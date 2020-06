HUAWEI P40 Lite 5G disponibile da oggi a 299€ con Freebuds 3i in omaggio!

Dopo avervelo presentato giusto poche settimane fa ecco che da oggi il nuovo HUAWEI P40 Lite nella variante con 5G è disponibile all’acquisto anche in Italia.

Da oggi infatti sarà possibile acquistare il piccolo della famiglia P40 con il supporto per il 5G al prezzo di lancio di 399€ ma ancora per pochi giorni è disponibile una promozione di lancio che potrebbe stuzzicare i più interessati.

Huawei P40 Lite Midnight Black 6.4" 6gb/128gb Dual Sim € 222.99

€ 299.9 [-26%] Vedi l'offerta venduto da

Scheda tecnica Huawei P40 Lite 5G

Display LCD da 6.4″ Full HD+ (2310 x 1080 pixel) in 19.25:9 con densità di 398 PPI;

Chipset octa-core HiSilicon Kirin 820 + GPU ARM Mali-G57;

6/8 GB di RAM LPDDR4X;

128 GB di storage espandibile tramite NanoSD fino a 256 GB;

lettore d’impronte laterale;

quad camera posteriore da 48+8+2+2 MP f/1.8, grandangolare, macro e bokeh,

autofocus PDAF e flash LED;

selfie camera da 16 MP f/2.0;

supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth 5.1, GPS/A-

GPS/GLONASS/QZSS/Galileo, USB Type-C 2.0, mini-jack, NFC;

batteria da 4200 mAh con ricarica SuperCharge a 40W;

sistema operativo Android 10 con EMUI 10 senza servizi Google.

Dimensioni di 159.2 x 76.3 x 8.7 mm per 183 g;

Quattro fotocamere

P40 lite 5G ha un display da 6,5 pollici e offre un setup con quadrupla fotocamera con supporto AI. La fotocamera principale è un’unità da 64 Megapixel.

Sarà possibile realizzare video in modalità Dual-View Video – creati utilizzando contemporaneamente due diverse telecamere – video in slow motion a 960 fps per rallentare l’azione a 1/32 della velocità del tempo reale, e anche time-lapse. Non manca la Super Night Selfie per scatti notturni di qualità.

Il chipset utilizzato è il Kirin 820 5G SoC da 7nm, che garantisce connettività 5G, HUAWEI P40 lite 5G offre all’utente un’esperienza d’uso ad elevate prestazioni ed efficienza energetica, grazie ad una batteria da 4000 mAh

Prezzo e promo P40 lite 5G

Huawei P40 Lite viene venduto a 399,90€, ed è disponibile in tre varianti di colore: Space Silver, Crush Green e Midnight Black. Coloro che acquisteranno il telefono fino al 14 giugno riceveranno in omaggio le nuove cuffie true wireless FreeBuds 3i (dal valore commerciale di 99,90 euro).

Inoltre, tutti gli acquirenti del nuovo P40 lite 5G potranno usufruire di promozioni dedicate al mondo dei Huawei Mobile Services. Dall’1 giugno al 31 agosto, in omaggio 3 mesi di abbonamento VIP su HUAWEI Music e 15 GB extra su HUAWEI Cloud per archiviare i propri documenti e le proprie foto preferite.