Huawei ha annunciato il lancio di HUAWEI WATCH GT 4, l’ultima aggiunta alla prestigiosa serie di smartwatch WATCH GT. Questo dispositivo si distingue per il suo design sofisticato e le funzionalità avanzate per il benessere e il fitness. Incarnando la filosofia “Fashion Forward”, Huawei si impegna a portare innovazione nel mondo dei dispositivi indossabili. HUAWEI WATCH GT 4 è la perfetta unione tra tecnologia e moda, offrendo agli utenti l’opportunità di perseguire uno stile di vita più sano senza sacrificare il proprio stile personale. Questo smartwatch offre un’elegante gamma di quadranti, tra cui un sofisticato design ottagonale e un modello glamour che richiama la forma di un gioiello. La serie HUAWEI WATCH GT è il massimo rappresentante dei dispositivi smartwatch di alta gamma, noti per la loro affidabilità e le incredibili funzionalità.

L’evoluzione della serie GT si distingue per un design che fonde elementi tradizionali con le tendenze contemporanee. HUAWEI WATCH GT 4 è disponibile in due varianti: una da 46 mm con un audace design ottagonale e struttura robusta, e una da 41 mm caratterizzata da un elegante design glamour ispirato alla gioielleria di lusso. Con sette diverse combinazioni di colori tra cui scegliere, questo smartwatch può adattarsi a diverse personalità, stili e occasioni. Huawei offre una gamma di cinturini, tra cui acciaio inossidabile, pelle, materiale composito e fluoroelastomero, per soddisfare i gusti sia maschili che femminili. Gli utenti possono personalizzare il loro orologio con oltre 25.000 quadranti disponibili tramite l’app HUAWEI Health, permettendo loro di esprimere la propria individualità.

Il Monitoraggio intelligente del ciclo mestruale 3.0 e la Consapevolezza della respirazione nel sonno permettono agli utenti di gestire in modo proattivo la loro salute, senza rinunciare alla moda. La Tecnologia di monitoraggio dei parametri vitali HUAWEI TruSeen 5.5+ offre una misurazione della frequenza cardiaca più precisa, garantendo dati affidabili durante le attività fisiche. Inoltre, HUAWEI WATCH GT 4 introduce la versione aggiornata di HUAWEI TruSleep 3.0, che analizza in modo dettagliato i cicli del sonno e rileva eventuali irregolarità nella respirazione notturna.

Gli Anelli attività, il tracciamento GNSS e l’app “Rimani in forma” incentivano gli utenti a mantenere uno stile di vita attivo. Questi anelli forniscono statistiche fitness quotidiane e premiano il raggiungimento degli obiettivi. Inoltre, il dispositivo offre accesso a oltre 100 modalità sportive, tra cui sport di tendenza come il padel e gli E-sports.

Il nuovo smartwatch introduce anche “Rimani in forma”, un’app per la gestione delle calorie che fornisce consigli personalizzati sulla base delle esigenze individuali dell’utente. Inoltre, il tracciamento GNSS ad alta precisione dual-band migliora la precisione di posizionamento del 30% rispetto ai modelli precedenti.

HUAWEI WATCH GT 4 semplifica la vita quotidiana degli utenti con funzionalità come il nuovo launcher, risposta rapida ai messaggi e notifiche, e l’accesso alle applicazioni di terze parti. La batteria offre un’autonomia eccezionale, fino a 2 settimane per la versione da 46 mm e fino a 7 giorni per la versione da 41 mm. Questo smartwatch è altamente compatibile con dispositivi iOS e Android e garantisce la protezione della privacy e dei dati degli utenti. In questo modo, Huawei offre una soluzione completa per coloro che cercano tecnologia all’avanguardia senza rinunciare allo stile e alla sicurezza.

Prezzi e disponibilità

HUAWEI WATCH GT 4 è disponibile in Italia suHuawei Storea partire da oggi. In occasione del lancio, dal 14 settembre al 15 ottobre, con l’acquisto di HUAWEI WATCH GT 4 si riceveranno automaticamente 1 anno di estensione della garanzia commerciale + HUAWEI FreeBuds SE 2 in omaggio.

HUAWEI Watch GT 4 è disponibile nelle seguenti varianti:

Black 46mm con cinturino in fluoroelastomero al prezzo di € 249,90

Brown 46mm con cinturino in pelle al prezzo di € 269,90

Steel 46mm con cinturino in acciaio inossidabile al prezzo di € 369,90

Rainforest Green GMT 46mm con cinturino in materiale composito al prezzo di € 269,90

White 41mm con cinturino in pelle al prezzo di € 249,90

Light Gold 41mm con cinturino in maglia Milanese dorata al prezzo di € 299,90

Silver 41mm con cinturino in acciaio inossidabile con rifiniture dorate al prezzo di € 399,90

