HONOR ha annuncia oggi il lancio del nuovissimoHONOR Pad X9, equipaggiato con un Display da 11,5 pollici, di un sistema audio a sei altoparlanti con tecnologia di sintonizzazione del suono HONOR Histen e di uno spazio di archiviazione fino a 128 GB, HONOR Pad X9 offre un’esperienza superiore grazie a una serie di funzioni intelligenti e a un look elegante. HONOR Pad x9 sarà presto disponibile a partire dal 21 Luglio in esclusiva presso i rivenditori Online e Offline Unieuro.

Il miglior display della categoria per un’esperienza di visione coinvolgente

Dotato di un display HONOR FullView da 11,5 pollici, che supporta una risoluzione di 2000×1200 pixel, riproduce 1,07 miliardi di colori e il 100% dello spazio colore RGB,HONOR Pad X9ha un eccezionale rapporto screen-to-body pari all’86%. Queste caratteristiche consentono di visualizzare dettagli mozzafiato e di riprodurre fedelmente i colori, garantendo così un nuovo livello di intrattenimento. Con una frequenza di aggiornamento regolabile fino a 120Hz, HONOR Pad X9 offre agli utenti un’esperienza visiva fluida su applicazioni selezionate (YouTube, Amazon, Quora e Gmail) e garantisce un risparmio della batteria per attività meno impegnative, come la lettura di un e-book. Grazie alle tecnologie integrate che consentono al dispositivo di modificare automaticamente e in maniera smart la frequenza di aggiornamento, gli utenti godono di un’ampia flessibilità per personalizzare la propria esperienza d’uso. Inoltre, per dimostrare ancora una volta l’impegno di HONOR verso una tecnologia incentrata sui propri clienti, il display di HONOR Pad X9 è dotato della tecnologia Dynamic Dimming che garantisce agli utenti una maggiore sicurezza visiva. Inoltre, la tecnologia Circadian Night Display di HONOR regola automaticamente il display con colori più caldi per ridurre la quantità di luce blu, per migliorare la qualità del sonno degli utenti.

Un’incredibile esperienza sonora grazie a un potente sistema audio

Per offrire un’esperienza audio eccezionale, il nuovissimo HONOR Pad X9 è dotato di sei altoparlanti e offre agli utenti un effetto stereo full-range quando e dove vogliono. Grazie al supporto di HONOR Histen, HONOR Pad X9 regala suoni vibranti e dinamici a 360° che arricchiscono ulteriormente qualsiasi esperienza di ascolto. Quando il suono viene emesso dai due altoparlanti inferiori, rimbalza anche sulle superfici garantendo agli ascoltatori un’esperienza sonora cinematografica. Inoltre, la tecnologia Vocal Enhancement di HONOR Pad X9 distingue in modo intelligente la voce umana enfatizzando le voci e producendo una localizzazione del suono più accurata.

La RAM è di 4 GB e lo storage 128 GB mentre per il chipset troviamo un Qualcomm Snapdragon 685 4G a 6 nm garantisce una grafica fluida e una risposta rapida, consentendo agli utenti di gestire facilmente anche le attività più intense e impegnative. Massimizzando le prestazioni dell’hardware, HONOR OS Turbo X e GPU Turbo X assicurano che l’hardware e il software lavorino perfettamente insieme per migliorare la fluidità, la longevità e il consumo della batteria di HONOR Pad X9. Il device è dotato di una batteria da 7250 mAh per una connettività di lunga durata, supportando fino a 13 ore di streaming video e 12 ore di musica, rendendolo così ideale per tutti coloro che hanno bisogno di una migliore durata della batteria per vivere al meglio l’esperienza di intrattenimento.

HONOR Pad X9 sarà disponibile nel colore Space Grey e sarà possibile acquistarlo sul sito Hihonor.com a 249.90€. Disponibile a questo link.

HONOR Summer Promo

L’estate è ormai iniziata e HONOR, per celebrarla al meglio, ha previsto promozioni e sconti imperdibili disponibili sul suo e-commerceHihonor.com.HONOR Pad X9, gli smartphone e i tablet più premium di tutta la line up del brand potranno essere acquistati, fino al 31 luglio, a un prezzo ridotto e davvero conveniente.

HONOR Magic5 Pro

HONOR Magic5 Pro vanta caratteristiche innovative in termini di design, display, fotografia e prestazioni, andando oltre i parametri di riferimento del settore per offrire il miglior smartphone di punta presente oggi sul mercato. Portando avanti la solida reputazione della serie HONOR Magic, HONOR Magic5 Pro presenta un hardware migliorato con chipset separati e tecnologie avanzate, combinando le migliori soluzioni software per offrire un dispositivo di altissimo livello. Ispirandosi alla bellezza della simmetria, HONOR Magic5 Pro vanta un design e una lavorazione curate nei minimi dettagli, con cornici armoniose su entrambi i lati e un design a tripla fotocamera Star Wheel al centro del retro del dispositivo. Grazie alla potente combinazione di una tripla fotocamera principale e dell’Image Engine di HONOR potenziato con sistemi di intelligenza artificiale, HONOR Magic5 Pro ha raggiunto la prima posizione nella classifica delle fotocamere per smartphone di DXOMARK. Per offrire un’esperienza fotografica eccezionale, HONOR Magic5 Pro presenta il nuovo algoritmo Millisecond Falcon Capture, che consente agli utenti di catturare scene complesse con una facilità e una nitidezza notevole. La fotocamera vanta anche un’innovativa funzione AI Motion Sensing Capture, che consente agli utenti di immortalare i loro momenti migliori, ogni volta che lo desiderano. HONOR Magic5 Pro è dotatodella funzione IMAX Enhanced Movie Master per realizzare video con uno stile cinematografico, portando la videografia dei ritratti a un livello completamente nuovo.

HONOR Magic5 Profino al 31/07al prezzo di €999,90invece di 1.199,90 a questolink

HONOR 70

HONOR 70: un device che vanta una tecnologia all’avanguardia per offrire nuovi punti di riferimento e innovazioni nel settore del design, della fotografia e della videografia degli smartphone.HONOR 70 è dotato di un’eccezionale doppia fotocamera principale con una fotocamera principale da 54MP IMX800 Super Sensing con un sensore IMX800 da 1/1,49 pollici, fiore all’occhiello del settore, e una fotocamera principale da 50MP Ultra-Wide & Macro che offre una qualità d’immagine eccezionale con prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione e una maggiore sensibilità alla luce per immagini più chiare e ricche.Dotato di una speciale tecnologia di tracking automatico della persona, HONOR 70 introduce la prima funzione in assoluto della modalità Solo Cut, che consente ai creatori appassionati di produrre vlogricchi di ritratti che mettono in risalto una persona specifica in video di gruppo.Fondendo estetica e tecnologia, HONOR 70 è dotato di uno schermo simmetrico Super Dual-Curved Screen per una presa incredibilmente comoda e bilanciata. HONOR 70 è dotato di un display curvo da 6,67 pollici OLED 58o, che offre una visione senza precedenti. Lo schermo supporta 1,07 miliardi di colori, 100% DCI-P3 e HDR10+, offrendo agli utenti colori vividi e dettagli nitidi e un’esperienza di intrattenimento coinvolgente durante la visione dei contenuti. Dotato del potente SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G 6nm e supportato dalle innovazioni tecnologiche pionieristiche di HONOR, GPU Turbo X e OS Turbo X, l’HONOR 70 offre prestazioni eccezionali e una maggiore potenza progettata per comunicazioni, giochi e altro ancora.Con un’ampia gamma di nuove caratteristiche e funzionalità, tra cui una batteria ultra-large da 4800 mAh con tecnologia HONOR SuperCharge da 66 W e l’ultima HONOR Magic UI 6.1 basata su Android 12, HONOR 70 garantisce un’esperienza smartphone indimenticabile agli utenti di tutto il mondo.

HONOR 70fino al 31/07 aquesto link.

HONOR 70 8GB+128GBin offerta a €379,90 invece di €549,90

invece di €549,90 HONOR 70 8GB+256GBin offerta a€499,90invece di €599,90

HONOR Magic5 Lite

HONOR Magic5 Lite vanta di un display curvo OLED All-round a 120Hz, portando all’utente uno schermo di 6.671 pollici con una proporzione schermo-dispositivo del 93%, assicurando un’esperienza immersiva di visione per tutti i tuoi contenuti preferiti.Tenendo in considerazione la salute degli occhi, HONOR Magic5 Lite è equipaggiato con hardware di Low Blue Light Technology, tecnologia certificata da TÜV Rheinland3, per ridurrei livelli dannosi di luce blu, ed è compatibile con la tecnologia 1920Hz PWM Dimming leader nel settore nel ridurre l’intermittenza degli schermi perfetto per le generazioni di oggi sempre online.Eccezionalmente sottile e leggero, HONOR Magic5 Lite ha uno spessore di solo 7.9mm4 e il peso di solo 175g nonostante l’abbondanza di caratteristiche premium, come la disposizione circolare delle fotocamere. Sempre un compagno di vita alla moda, il dispositivo è disponibile in tre colori6 diversi, tutti ispirati alla natura.

HONOR Magic5 Lite combina una batteria ultra-grande da 5100mAh7 in un dispositivo estremamente compatto. Fino ad ora, HONOR Magic5 Lite è il più sottile smartphone ad avere una batteria sopra i 5000mAh, che gli permette di supportare fino a 2 giorni8 di utilizzo normale e realmente ininterrotto. Con solo 30 minuti di carica, la batteria di HONOR Magic5 Lite può fornire fino a 12.5 ore di streaming9 video, risparmiando gli utenti dalle preoccupazioni della batteria.

HONOR MAGIC5 LITEfino al 31/07 aquesto link.

Honor Magic5 Lite 6+128GB al prezzo di €279,90 al posto di €389,90

Honor Magic5 Lite 8+256GB al prezzo di €329,90 al posto di €389,90

HONOR Pad 8

HONOR Pad 8, ultimo arrivato tra i tablet HONOR, offre a studenti e giovani professionisti di tutto il mondo un’esperienza audiovisiva immersiva e funzioni smart a tutto tondo. Caratterizzato da un elegante corpo in alluminio, HONOR Pad 8 pesa solo 520ge offre la massima portabilità e flessibilità in movimento. Grazie al display HONOR FullView 2K da 12 pollici, il device offre un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva. Dotato di otto altoparlanti a Grande Cavità posizionati simmetricamente su entrambi i lati, il nuovo HONOR Pad 8 offre un’esperienza audio impareggiabile, con effetti sonori più potenti e bilanciati. È inoltre dotato di una batteria extra-large da 7250 mAh, che garantisce un’intera giornata di utilizzo ininterrotto per la massima produttività, perfetta per chi ha bisogno di una batteria potenziata per soddisfare le proprie esigenze di intrattenimento.HONOR Pad 8 possiede l’ultima

HONOR PAD 8in offerta a€259,90anziché €349.90a questo link.

HONOR 90

HONOR 90, insieme al 90 Lite, fa parte della nuova serie creata da HONOR. Grazie alla sua fotocamera potente e versatile è perfetto per tutti i content creator. Il nuovo sistema a tre fotocamere è composto da una camera principale da 200 MP con un sensore da 1/1,4 pollici, una fotocamera ultragrandangolare e macro da 12 MP con un campo visivo di 112° e una fotocamera di profondità da 2 MP che aiuta a misurare più accuratamente la distanza. Grazie al supporto della fusione multi-frame, dell’algoritmo di riduzione del rumore e del pixel binning, che garantisce prestazioni di cattura della luce equivalenti a pixel di grandi dimensioni da 2,24 µm (16 in 1), la fotocamera principale da 200 MP produce eccellenti foto ad alta gamma dinamica (HDR) e scatti dettagliati e luminosi in situazioni di scarsa illuminazione.Il display è veloce e reattivo, con una frequenza di aggiornamento dello schermo adattiva fino a 120Hz, che viene regolata dinamicamente in base ai contenuti visualizzati per trovare l’equilibrio ottimale tra fluidità visiva e durata della batteria. Inoltre, grazie al supporto HDR10+ e alle certificazioni HDR di Netflix e Amazon Prime Video, HONOR 90 garantisce agli utenti un’esperienza multimediale eccezionale, sia in viaggio che nel comfort della propria casa.

HONOR 90fino al 31/07 aquesto link.

Honor 90 8+256GB al prezzo di €499,90 al posto di €549,90

al posto di €549,90 Honor 90 12+512GB al prezzo di€549,90al posto di €599,90

