HUAWEI FreeBuds Pro sono finalmente disponibili per l’acquisto anche in Italia e per festeggiare il lancio troviamo un’interessante promo che sarà disponibile fino al 31 Ottobre 2020.

I nuovi auricolari True Wireless Stereo (TWS) sono stati presentati da poche settimane e possono essere acquistati a un prezzo consigliato al pubblico di 179,00€ presso lo store ufficiale Huawei, presso Amazon.it o presso la grande distribuzione.

Sono disponibili al lancio in tre elegantissimi colori: Carbon Black, Ceramic White e Silver Frost e chinque acquisterà HUAWEI FreeBuds Pro entro il 31 ottobre 2020, riceverà HUAWEI Band 4 Pro incluso nel prezzo (valore commerciale di 79,90€), oltre a 6 mesi di Huawei Music VIP Membership (valore commerciale di 59,90€).

Chi effettuerà l’acquisto presso Huawei Store riceverà gli omaggi contestualmente alla spedizione del prodotto.

HUAWEI FreeBuds Pro

HUAWEI FreeBuds Pro sono auricolari TWS del 2020 con cancellazione intelligente e dinamica del rumore, per una qualità audio eccezionale. Presentano doppi microfoni, posizionati all’interno e all’esterno degli auricolari, che sono in grado di identificare rapidamente l’ambiente circostante e consentono di passare automaticamente da una modalità di cancellazione del rumore all’altra – Ultra Mode, Cozy Mode e General Mode – per eliminare efficacemente il rumore ambientale.

Paesaggi audio di prova

Per mostrare le potenzialità di queste cuffiette, Huaweimette alla prova HUAWEI FreeBuds Pro con Sonic Escape, una collezione di paesaggi sonori binaurali ( quindi ogni cuffia riproduce un suono leggermente diverso) a 360 gradi che consentono agli ascoltatori di viaggiare attraverso il suono e sfuggire al mondo che li circonda. La cancellazione intelligente e dinamica del rumore, permette di godersi a pieno una fuga con Sonic Escape e immergersi in tre paesaggi sonori ricchi di dettagli. Portando gli ascoltatori in un’entusiasmante avventura dalla giungla al mare, Sonic Escapes esplora tre luoghi diversi, tra cui un frenetico souk a Marrakech, le strade assolate di Kingston, in Giamaica, e il vibrante Messico.

Per ascoltare i tre brani e provare Huawei Sonic Escapes, è sufficiente visitare il link https://consumer.huawei.com/it/campaign/sonic-escapes/?toCampaign oppure utilizzare l’app HUAWEI Music.