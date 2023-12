Natale è oramai alle porte e se state cercando un regalo tecnologico allora HONOr potrebbe avere la soluzione adatta a voi. HONOR lancia infatti degli sconti imperdibili validi dall’8 al 23 dicembre su Hihonor.com su smartphone, tablet e notebook.

Qui sotto alcune delle migliori offerte da mettere sotto l’albero di natale.

HONOR 90 – Per i ragazzi alla ricerca dello scatto perfetto

HONOR 90 è dotato di un nuovissimo sistema a tre fotocamere, e il cui cuore pulsante è la fotocamera principale da 200MP Ultra Clear che non si limita a scattare foto, ma dipinge le immagini con un miliardo di sfumature di brillantezza. Inoltre, grazie alla tecnologia avanzata del sensore e agli algoritmi AI che lavorano insieme per migliorare la fotografia in condizioni di scarsa illuminazione, HONOR 90 assicura che le foto non solo siano nitide ma anche piene di atmosfera e bellezza, come quella che si vive durante il periodo natalizio. Ecco perché sarà il regalo perfetto che tutti i genitori potranno fare ai propri figli.

Honor 90 8+256GB al prezzo di 369,90€ al posto di 549,90€

al posto di 549,90€ Honor 90 12+512GB al prezzo di399,90€al posto di 599,90€

Puoi acquistare HONOR 90 sul sito ufficiale.

HONOR Magic 5 Pro – Per un Natale sempre al top

Per gli amanti della tecnologia premium, che ricercano il massimo delle prestazioni dal proprio device, HONOR propone il modelloMagic 5 Pro. Lo smartphone di casa HONOR vanta caratteristiche innovative in termini di design, display, fotografia e prestazioni. Infatti, per offrire un’esperienza fotografica e di video eccezionale, lo smartphone presenta il nuovoalgoritmo Millisecond Falcon Capturee la funzioneIMAX Enhanced Movie Master, due strumenti che lo renderanno il regalo perfetto da far trovare sotto l’albero!

Acquistabile al prezzo di799,90€invece di 1.199,90€

HONOR Magic Book X16 – Per il partner sempre in smartworking

Per sorprendere la propria dolce metà con un regalo utile e che possa semplificare la vita e la routine del proprio partner, HONOR offre il nuovo Magic Book X16. Dotato di processori Intel Core i5 di dodicesima generazione, il nuovo PC di HONOR garantisce prestazioni elevate in un design elegante ed essenziale, configurandosi come il modello perfetto per l’attività lavorativa. Inoltre, la sua batteria performante e la funzione FN+P che consente di passare liberamente dalla modalità Smart a quella High Powered, il device di HONOR si configura come l’alleato migliore per affrontare senza preoccupazioni e interruzioni la giornata di lavoro.

Acquistabile al prezzo di649,90€invece di 899,90€.

Potete trovare HONOR Magic Book X16 sul sito ufficiale.

HONOR Pad X9 – Tutto quello che si può chiedere a un tablet

Per la sorella sempre in movimento che in università passa da una lezione all’altra, come idea regalo vincente, HONOR propone il versatileHONOR Pad X9. Grazie a un sistema operativo all’avanguardia, alpotente processoreQualcomm Snapdragon® 685 4Ge a unabatteria da 7250 mAhin grado di garantire una connettività di lunga durata e di supportare fino a13 ore di streaming videoe12 ore di musica, il dispositivo di HONOR permetterànon solo svolgere tutte le attività quotidiane ma anche dedicarsi al proprio intrattenimento preferito. In questo modo, grazie al nuovo pad, non sarà più necessario portare con sé il computer.

Acquistabile al prezzo di169,90€invece di 249,90€.

Potete acquistare HONOR Pad X9 sul sito ufficiale.

