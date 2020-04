Google Stadia Pro gratuito per tutti per 2 mesi. Ecco come fare, i giochi inclusi e i controller compatibili!

Google partecipa alla campagna #restateAcasa regalando due mesi di servizio Google Stadia Pro a tutti gli utenti di 14 Paesi, Italia compresa.

Si tratta di una buona occasione per provare con mano la piattaforma di gaming streaming di Google visto che fino ad ora non era riuscita a suscitare l’interesse che ci si aspettava nei gamer.

Come Ottenere 2 mesi di stadia Gratis

Per ottenere i due mesi GRATIS basta scaricare l’app (per Android o iOS), fare Login con il vostro account Google (anche sul sito) e iniziare la prova giocando su uno dei device compatibili.

I dispositivi supportati sono pochi e includono Pixel 2, 3 e 4, Samsung Galaxy S8, S9, S10 e S20 e Asus Rog Phone. Gli iPhone non sono ancora compatibili. La lista completa è disponibile sul sito ufficiale. Per giocare a Google Stadia, infine, è necessaria una rete Wi-Fi e sarebbe bene anche un Google ChromeCast o Chromecast Ultra.

Trovi i Google Chromecast in offerta su eBay.

Offerta per Google Chromecast non disponibile. Cercalo su Amazon

Per limitare l’uso della banda in questo momento di emergenza, Google impedirà di giocare in 4K; la risoluzione massima sarà il Full HD su qualunque dispositivo.

Al momento della registrazione il nostro account Google verrà associato in modo permanente al nostro account Stadia.

Attenzione: per attivare l’offerta è necessario utilizzare una carta di credito associata ( non verrà scalato alcun importo, tranquilli) e sarà attivo di default il rinnovo automatico di 9,99€ al termine dei 2 mesi di prova.

Se non si vuole utilizzare il servizio in seguito è bene disattivare il rinnovo automatico prima della scadenza dei 2 mesi di prova.

Google Stadia i giochi disponibili

L’accesso dà diritto a tutti i vantaggi di Stadia Pro. Inoltre, i giochi eventualmente acquistati durante i due mesi di prova di Google Stadia resteranno legati all’account utente qualora volesse rinnovare l’abbonamento alla scadenza del periodo di prova o in un secondo momento.

Nel momento in cui scriviamo, l’opzione non è ancora attiva per i nuovi utenti, mentre chi era un abbonato a Stadia Pro può già usufruire dei due mesi gratuiti, anche se l’abbonamento era stato annullato.

Nel momento in cui scriviamo gli utenti abbonati Google Stadia PRO possono giocare senza costi aggiuntivi con titoli quali:

Gylt

Destiny 2 The Collection

GRiD

Stacks on Stacks

SteamWorld Dig 2

Serius Sam Collection (include Serious Sam The First Encounter, Serious Sam The Second Encounter e Serious Sam 3 BFE)

Spitlings

SteamWorld Quest

Thumper

Il catalogo dei giochi gratis per gli abbonati Stadia PRO viene aggiornato una volta al mese dunque bisognerà aspettare i mesi di maggio e giugno quando arriveranno nuovi titoli in aggiunta o in sostituzione a quelli elencati qui sopra.

Controller Compatibili con Stadia