HONOR presenterà a Berlino, in occasione di IFA2023 di Berlino, la sua nuova e straordinaria edizione limitata Peacock Blue per la serie HONOR 90 nei mercati europei. Questa scelta cromatica, ispirata ai colori vibranti della coda di pavone, intreccia magnificamente l’eleganza della natura con la tecnologia.

Si tratta di una variante solamente a livello estetico, infatti questa edizione sarà basata, a livello hardware, sullo stesso modello che già conosciamo.

HONOR 90 Smartphone 5G, fotocamera tripla da 200 MP, display AMOLED curvo da 6,7'' a 120 Hz, 8 GB + 256 GB, batteria da 5,000 mAh, doppia SIM, Android 13, Midnight Black 429.9€ ► 501€ ►

HONOR 90 è un telefono Android di fascia media che è stato lanciato in Cina nel mese di maggio e in Italia all’inizio di luglio 2023. Questo dispositivo condivide alcune caratteristiche simili con l’HONOR 90 Pro. Si distingue per un display OLED curvo da 6,7 pollici con risoluzione Full-HD+ (2664 x 1200 pixel), un tasso di aggiornamento fino a 120 Hz e una copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Il telefono è dotato di un lettore di impronte digitali integrato nel display, una luminosità massima di 1600 nit e un foro centrato che ospita la fotocamera frontale.

All’interno, l’HONOR 90 è alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition a 4 nm. Questo chipset è affiancato da 8 o 12 GB di RAM e opzioni di memoria interna da 256 GB o 512 GB. Per quanto riguarda la fotografia, il telefono vanta un sistema fotografico composto da quattro sensori. Sul retro, c’è una tripla fotocamera che include un sensore principale da 200 MP, un sensore ultra-grandangolare da 12 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera anteriore, posizionata nel foro centrale dello schermo, ha un sensore da 50 MP.

Sul fronte della connettività, l’HONOR 90 offre supporto per la rete 5G con la possibilità di utilizzare due SIM contemporaneamente. Inoltre, include funzionalità come VoLTE, Wi-Fi 802.11ax su bande da 2,4 GHz e 5 GHz, Bluetooth 5.2, GPS, NFC e una porta USB Type-C. La batteria integrata è di 5000 mAh e supporta la tecnologia di ricarica rapida SuperCharge da 66 W quando utilizzata con il cavo appropriato.

