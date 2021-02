Da oggi fino al 28 Febbraio ci sono ottime promozioni su HUAWEI Store con sconti fino al 40%.

HUAWEI annuncia infatti la HMS Week: una settimana di offerte relative a tantissimi prodotti dell’ecosistema HUAWEI come ad esempio sulla categoria Smartphone con Mate 40 Pro o sui notebook dove troviamo HUAWEI Matebook 14 in offerta.

Tutte le promo disponibili sono consultabili nella pagina dedicata sul sito ufficiale.

Vediamo insieme le offerte più allettanti di questa HMS Week

Offerte Smartphone

E’ possibile acquistare HUAWEI Mate 40 Pro a 1.149 Euro (anziché 1.249) con in omaggio le HUAWEI FreeBuds Pro, i primi auricolari con cancellazione intelligente e dinamica del rumore (prezzo di vendita 179 Euro). Inoltre per chi acquista HUAWEI Mate 40 Pro insieme a HUAWEI MateBook 14 è previsto un coupon di 50 Euro aggiuntivi.

Un’altra interessante promozione è quella che riguarda HUAWEI P40 Pro ( qui la nostra recensione ) che lo troviamo al prezzo di 699€ con incluse le Freebuds Pro.

Offerte Wearable

Tante le promo anche per i dispositivi indossabili HUAWEI come il piccolo HUAWEI Fit in offerta a 79€ anziché 129€ oppure per chi cerca qualcosa di più completo abbiamo il HUAWEI WATCH GT2 a 139€ invece di 249€.

Acquistando invece HUAWEI WATCH GT 2 Pro a 249€ avremo in bundle la Smart Body Scale.

Offerte Audio

Molto interessanti anche le promo dedicate ai device audio come cuffiette e speaker dove troviamo le FreeBuds Pro a 129€ e le FreeBuds 3i a 69€. Anche HUAWEI Sound X con doppio Woofer Devialet Design acustico, Push-Push e HUAWEI Share a 149€ invece di 349€.

HUAWEI Community: Sconto aggiuntivo dell’8%

Inoltre, per tutti gli iscritti alla Community Huawei mette a disposizione un ulteriore 8% di sconto. Per accedere a questa ulteriore promozione è sufficiente commentare il thread dedicato raggiungibile a questo link.

Rimani aggiornato su offerte lampo ed errori di prezzo, seguici su Telegram!