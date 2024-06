Annunciati ufficialmente in Cina alla fine di maggio, i due smartphone si affiancano al modello 200 Lite, lanciato nel nostro Paese poco più di un mese fa (QUI la nostra recensione). Questi dispositivi puntano sul rapporto qualità-prezzo, con un’attenzione particolare alla fotografia: ne è un esempio la collaborazione con lo studio francese Studio Harcourt, che ha contribuito alla co-ingegnerizzazione del motore Honor AI Portrait basato sull’intelligenza artificiale.

Honor 200 Pro si distingue per la sua fotocamera principale da 50MP, dotata di sensore Super Dynamic H9000, perfetta per catturare immagini con luci e ombre ben equilibrate. L’azienda cinese assicura risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione, grazie alla tecnologia di binning dei pixel 4-in-1 che crea pixel da 2,4um.

Il 200 Pro è equipaggiato con un display AMOLED Quad-curved Floating da 6,78 pollici, con risoluzione 1,5K. Questo display offre una regolazione della luminosità senza rischio di sfarfallio grazie ai 3.840Hz di dimming risk-free ed è certificato TÜV Rheinland Flicker Free e Full Care. Il display Notturno AI Circadiano utilizza l’intelligenza artificiale per regolare la luce blu, migliorando l’esperienza visiva notturna.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal processore Snapdragon 8s Gen 3 e da una batteria da 5.200mAh, che garantisce fino a 61 ore di ascolto musicale in streaming con una singola ricarica.

Il modello Honor 200 si differenzia dal Pro per l’adozione del processore Snapdragon 7 Gen 3 e per la fotocamera principale, sempre da 50MP, ma con sensore Sony IMX906. Rimane invariata la batteria da 5.200mAh con ricarica rapida a 100W. Entrambi i modelli operano con Magic OS 8.0, basato su Android 14, e offrono funzionalità avanzate come Magic Portal, Magic Capsule e Magic Ring.

HONOR 200 – SCHEDA TECNICA

display: AMOLED 6,7″ Quad-curved, Super Dynamic Vivid Display, FHD+ 2.664×1.200, refresh rate 120Hz, 435ppi, 19,98:9, 4.000nit picco, dimming PWM 3.840Hz, display notturno circadiano con AI, bassa emissione luce blu, certificazione Flicker Free TÜV Rheinland

AMOLED 6,7″ Quad-curved, Super Dynamic Vivid Display, FHD+ 2.664×1.200, refresh rate 120Hz, 435ppi, 19,98:9, 4.000nit picco, dimming PWM 3.840Hz, display notturno circadiano con AI, bassa emissione luce blu, certificazione Flicker Free TÜV Rheinland piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 memoria: 8/12GB di RAM 256/512GB interna

OS: MagicOS 8.0 con AI basato su Android 14

MagicOS 8.0 con AI basato su Android 14 audio: 2x speaker con Voice Care, volume Super-low 25dB, Super-high 85dB

2x speaker con Voice Care, volume Super-low 25dB, Super-high 85dB connettività: dual SIM 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS

dual SIM 5G, WiFi dual band, Bluetooth 5.3, USB-C, NFC, GPS fotocamere: anteriore: 50MP stile Ritratto, f/2,1 posteriori: 50MP principale Sony IMX906 da 1/1,56″, f/1,95, OIS 50MP tele Sony IMX856, f/2,4, OIS, EIS 12MP ultra grandangolare e macro, f/2,2, FOV 112°, AF

batteria: 5.200mAh, ricarica SuperCharge 100W

5.200mAh, ricarica SuperCharge 100W colori: Coral Pink, White Moonlight, Emerald Green, Black

Coral Pink, White Moonlight, Emerald Green, Black dimensioni e peso: 161,5×74,6×7,7mm per 187g

HONOR 200 PRO – SCHEDA TECNICA

display: AMOLED 6,78″ Quad-curved Floating Display, Super Dynamic Vivid Display, FHD+ 2.700×1.224, 19,85:9, 4.000nit picco, 437ppi, refresh rate 120Hz, Adaptive Dimming, Dimming PWM 3.840Hz, display notturno circadiano AI, Natural Tone 2.0, bassa emissione luce blu, certificazione Flicker Free TÜV Rheinland, certificazione display TÜV Rheinland Full Care

AMOLED 6,78″ Quad-curved Floating Display, Super Dynamic Vivid Display, FHD+ 2.700×1.224, 19,85:9, 4.000nit picco, 437ppi, refresh rate 120Hz, Adaptive Dimming, Dimming PWM 3.840Hz, display notturno circadiano AI, Natural Tone 2.0, bassa emissione luce blu, certificazione Flicker Free TÜV Rheinland, certificazione display TÜV Rheinland Full Care piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3

Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3 memoria: 12GB di RAM 512GB interna

OS: MagicOS 8.0 con AI basato su Android 14

MagicOS 8.0 con AI basato su Android 14 audio: 2x speaker con Voice Care, volume Super-low 25dB, Super-high 80dB

2x speaker con Voice Care, volume Super-low 25dB, Super-high 80dB connettività: dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, chipset potenziato Honor C1 + RF, USB-C, GPS

dual SIM 5G, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, chipset potenziato Honor C1 + RF, USB-C, GPS fotocamere: anteriore: 50MP per ritratti, f/2,1 posteriori: 50MP principale Super Dynamic H9000 da 1/1,3″, f/1,9, OIS+EIS 50MP tele Sony IMX856, f/2,4, OIS+EIS 12MP ultra grandangolare e macro, f/2,2, FOV 112°, AF intelligenza artificiale

batteria: 5.200mAh, ricarica SuperCharge 100W con cavo, wireless 66W, ricarica inversa

5.200mAh, ricarica SuperCharge 100W con cavo, wireless 66W, ricarica inversa colori : White Moonlight, Black, Ocean Cyan

: White Moonlight, Black, Ocean Cyan dimensioni e peso: 163,3×75,2×8,2mm per 199g

Disponibilità e Prezzi

La serie Honor 200 è disponibile a prezzi competitivi:

Honor 200 Pro (12+512 GB) a 799,00 euro, con la possibilità di aggiungere un Watch4 per 49,90 euro e un caricatore da 100W per 1,90 euro. È inoltre disponibile un coupon di 100 euro sul sito ufficiale.

Honor 200 (12+512 GB) a 649,00 euro, con un caricatore da 100W aggiuntivo per 19,90 euro e un coupon di 100 euro.

Honor 200 (8+256 GB) a 599,90 euro, con le stesse promozioni previste per gli altri modelli.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!