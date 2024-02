Hisense ha mantenuto la seconda posizione a livello mondiale per le spedizioni di TV nel 2023. Secondo il 2023 Monthly Report of Global TV Shipment Volume of TV Brands dell’istituto di ricerche di mercato AVC Revo, Hisense ha raggiunto un volume di 25,9 milioni di spedizioni nei mercati globali. Questo risultato è particolarmente significativo poiché Hisense è l’unico marchio tra i primi cinque produttori di TV al mondo a mantenere una crescita costante negli ultimi sei anni.

La strategia di Hisense si estende a livello globale, con 34 parchi industriali, 25 centri di ricerca e sviluppo e 66 società all’estero. Nel corso dell’ultimo anno, le spedizioni di Hisense nei mercati esteri sono aumentate del 12,2%, evidenziando una crescita robusta nei mercati nordamericani ed europei

All’inizio di gennaio, Hisense ha partecipato al CES 2024, presentando i suoi prodotti tecnologici di punta, tra cui i TV ULED X e i Laser TV. Questi prodotti hanno ottenuto oltre 30 premi per l’eccellente innovazione e le prestazioni di alto livello.

Il 2024 si prospetta come l’anno dello sport, e Hisense, in qualità di sponsor ufficiale dell’EURO 2024, presenterà nuovi prodotti televisivi all’avanguardia. L’obiettivo è offrire agli utenti esperienze coinvolgenti nel gaming e nella visione di contenuti, mentre si rafforza il legame tra i tornei calcistici e gli appassionati attraverso una strategia di mercato innovativa nel settore sportivo.

