Ultima chiamata per approfittare dell’allettante offerta HUAWEI che vi abbiamo segnalato la scorsa settimana ( qui l’articolo originale ) mettere le mani sopra le ottime cuffie HUAWEIFreeBuds Pro che ancora per pochi giorni sono in promozione lancio.

Infatti tutti coloro che acquisterannoentro il 31 ottobre 2020, riceveranno incluso nel prezzoHUAWEIBand 4Pro(dal valore commerciale di 79,90€), oltre a6 mesi diHuaweiMusic VIP Membership.

Specifiche Tecniche

HUAWEI Freebuds Pro hanno un chipset Kirin A1 di HiSilicon, lo stesso chipset che abbiamo trovato negli smartwatch di punta dell’azienda esupportano l’ultimissima versione Bluetooth 5.2.

A livello audio troviamo dei driver dinamici ultra-magnetici da 11 mmoltre ad un sensore vocale osseo, unsistema a 3 microfonied infine un design dellostelo antivento a doppio microfono. Da non dimenticare poi la doppia antenna intelligente per una copertura del segnale a 360 gradi.

Tra le varie funzionalità di queste cuffiette segnaliamo la cancellazione attiva dinamica del rumore, che è piuttosto standard per gli auricolari di fascia alta, e come detto l’azienda non l’aveva ancora inserita nelle passate generazione delle FreeBuds soprattutto in questa versione con driver dinamici e la possibilità cheFreeBuds Pro possano connettersi a due dispositivi contemporaneamente.

La custodia di ricarica è da 580 mAh, mentre ogni auricolare ha una batteria individuale da 55 mAh. Dimensionalmente invece gli auricolari pesano solamente 6.1 grammi l’uno con una custodia invece che complessivamente pesa 60 grammi.

I doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, identificano rapidamente l’ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all’altra– Ultra Mode,Cozy ModeeGeneral Mode– per eliminare efficacemente il rumore ambientale. LaModalità AwareeVoice Modeutilizzano i due microfoni per aiutare gli utenti a sentire il mondo esterno quando attraversano la strada o stanno parlando. La possibilità diconnettere gli auricolari con due device contemporaneamente– Android, iOS o Windows – consente agli utenti di passare senza problemi da un dispositivo all’altro, indipendentemente dal brand.

I nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS), fiore all’occhiello tra i nuovi prodotti dell’ecosistemaHuawei, sono disponibili a unprezzo consigliato al pubblico di 179,00€pressoHuaweiStore,Amazon.it,HuaweiExperience Store,presso gli operatori telefonici e i migliori rivenditori di elettronica di consumo.Carbon Black, Ceramic WhiteeSilver Frostsono le tre colorazioni tra cui gli utenti possono scegliere.