Google Pixel 3a rappresenta, al momento, una dei migliori smartphone medi di gamma sul mercato. Garantisce Google; la mano di Big G si vede nella cura del software, nell’affidabilità e nell’attenzione al comparto fotografico. OneLeaks e il sito per cui collabora, 91mobiles, sono pronti a scommettere che la casa di Mountain View sia all’opera per lanciare a breve il successore, il Google Pixel 4a. Le indiscrezioni non contengono solo effimere parole, bensì anche render fotografici che permettono di capire le novità che attendono gli utenti.

Google Pixel 4a – Compattezza e cornici più sottili

Si parte dall’estetica. Google è pronta a dire basta ai cornicioni intorno al display del Pixel 3a. I render del nuovo smartphone compatto di Google mostrano un frontale con un display ottimizzato che arriva quasi ai bordi, caratterizzato dal buco in alto a sinistra che ospiterà la fotocamera frontale. Si parla di un pannello grande circa 6 pollici, molto probabilmente OLED. Non si ha certezza del supporto a Project Soli: forse Google riuscirà a compattare la tecnologia e ad implementarla all’intero dei sottili bordi del nuovo Pixel.

Sul retro, invece, si nota il modulo fotografico a contrasto che ospita una sola fotocamera con flash LED. Anche il sensore per le impronte digitali è posizionato al posteriore, quindi sarà alquanto difficile trovare adottata la tecnologia di sblocco sotto al display.

Google Pixel 4a dovrebbe presentare anche un foro per il jack da 3,5mm e la porta USB Type-C per la ricarica. Poco si sa sull’evento che lo lancerà sul mercato. Le indiscrezioni parlano di una presentazione entro la metà del 2020. Non è da escludere che Google possa lanciare il nuovo smartphone in occasione del Google I/O che si terrà nel corso della prossima primavera.

Nell’attesa della presentazione, potete considerare l’acquisto del Pixel 3a, dispositivo che è entrato di diritto nella guida ai migliori smartphone di questo Natale.

