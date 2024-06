La partita inaugurale del 27 giugno ha visto protagonisti i dipendenti di Hisense Italia e gli atleti di Insuperabili, segnando l’inizio di una collaborazione entusiasmante per la stagione 2024/2025.

Hisense è orgogliosa di annunciare la sua partnership con Insuperabili, un club di calcio dedicato a persone con disabilità cognitive, relazionali, affettivo-emotive, comportamentali, fisiche, motorie e sensoriali. Questa collaborazione rappresenta un importante passo avanti per Hisense nel supporto alle iniziative sociali e nell’inclusione attraverso lo sport.

Hisense e Insuperabili condividono la visione del calcio come un potente strumento di socializzazione e integrazione, capace di migliorare significativamente la salute psico-fisica, la soddisfazione personale e la qualità della vita degli atleti coinvolti.

“Collaborare con Insuperabili è per noi motivo di grande orgoglio,” ha affermato Gianluca Di Pietro, CEO di Hisense Italia. “Condividiamo la convinzione che lo sport, e in particolare il calcio, possa essere un veicolo di cambiamento positivo e inclusione. Siamo entusiasti di contribuire a questa causa, supportando gli atleti di Insuperabili nel loro percorso di crescita.”

Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili, ha aggiunto:

“La collaborazione con Hisense rappresenta una straordinaria opportunità per ampliare l’impatto delle nostre iniziative. Insieme, possiamo offrire a sempre più persone l’opportunità di vivere il calcio come strumento di inclusione e crescita personale.”

Per celebrare l’inizio della collaborazione, il 27 giugno si è tenuta una partita inaugurale che ha visto coinvolti i dipendenti di Hisense Italia e gli atleti di Insuperabili. Questo evento speciale ha rappresentato un momento di grande emozione e condivisione, dimostrando come lo sport possa unire e abbattere le barriere.

Ma la partnership tra Hisense e Insuperabili non si ferma qui: nel corso della stagione 2024/2025, saranno organizzate numerose iniziative volte a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità nel mondo dello sport. Gli atleti di Insuperabili saranno protagonisti di molte attività, supportati dalla tecnologia e dall’innovazione di Hisense.

Hisense si impegna a sostenere e promuovere valori come inclusione e uguaglianza, confermando il proprio ruolo non solo come leader nel settore dell’elettronica di consumo, ma anche come attore sociale responsabile e attento alle esigenze della comunità.

