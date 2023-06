Huawei ha appena svelato la sua ultima linea di dispositivi indossabili, composta dallo HUAWEI WATCH 4 e dall’HUAWEI Band 8. Questi nuovi prodotti promettono di portare il tuo stile di vita a un livello superiore, offrendo funzionalità avanzate e un design elegante.

Design alla moda comodo, sottile, leggero

Oltre alle sue funzionalità avanzate, l’HUAWEI Band 8 si distingue per il suo design alla moda e il comfort che offre. Con un peso di soli 14 grammi e uno spessore di 8,99 mm, questo dispositivo wearable è estremamente leggero e sottile. Presenta un display AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione vivida di 368 x 194 pixel e un rapporto screen-to-body del 65%, che assicura un’esperienza visiva di qualità. Il display è incorniciato da una cornice ultra-sottile 2.5D con uno schermo in vetro curvo di alta qualità, rivestito da una lastra in vetro CG che offre un’esperienza dinamica nonostante le dimensioni ridotte del dispositivo. L’HUAWEI Band 8 è disponibile in tre colori: Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green. La tecnologia Premi e Sgancia consente di cambiare il cinturino in soli 3 secondi, permettendoti di abbinare il tuo wearable al tuo look e al tuo umore. Inoltre, Huawei offre 10.000 watch faces creative disponibili su HUAWEI Themes, per personalizzare il tuo dispositivo e iniziare la giornata con l’energia giusta.

Gestione professionale del benessere grazie a HUAWEI TruSleep TM e HUAWEI TruSeen TM 5.0

L’HUAWEI Band 8 è progettato per aiutarti a mantenere il focus sui tuoi obiettivi di fitness e benessere. Grazie ai sensori avanzati HUAWEI TruSeen TM 5.0, che sono stati migliorati del 10% rispetto alla generazione precedente, questo dispositivo offre un monitoraggio preciso e accurato di parametri come il battito cardiaco, l’ossigenazione del sangue, le fasi del sonno, lo stress e il ciclo fisiologico femminile. Inoltre, integra il sensore HUAWEI TruSleep TM 3.0, migliorato del 10% rispetto al modello precedente, che registra i dati del sonno in modo preciso, rilevando l’orario di addormentamento, il risveglio e le diverse fasi del sonno.

Allenamenti più precisi e scientifici con HUAWEI TruSport TM

L’HUAWEI Band 8 offre un sistema di allenamento scientifico grazie all’algoritmo HUAWEI TruSport TM. Con il monitoraggio del battito cardiaco, il ritmo di camminata, la distanza percorsa e altre funzioni, questo dispositivo ti permette di valutare il tuo allenamento in corsa, gli allenamenti aerobici/anaerobici, il tempo di recupero tra le sessioni e l’indice di abilità nella corsa (RAI).

L’HUAWEI Band 8 agisce come un allenatore da polso professionale, fornendo consigli e raccomandazioni per aiutarti a capire l’efficacia dei tuoi esercizi. L’intelligenza artificiale dell’HUAWEI Band 8 pianifica l’attività di corsa in base ai dati fisiologici registrati, all’RAI e alle condizioni di allenamento attuali, per migliorare l’efficacia dei tuoi workout in modo scientifico e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi più facilmente. Questo dispositivo supporta anche più di 100 sport diversi, tra cui corsa, ciclismo, nuoto e skipping, e offre il monitoraggio del battito cardiaco che può essere sincronizzato con altri dispositivi. Sono state aggiunte nuove modalità sportive come il calcio, il basket e il paddle per soddisfare le diverse esigenze degli utenti. Il tracker di attività Activity Record aiuta a monitorare in tempo reale i tuoi obiettivi giornalieri tramite l’app HUAWEI Health.

HUAWEI Band 8 porta ogni comodità a portata di un tocco

L’HUAWEI Band 8 è la prima smart band dotata dell’assistente intelligente HUAWEI Assistant TODAY. Basta uno scorso verso destra sul display per accedere a HUAWEI Assistant TODAY, che permette di visualizzare il meteo, gestire la musica, impostare timer, cronometrare attività e molto altro ancora. Questo dispositivo è anche stato migliorato in termini di funzionalità come la riproduzione della musica, lo scatto da remoto, le notifiche, le risposte rapide ai messaggi, il meteo, le sveglie e il cronometro. Supporta anche il controllo remoto della fotocamera, la funzione “trova il mio cellulare” e l’assistente vocale. Con un’autonomia fino a 14 giorni, che può arrivare fino a 9 giorni con un utilizzo normale e fino a 3 giorni con la modalità Always on Display, l’HUAWEI Band 8 ti offre una lunga durata della batteria. Inoltre, con soli 5 minuti di ricarica, puoi utilizzare il dispositivo per 2 giorni grazie alla ricarica rapida che completa la carica in soli 45 minuti.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI Band 8 è disponibile a partire da oggi, 8 giugno, su Huawei Store al prezzo di 59,90 euro nelle colorazioni Midnight Black, Sakura Pink ed Emerald Green.

Inoltre, fino al 21 giugno, con l’acquisto del nuovo HUAWEI Band 8 sarà possibile acquistarne un secondo a metà prezzo.

Per maggiori dettagli visitare il sito ufficiale.

HUAWEI WATCH 4 e 4 Pro

Huawei ha annunciato oggi l’arrivo in Italia dei nuovi flagship wearable, HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro. Questa serie di smartwatch vanta un design futuristico abbinato a materiali premium e offre funzionalità all’avanguardia per il monitoraggio dei parametri vitali.

“Per Huawei, i consumatori sono da sempre al centro delle innovazioni”, afferma Arong Duan, General Manager Huawei CBG Italia. “La serie HUAWEI WATCH 4 è stata progettata per integrarsi perfettamente nella vita degli utenti, che siano atleti pronti per correre una maratona o persone comuni. L’innovazione di questi nuovi dispositivi, unita al design elegante e resistente, assicura un’esperienza utente di alto livello.” Sir Mo Farah, famoso atleta britannico e uno dei migliori mezzofondisti al mondo, sostiene Huawei nel lancio della serie HUAWEI WATCH 4 in Europa. Grazie alla sua esperienza di atleta professionista, Sir Mo conosce l’importanza di avere un dispositivo che possa massimizzare gli allenamenti e aiutare a raggiungere il massimo potenziale. “Il nuovo HUAWEI WATCH 4 è un vero campione targato Huawei. Il rivestimento in titanio di alta qualità e il resistente schermo lo rendono perfetto anche per gli allenamenti più intensi”, afferma Sir Mo. “Non lo uso solo per monitorare i risultati durante la corsa, ma anche per valutare il mio stato di salute generale e analizzare le mie prestazioni in modo approfondito. La possibilità di accedere a tutti questi dati con un solo pulsante rende l’organizzazione degli allenamenti ancora più facile.”

Un assistente personale all-in-one con monitoraggio completo

Gli smartwatch tradizionali non supportano il monitoraggio delle funzioni polmonari, ma la nuova serie HUAWEI WATCH 4 è in grado di analizzarle grazie alla nuova funzione Controllo respirazione. Parametri come il ritmo di respirazione, la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la tosse, insieme alle informazioni sui potenziali rischi come l’inquinamento dell’aria, consentono all’algoritmo di fornire risultati sullo stato respiratorio e sulla salute generale dei polmoni. La nuova funzionalità è facilmente accessibile tramite l’app HUAWEI Health, che è stata arricchita con questi nuovi parametri per proteggere e monitorare le fasi respiratorie.

La serie HUAWEI WATCH 4 supporta anche funzionalità avanzate di monitoraggio del sonno grazie a HUAWEI TruSleepTM 3.0, una tecnologia sviluppata e ottimizzata da Huawei nel corso degli anni. Tramite l’utilizzo di luce infrarossa, questa tecnologia monitora il riposo in modo ancora più preciso, tenendo traccia automaticamente delle fasi del sonno, compresa la fase REM, e analizzando i parametri fisiologici come i movimenti del corpo, il battito cardiaco e i valori.

Arong Duan, General Manager di Huawei CBG Italia spiega:

“Da sempre, per Huawei, i consumatori sono al centro delle innovazioni.La serie HUAWEI WATCH 4 è stata ideata per integrarsi perfettamente nella vita degli utenti, sia che si tratti di atleti pronti a correre una maratona o di persone comuni. L’innovazione dei nuovi dispositivi, insieme al design elegante e resistente, assicurano un’esperienza utente di alto livello.”

Oltre 100 modalità sportive diverse

La serie HUAWEI WATCH 4 è un compagno sportivo in grado di offrire oltre 100 modalità

sportive, includendo sia attività più classiche come la corsa, ciclismo e nuoto, e anche le

immersioni fino a 30 metri. La novità sugli smartwatch di ultima generazione è infatti la possibilità

di personalizzare le proprie immersioni in apnea, selezionando il tipo di acqua tra dolce e salata, la

temperatura e la bussola subacquea. Gli utenti potranno ottenere il meglio dai propri allenamenti

grazie ai feedback professionali forniti dalla serieHUAWEI WATCH 4.

Il sistema di Anelli attività è stato migliorato e funziona come un vero e proprio motivatore che

sprona gli utenti a raggiungere i propri obiettivi e fornisce feedback e notifiche sui progressi in

tempo reale.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH 4 e HUAWEI WATCH 4 Pro sono disponibili in Italia a partire da oggi nelle seguenti varianti:

HUAWEI WATCH 4 è disponibile nella versione con cinturino in fluoroelastomero nero a 449,90 euro.

HUAWEI WATCH 4 Pro è disponibile nella versione con cinturino in pelle scura marrone a 549,90 euro

versione con cinturino in titanio di grado aerospaziale a 649,90 euro.

Inoltre, acquistando il prodotto entro il 21 giugno si potrà ottenere in omaggio anche gli auricolari HUAWEI FreeBuds 5i.

