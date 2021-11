Il marchio tecnologico globale HONOR ha annunciato ufficialmente la

disponibilità di HONOR 50 Lite. Dotato di una batteria di grande capacità da 4300 mAh, 66 W HONOR SuperCharge e un display HONOR FullView da 6,67 pollici, HONOR 50 Lite offre velocità di ricarica straordinarie, un’esperienza visiva coinvolgente e funzioni di protezione degli occhi, il tutto a un prezzo accessibile. Con Android 11 con Google Mobile Services (GMS), HONOR 50 Lite sarà disponibile in preorder solo su HiHonor a partire dal 26 novembre 2021 fino al 3 dicembre 2021 al prezzo di €299,90.

Dal 3 dicembre sara’ disponibile a 299,90 euro su Tim, Wind3 e Amazon.



Offerte attive:

 HONOR 50 Lite a € 299,90 con in regalo Band 6 dal 26/11/2021 al 03/12/2021 su hihonor

Offerte Flash

 HONOR 50 Lite in offerta flash limitata al 26/11/2021 per 30 pezzi in sconto da €299,90 a

€249,90, su hihonor



Durata della batteria che ti lascerà senza preoccupazioni e capacità di super carica

Caratterizzato da un design della batteria a doppio anello a cella singola e una batteria di grande capacità da 4300 mAh, HONOR 50 Lite offre una durata della batteria senza preoccupazioni e una connettività per tutto il giorno. Garantire un’esperienza fluida e ininterrotta.

Dotato della batteria 66 W HONOR SuperCharge, che può allungare la durata della batteria del dispositivo del 40% in soli 10 minuti e al 100% della durata della batteria in 39 minuti, gli utenti possono caricare rapidamente il proprio dispositivo, per godersi lo shopping online, i giochi, la musica e lo streaming video senza alcuna preoccupazione.

Display HONOR FullView per un’esperienza visiva coinvolgente

HONOR 50 Lite è stato progettato con una cornice super sottile da 1,05 mm, capace di offrire un rapporto schermo-corpo del 94,4 1 % per un’esperienza visiva coinvolgente. Dotato di un display HONOR FullView da 6,67 pollici 2 , HONOR 50 Lite supporta Wide Color Gamut (DCI-P3) e True Color Display di qualità cinematografica, che sintonizza in modo intelligente i colori in base all’ambiente e migliora la precisione del colore visualizzato, garantendo che gli utenti possano sperimentare straordinari effetti visivi, maggiore chiarezza e colori realistici.



Funzionalità fotografiche premium

Dotato di una fotocamera di livello superiore, HONOR 50 Lite ha una fotocamera quad da 64 MP 3 , che include una fotocamera principale da 64 MP, una fotocamera grandangolare da 8 MP, una fotocamera macro da 2 MP e una fotocamera di profondità da 2 MP.

La fotocamera ultra-nitida da 64 MP consente agli utenti di catturare ogni momento con dettagli sorprendenti. La fotocamera grandangolare da 8 MP ha un angolo di campo di 106º e un’apertura f/2.4, che consente agli utenti di catturare più elementi nell’inquadratura con maggiore facilità e comodità. Con la fotocamera macro da 2 MP, gli utenti possono catturare piccoli dettagli includendo soggetti di piccole dimensioni con una messa a fuoco nitida, mentre la fotocamera Depth da 2 MP offre profondità e dettagli migliorati, che nella modalità ritratto evidenzia il soggetto principale della foto mettendolo in risalto rispetto allo sfondo.



Funzione di protezione degli occhi professionale

HONOR 50 Lite è dotato di display per la cura degli occhi grazie a un livello hardware con

certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light (soluzione hardware) 4 , che riduce la percentuale di luce blu dannosa emessa per alleviare l’affaticamento e l’affaticamento degli occhi, garantendo un’esperienza visiva confortevole anche dopo lunghi periodi di utilizzo. Grande spazio per contenere tutti i tuoi file

HONOR 50 Lite è dotato di 128 GB di spazio di archiviazione, offrendo agli utenti ampio spazio per tutte le loro esigenze. Può memorizzare oltre 11.000 brani o oltre 28.000 immagini o oltre 440 video HD 5 .



Prezzo e disponibilità

Progettato per soddisfare le esigenze di utenti attenti allo stile e alla moda, HONOR 50 Lite è disponibile in due colori: Deep Sea Blue, Midnight Black.

HONOR 50 Lite sarà disponibile in preorder solo su HiHonor a partire dal 26 novembre 2021 fino al 3 dicembre 2021 al prezzo di €299,90. A partire dal 3 dicembre, disponibile anche su Amazon, Tim e Wind 3.

