integrare prodotti AI cloud in più dispositivi.

Questa potente collaborazione doterà gli smartphone OPPO e OnePlus di capacità AI ancora più avanzate in futuro, rendendo possibili funzionalità come riassunti di articoli di notizie, organizzazione di contenuti audio in tempo reale e generazione di contenuti social media creativi. L’Impegno di OPPO per il Progresso e la Diffusione degli Smartphone AI L’intelligenza artificiale è profondamente radicata nel DNA dello sviluppo di prodotti OPPO e OnePlus. Negli ultimi anni, OPPO ha utilizzato le sue capacità di integrazione software, hardware, chipset e OS per creare prestazioni di imaging mobile leader del settore. I suoi successi nella fotografia computazionale sono stati ampiamente riconosciuti dagli utenti di tutto il mondo. Nel frattempo, OnePlus ha sfruttato le sue capacità in ambito AI per ottenere l’ottimizzazione definitiva delle prestazioni che, combinata con tecnologie rivoluzionarie come Trinity Engine, offre agli utenti un’esperienza più veloce e fluida. All’inizio di quest’anno, OPPO ha istituito il suo AI Center, consolidando risorse relative alla ricerca e allo sviluppo nell’ambito dell’intelligenza artificiale per migliorare sistematicamente le sue capacità di AI, con un focus sulla creazione di smartphone basati su di essa.

Nei prossimi 3-5 anni, OPPO e OnePlus continueranno a sviluppare oltre 100 nuove funzionalità basate sulla tecnologia di AI generativa per gli utenti globali e rimarranno impegnati a collaborare con partner per creare esperienze rivoluzionarie nei propri smartphone.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!