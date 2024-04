Hisense ha fatto un’entrata dirompente alla Milano Design Week 2024, segnando la sua presenza in grande stile nel vivace Distretto Tortona. L’Hisense Innovation Market, situato in via V. Forcella 7, è diventato il fulcro pulsante dell’innovazione e del design, attirando l’attenzione di appassionati di tecnologia e amanti del design da tutta Milano. Questo spazio futuristico non è solo una vetrina per le ultime soluzioni smart home e di intrattenimento di Hisense, ma è anche un hub vivace di attività ed esperienze coinvolgenti.

Durante il giorno, l’Innovation Market ospita una serie di appuntamenti speciali, consentendo ai visitatori di immergersi nell’universo dell’innovazione Hisense. Quando cala la sera, lo spazio si trasforma in un’oasi di intrattenimento, con show cooking e set DJ che creano un’atmosfera elettrizzante. Ma l’attrazione principale dell’Hisense Innovation Market è senza dubbio l’incredibile gamma di prodotti e tecnologie all’avanguardia presentati dall’azienda.

Hisense ha dimostrato ancora una volta la sua capacità di fondere armoniosamente funzionalità, estetica e innovazione, creando dispositivi che incarnano perfettamente il tema della Milano Design Week. Dalle soluzioni smart home che semplificano la vita quotidiana ai dispositivi di intrattenimento di ultima generazione che offrono esperienze visive e sonore mozzafiato, ogni prodotto Hisense è stato progettato per elevare il lifestyle moderno. Che si tratti di televisori con display ULED di fascia alta, sistemi audio immersivi o elettrodomestici intelligenti, ogni prodotto è un capolavoro di design e tecnologia. L’Hisense Innovation Market rappresenta l’apice dell’integrazione tra tecnologia e design, offrendo ai visitatori un’anteprima del futuro della casa intelligente. Hisense ha dimostrato ancora una volta di essere all’avanguardia nell’innovazione, segnando una presenza indelebile nella vibranteMilano Design Week 2024.

