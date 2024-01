Legare in maniera concreta il lontano passato ed il recente futuro attraverso la creazione di uno smartphone. In Honor hanno cercato di ispirarsi alla storia della civilizzazione cinese ed alla bellezza della natura per realizzare le linee degli smartphone top di gamma per il 2024, Honor Magic6 e Magic6 Pro. All’interno della scocca, invece, tanta innovativa ed interessante tecnologia, pronta a stupire gli acquirenti interessati ai prodotti.

Honor Magic6 Pro

Processore : Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (1×Cortex-X4 3,3GHz, 3 ×Cortex-A720 3,2GHz, 2×Cortex-A720 3,0 GHz, 2×Cortex-A520 2,3 GHz) con Adreno750.

: Snapdragon 8 Gen 3 di Qualcomm (1×Cortex-X4 3,3GHz, 3 ×Cortex-A720 3,2GHz, 2×Cortex-A720 3,0 GHz, 2×Cortex-A520 2,3 GHz) con Adreno750. Display : OLED LTPO 6,8 pollici microcurvo FHD+ 1264×2800 pixel, refresh rate adattivo 1~120Hz, visualizzazione HDR (immagini e video), PWM a 4320 Hz

: OLED LTPO 6,8 pollici microcurvo FHD+ 1264×2800 pixel, refresh rate adattivo 1~120Hz, visualizzazione HDR (immagini e video), PWM a 4320 Hz Memoria : 12GB+256GB 16GB+512GB 16GB+1TB

: Fotocamera posteriore : Fotocamera grandangolare da 50 MPx (apertura f/1.4-f/2.0, supporta la stabilizzazione ottica dell’immagine OIS) Teleobiettivo periscopio da 180 MPx (apertura f/2.6, supporta la stabilizzazione ottica dell’immagine OIS) Fotocamera ultra grandangolare da 50 MPx (apertura f/2.0), supporta l’autofocus Fotocamera Anteriore: 50 MPx (apertura f/2.0) + fotocamera di profondità 3D

: Connettività : 5G (SA/NSA), comunicazione satellitare bidirezionale, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, BT 5.3, NFC, Beidou (triplice frequenza B1I+B1C+B2a)/GPS a doppia frequenza (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (doppia frequenza E1 + E5a), USB-C

: 5G (SA/NSA), comunicazione satellitare bidirezionale, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2×2 MIMO, BT 5.3, NFC, Beidou (triplice frequenza B1I+B1C+B2a)/GPS a doppia frequenza (L1+L5)/AGPS/Glonass/Galileo (doppia frequenza E1 + E5a), USB-C Batteria : 5600 mAh (tip.) con ricarica super veloce fino a 20 V/4 A, è compatibile con la ricarica super veloce 11 V/6 A o 10 V/4 A o 10 V/2,25 A o 5 V 4,5 A ed è compatibile con la ricarica rapida 9 V/2 A. Ricarica super veloce wireless Honor da 66 W e la ricarica inversa wireless.

: 5600 mAh (tip.) con ricarica super veloce fino a 20 V/4 A, è compatibile con la ricarica super veloce 11 V/6 A o 10 V/4 A o 10 V/2,25 A o 5 V 4,5 A ed è compatibile con la ricarica rapida 9 V/2 A. Ricarica super veloce wireless Honor da 66 W e la ricarica inversa wireless. Dimensioni : 162,5 mm x 75,84 mm x 8,9 mm

: 162,5 mm x 75,84 mm x 8,9 mm Peso : Versione in vetro: circa 229 grammi (batteria inclusa) Versione in pelle: circa 225 grammi (batteria inclusa)

: Altro : riconoscimento facciale 3D

: riconoscimento facciale 3D Sistemaoperativo: MagicOS 8.0 (basato su Android 14)

Ciò che colpisce maggiormente del prodotto di punta, l’Honor Magic6 Pro, è la soluzione fotografica al posteriore “Star wheel three camera“, un’evoluzione di quanto fatto a livello di design nel precedente modello. A livello tecnologico, è interessante la soluzione proprietaria Hongyan Communication, il servizio satellitare biodirezionale che permette la trasmissione di messaggi via satellite in assenza di copertura telefonica, grazie alla presenza di un’antenna e del chip RF HONOR C1+ che garantiscono l’aggancio ai satelliti in appena 21 secondi.

Honor Magic6

Il sistema operativo in grado di sfruttare tutta la potenza e la tecnologia installata nei due smartphone è Android 14, personalizzato con MagicOS 8.0, un software basato su MagicLM, il modello linguistico di grandi dimensioni sviluppato da Honor in collaborazione con Qualcomm. Come non citare Magic Portal, feature che consente agli utenti di trasferire informazioni tra le applicazioni, grazie ad uno scorrimento laterale o ad intenzioni oculari, grazie alle fotocamere anteriori del modello di punta di Honor.

Le novità di MagicOS 8.0 riguardano anche il minor consumo di risorse del sistema rispetto alla precedente versione software, nonché una maggiore personalizzazione della Home e miglioramenti alla fluidità durante l’interazione con lo smartphone.

HONOR Magic6 in Cinasarà venduto con prezzi a partire da:

4399 yuan (circa 559 euro) – Versione 12GB + 256GB

4699 yuan (597 euro) – Versione 16GB + 256GB

4999 yuan (635 euro) – Verisone 16GB + 512GB

HONOR Magic6 Pro in Cina sarà venduto con prezzi a partire da:

5699 yuan (circa 724 euro) – Versione 12GB + 256GB

6199 yuan (787 euro) – Versione 16GB + 512GB

6699 yuan (851 euro) – Versione 16GB + 1TB

Siamo in attesa di avere ulteriori informazioni circa il prezzo e le tempistiche di arrivo alle nostre latitudini; probabilmente Honor darà ulteriori dettagli al MWC di Barcellona, che si terrà dal 26 al 29 febbraio.

