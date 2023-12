HONOR con un commovente film natalizio e un giveaway unico in occasione delle festività. L’azienda desidera mettere in evidenza l’impegno spesso trascurato di coloro che dedicano il loro tempo alla cura degli altri e al lavoro, specialmente durante questo periodo speciale dell’anno.

Il cortometraggio prodotto da HONOR è un tributo all’altruismo che questi individui incarna. Attraverso immagini toccanti, il film sottolinea i sacrifici che gli “Eroi del Natale” compiono durante le festività e sottolinea l’importanza della tecnologia nel mantenere viva la comunicazione con i propri cari, soprattutto nel mese di dicembre.

Per coinvolgere la comunità locale, HONOR Italia ha lanciato una campagna di giveaway sui social media, invitando gli utenti a nominare e votare i loro “Eroi del Natale” personali e premiarne alcuni. Questa iniziativa offre alle persone l’opportunità di condividere storie di gratitudine e apprezzamento per coloro che fanno la differenza nella loro vita, contribuendo a mantenere il contatto durante la stagione festiva.

Partecipare ai festeggiamenti per onorare i propri “Eroi del Natale” è semplice con due opzioni:

Segui la pagina ufficiale di HONOR Italia: Cerca il post della campagna “Eroi del Natale” sulla pagina ufficiale dei social di HONOR.

Nei commenti, tagga la persona che consideri il tuo “Eroe del Natale”.

Condividi la tua storia, spiegando perché questa persona è il tuo eroe non celebrato e evidenziando il suo contributo durante le festività natalizie. Menziona HONOR Italia sulla tua pagina personale: Condividi una foto del tuo “Eroe non celebrato” sulla tua pagina social.

Usa gli hashtag ufficiali: #HONORtobewithYou.

Racconta la storia di questa persona, descrivendo l’impatto che ha avuto su di te o sulla tua comunità.

Anya Nikoloska, Direttore Marketing e Comunicazione, afferma: “Generosità e gentilezza sono due valori fondamentali per HONOR, e per questo motivo abbiamo deciso di celebrarli durante il Natale. Attraverso la campagna degli ‘Eroi del Natale’, vogliamo condividere storie di persone che rendono questo periodo dell’anno ancora più luminoso e magico. Con questo progetto, invitiamo tutti a riflettere sull’importanza di queste persone e a condividere le loro storie, unendo persone e tecnologia attraverso il nostro motto ‘Honor to be with you'”.

Questa campagna offre a tutti noi l’opportunità di riconoscere e apprezzare gli eroi tra noi che contribuiscono a rendere il Natale un momento migliore e più radioso. Gentilezza e generosità sono valori centrali per HONOR, che invita tutti a celebrarli durante questa speciale stagione dell’anno, ribadendo che è sempre un “Honor to be with you”.

