Si è conclusa con successo la prima edizione del programma formativo nato dalla collaborazione tra HONOR, il rinomato marchio tecnologico globale, e l’Istituto Europeo di Design di Roma (IED Roma). Questa iniziativa ha rappresentato un’opportunità unica per i giovani talenti dei corsi di Fashion Stylist and Editor e Stylist per la Moda di IED Roma, offrendo loro la possibilità di esprimere la propria creatività attraverso la produzione di contenuti fotografici emozionali e narrativi.

“La Masterclass con Stefano Guindani ha rappresentato un’esperienza altamente formativa che ha arricchito le mie conoscenze sul mondo della fotografia, oltre a essere stata fondamentale durante lo sviluppo di tutto il progetto. Nonostante io provenga da una piccola realtà mi sono sempre concessa il privilegio di sognare, ma soprattutto di credere nel mio talento”,ha dichiarato la studentessaCeline Romano, che si è classificata al primo posto. “Credo che inseguire i propri sogni sia fondamentale, e a questo mi sono ispirata per sviluppare il mio progetto, in cui ho deciso di creare un legame con la favola di Alice nel paese delle meraviglie. Perché scoprire la magia è un po’ come tornare a essere bambini e immergersi nei sogni tanto da finire per farne parte. Credo sinceramente che uno dei compiti di noi creativi sia anche quello di rievocare quella magia, una luce che spesso quando si è adulti si affievolisce”.

Gli studenti hanno partecipato a una masterclass esclusiva, guidata dal celebre fotografo Stefano Guindani, che ha condiviso le migliori tecniche per la fotografia in movimento. Questo progetto speciale ha visto l’utilizzo degli HONOR Magic 6 Pro, smartphone all’avanguardia del brand, dotati di un comparto fotografico avanzato potenziato dall’Intelligenza Artificiale.

Al termine della masterclass, gli studenti sono stati chiamati a realizzare un progetto fotografico che fondesse moda e tecnologia, raccontando attraverso le immagini la loro visione personale della tecnologia applicata al fashion. Il concorso, intitolato “Discover the Magic”, ha chiesto ai partecipanti di interpretare e immortalare la magia, esplorando il suo significato soggettivo e la sua manifestazione nel contesto della moda.

La competizione ha visto la partecipazione di venti talenti emergenti, con un podio tutto al femminile: Celine Romano ha conquistato il primo posto, seguita da Carmen Stumpo e Silvia Grossi. Le loro opere, realizzate esclusivamente con gli smartphone HONOR, sono state apprezzate per l’originalità e la qualità artistica.

La giuria, composta da esperti del settore tra cui Stefano Guindani, Giampietro Baudo (Global Executive Director per L’Officiel Italia, Francia e USA), Paola Pattacini (Head of Fashion School – IED Roma), Paolo Briscese (giornalista e Content Manager del magazine ICON), Romina Toscano (Coordinatrice del Corso di Laurea Triennale in Fashion Stylist and Editor – IED Roma), Marco D’Amico (fotografo di moda), Alessandra Peverada (PR and Event Manager HONOR Italia) e Anya Nikoloska (Marketing Manager HONOR Italia), ha selezionato i migliori progetti, premiando i vincitori con cinque smartphone HONOR di diverso valore.

Ecco la classifica dei vincitori annunciata da HONOR e IED Roma, insieme alle foto premiate:

1° posto: Celine Romano

2° posto: Carmen Stumpo

3° posto: Silvia Grossi

4° posto: Laura Gianese

5° posto: Sara Andraghetti

Questa iniziativa rappresenta un importante passo avanti nella promozione e nel sostegno dei giovani talenti, unendo tecnologia e creatività per aprire nuove strade nel mondo del fashion e della fotografia.

