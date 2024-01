HONOR ha ufficializzato oggi il debutto dell’innovativo HONOR Magic6 Lite, un nuovo smartphone che si aggiunge alla rinomata serie Magic. Coniugando una straordinaria qualità visiva, avanzate capacità fotografiche e miglioramenti nelle performance di batteria e hardware, HONOR Magic6 Lite stabilisce nuovi standard per gli smartphone di fascia medi.

George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd ha dichiarato:

“Siamo entusiasti di presentare HONOR Magic6 Lite, uno smartphone che incarna il nostro impegno nel superare i limiti dell’innovazione e offrire un’esperienza straordinaria agli utenti. Dal display eccezionale al potente sistema fotografico, dalle caratteristiche di durabilità impressionanti alle straordinarie performance hardware, HONOR Magic6 Lite rappresenta veramente la nostra ambizione nel creare un nuovo mondo intelligente accessibile a tutti”.

Il display di HONOR Magic6 Lite presenta la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, conferendo allo smartphone una resistenza alle cadute e una durabilità di altissimo livello. Certificato cinque stelle da SGS per la resistenza globale alle cadute, il display HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, sfruttando materiali di ultima generazione, utilizza una tecnologia di ammortizzazione avanzata, incrementando la capacità di assorbire gli urti fino a 1,2 volte, garantendo massima robustezza anche in caso di cadute da 1,5 metri e indipendentemente dal punto di impatto.

Dotato di un straordinario display curvo AMOLED da 6,78 pollici, HONOR Magic6 Lite offre una risoluzione di 1,5K, una vasta gamma di colori DCI-P3 al 100% e supporta fino a 1,07 miliardi di colori. Questi elementi si traducono in immagini ultra-chiare, dettagli nitidi e colori vibranti.

Testimonianza dell’attenzione di HONOR verso una tecnologia centrata sull’essere umano, HONOR Magic6 Lite presenta funzioni di protezione degli occhi, tra cui PWM Dimming a 1920Hz, Low Blue Light, Dynamic Dimming e Circadian Night Display, rispondendo alle esigenze di chi è sempre connesso e passa molte ore davanti agli schermi.

L’HONOR Magic6 Lite vanta un triplo sistema fotografico con una fotocamera Ultra-Clear da 108 MP, una ultra-grandangolare da 5 MP e una macro da 2 MP. La fotocamera principale da 108 MP, con ampio sensore da 1/1,67 pollici e ampia apertura f/1,75, cattura più luce per immagini luminose e vivide. La fotocamera offre anche zoom 3X e un eccezionale motion capture engine per scatti nitidi e dettagli affascinanti.

Oltre alla fotocamera principale, quella ultra-grandangolare da 5 MP copre un campo visivo di 110°, ideale per paesaggi estesi e foto di gruppo. HONOR Magic6 Lite include anche una fotocamera macro da 2 MP per scatti ravvicinati con chiarezza e dettagli eccezionali.

Con una batteria da 5300mAh, HONOR Magic6 Lite è certificato DXOMark Battery Gold Label, garantendo un’autonomia di due giorni con una singola carica. La batteria conserva l’80% della capacità anche dopo mille cicli di carica, posizionandosi tra le più resistenti sul mercato. Alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 6 Gen 18, offre un aumento del 35% nelle prestazioni della GPU e del 40% nell’efficienza della CPU, assicurando prestazioni fluide in ogni situazione.

Con l’ultima versione di MagicOS 7.2 basata su Android 13, HONOR Magic6 Lite offre funzionalità aggiornate e personalizzate, come la suite HONOR Docs, per un’esperienza più intelligente e conveniente nel lavoro da remoto.

Design, Prezzi e Disponibilità

HONOR Magic6 Lite presenta un design elegante e moderno, disponibile in quattro varianti di colore – Sunrise Orange con pelle vegana, Emerald Green e Midnight Black. Sarà disponibile su hihonor in Italia dal 2 gennaio 2024 al prezzo di partenza di 399,90€ (prezzo al pubblico 349,90€). Inizialmente, come offerta di lancio, il prodotto sarà disponibile al prezzo speciale di 349,90€ per il primo mese.

Per ulteriori dettagli, visita il negozio online di HONOR.

