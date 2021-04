Huawei ha appena annunciato la disponibilità anche per il mercato Italiano dei nuovi HUAWEI MateBook D 15, HUAWEI MateBook X Pro e HUAWEI WiFi AX3, la serie di router che supporta gli standard Wi-Fi 6. Si tratta quindi di due nuovi notebook e un nuovo router wi-fi che sono già disponibili all’acquisto sul HUAWEI Store.

Vediamoli ora insieme a cominciare dal più performante dei due notebook, ovvero Matebook X Pro 2021.

HUAWEI Matebook X Pro 2021

HUAWEI MateBook X Pro 2021 eredita l’estetica e le prestazioni topà-gamam dei suoi predecessori. Matebook X Pro 2021 ha un un display 3K FullView e un rapporto screen-to-body del 91%. Il display con aspect ratio 3:2 crea un effetto panoramico ed è progettato per una migliore produttività e una navigazione più efficiente.

Al suo interno troviamo un chipset Intel Core di undicesima generazione unito a un nuovo sistema di raffreddamento intelligente. HUAWEI MateBook X Pro introduce il nuovo HUAWEI Free Touch, un touch-screen a schermo intero ad altissima precisione che consente di scorrere, zoomare, selezionare elementi e fare gli screenshot semplicemente scorrendo le dita.

Troviamo anche le funzionalità di Huawei Share che consente di condividere facilmente dati e utilizzare fino a tre app mobile contemporaneamente sul notebook: più schermi vengono così trasportati su uno schermo unico, il trasferimento file è rapidissimo ed è possibile gestire le telefonate e le videocall direttamente dal laptop.

Su HUAWEI MateBook X Pro 2021 troviamo anche il sensore di impronta digitale e la fotocamera nascosta a scomparsa integrata nel tasto F5.La videocamera a incasso, oltre che garantire una maggiore privacy, permette di massimizzare la visione dello schermo.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo laptop HUAWEI MateBook X Pro 2021 nella configurazione i5 512 GB è disponibile in esclusiva su Hauwei Store a 1.599,00 euro con inclusi il monitorHUAWEI Display 23.8, lo zaino HUAWEI Backpack Swift e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift fino al 31 maggio. La versione con processore i7 e 1TB di HUAWEI MateBook X Pro 2021 è disponibile, con gli stessi prodotti in omaggio a 1899,00 euro.

HUAWEI MATEBOOK D15

HUAWEI MateBook D15 offre un processore Intel Core ™di undicesima generazione basato sulla tecnologia SuperFin a 10 nm. e può essere configurato con la nuovissima grafica Intel® Iris® Xe per fornire prestazioni di elaborazione grafica ancora più potenti.

Il nuovo notebook può essere configurato con una memoria a doppio canale DDR4 fino a 16 GB per una lettura e una scrittura più veloci e dispone di un SSD NVMe PCIe ad alta velocità per migliorare ulteriormente le prestazioni complessive del sistema. Un sistema di raffreddamento avanzato con ventola HUAWEI Shark garantisce che HUAWEI MateBook D 15 funzioni stabilmente anche quando si svolgono diverse operazioni contemporaneamente, sovraccaricando il computer. Inoltre, HUAWEI MateBook D 15 ha una nuova scheda di interfaccia di rete Wi-Fi 6 con un design a doppia antenna per fornire una connettività internet più veloce e più stabile.

HUAWEI MateBook D 15 è dotato di un display antiriflesso IPS Full HD da 15 pollici che mantiene il design FullView tipico della serie, un rapporto screen-to-body dell’87% con un aspect ratio 16:9 per un’esperienza cinematografica coinvolgente. Il display ha inoltre ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light e Flicker Free per il massimo del confort a livello di esperienza visiva. Il livello di luce blu basso aiuta a ridurre l’affaticamento oculare dovuto all’uso prolungato del display.

Alla Multi-Screen Collaboration si aggiungono altre tecnologie innovative, come il Fingerprint Power button, la Dual Antenna Wi-Fi 6 e il Reverse Charging per migliorare sensibilmente l’esperienza dell’utente, elevando il notebook da semplice strumento di produttività a vero e proprio compagno smart adatto a seguire i più giovani in tutte le attività quotidiane, dalla scuola, allo studio fino all’intrattenimento e al gioco.

L’adattatore CA fornito con HUAWEI MateBook D 15 supporta HUAWEI SuperCharge ™ per ricaricare rapidamente gli smartphone Huawei compatibili. La ricarica inversa rimane attiva anche quando HUAWEI MateBook D 15 è spento, caratteristica utile quando gli utenti si trovano a dover ricaricare rapidamente la batteria dello smartphone in mobilità.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo HUAWEI MateBook D15, nella configurazione 8+512 GB è disponibile su Huawei Store insieme allo HUAWEI Backpack Swift eal mouse HUAWEI Bluetooth Mouse Swift a 899,00 euro, anziché 978,80 euro.

HUAWEI MateBook 14, nella configurazione i5 8+512 GB è in preordine in esclusiva su Huawei Store con la docking station HUAWEI MateDock 2 e HUAWEI Bluetooth Mouse Swift a 899,00 euro anziché 1.048,89.

HUAWEI WiFi AX3

I router della serie HUAWEI WiFi AX3 sono dotati dell’esclusivo processore Gigahome di Huawei e del chipset Gigahome Wi-Fi 6. Con gli standard Wi-Fi 6, Huawei ha incorporato la tecnologia collaborativa multi-chip, in modo da garantire che HUAWEI WiFi AX3 offra “Wi-Fi 6 Plus” a una velocità di rete raddoppiata, insieme a una portata avanzata, quando utilizzato con altri dispositivi Huawei Wi-Fi 6.

Il chipset Gigahome Wi-Fi 6 ha reso possibile un miglioramento della larghezza di banda di frequenza fino a 160 MHz e la frammentazione automatica dei pacchetti su richiesta in modalità banda stretta tramite tecnologia dinamica banda stretta. Gli utenti possono così godere di una rete più veloce vicino al dispositivo e di connessioni più stabili da distanze maggiori.

La versione quad-core della serie HUAWEI WiFi AX3 fornisce anche il supporto per Huawei Share. Semplicemente toccando un telefono Android sbloccato con NFC abilitato sull’area di rilevamento NFC del router, gli utenti possono connettersi direttamente alla rete Wi-Fi senza dover inserire alcuna password.

Tutti i router della serie HUAWEI WiFi AX3, per una connessione super veloce, sono disponibili a 49,00 euro.

Smartworking festival: tanti device per migliorare il lavoro e lo studio da remoto con offerte convenienti

Da oggi e fino al 26 aprile Huawei mette e disposizione degli utenti una soluzione completa per chi ha la necessità di rinnovare i propri strumenti tecnologici e migliorare il lavoro e lo studio da casa.

In promozione non solo computer portatili dalle prestazioni altissime, ma anche smartphone e wearable, insieme a tanti accessori come monitor e mouse bluetooth, disponibili con l’acquisto di uno dei laptop inclusi nella campagna smartworking. Tutto il necessario per lavorare più comodamente, sperimentare la praticità della multi-screen collaboration e migliorare la qualità delle giornate di smartworking.

