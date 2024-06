Huawei lancia HUAWEI FreeBuds 6i sul proprio Huawei Store, offrendo un’esperienza audio straordinaria con una qualità del suono superiore, batteria a lunga durata e avanzate capacità di cancellazione del rumore. Questo nuovo modello stabilisce un nuovo standard nella fascia di prezzo dei 100 euro.

Tecnologia di Cancellazione del Rumore all’Avanguardia

Le HUAWEI FreeBuds 6i sono equipaggiate con la tecnologia di cancellazione del rumore più avanzata di Huawei, l’Intelligent Dynamic ANC 3.0. Questa terza generazione è in grado di ottimizzare i parametri di cancellazione del rumore in tempo reale grazie a un algoritmo avanzato che gestisce 34 scenari diversi. Monitorando il rumore ogni 2,6 microsecondi e regolando i parametri in un secondo, questi auricolari offrono una cancellazione del rumore impeccabile in ogni ambiente.

Innovazioni Hardware di Rilievo

Gli HUAWEI FreeBuds 6i presentano cinque miglioramenti hardware che perfezionano le prestazioni di cancellazione del rumore, sia passiva che attiva. Per quanto riguarda la cancellazione passiva del rumore (PNC), includono una camera di filtraggio del rumore basata sul principio della risonanza di Helmholtz, efficace soprattutto contro i rumori a media e alta frequenza (1-3 kHz), e nuovi auricolari in silicone liquido, disponibili in tre misure, che migliorano l’isolamento e la stabilità grazie a una maggiore spessore.

La cancellazione attiva del rumore (ANC) è migliorata con un sistema a 3 microfoni, una potenza di calcolo 2,4 volte superiore e un driver dinamico a quadruplo magnete da 11 mm. Il sistema a 3 microfoni include un microfono esterno aggiuntivo che cattura i suoni ambientali con un rapporto segnale/rumore migliorato del 50%, mentre il driver dinamico produce onde sonore inverse per eliminare efficacemente i rumori di fondo.

Queste innovazioni portano a un incremento del 100% nella cancellazione del rumore, con una riduzione media a piena frequenza di 27 dB e una gamma di frequenza ANC che raggiunge i 5 kHz.

Esperienza Audio e Autonomia Eccellente

I HUAWEI FreeBuds 6i non solo eccellono nella cancellazione del rumore, ma offrono anche una qualità audio straordinaria. Dotati di un woofer ultra-magnetico da 11 mm, garantiscono bassi più potenti del 50% fino a 14 Hz. Grazie al codec LDAC HD e alla certificazione Hi-Res Audio Wireless, il suono riprodotto è nitido e cristallino. Gli effetti Multi-EQ permettono di personalizzare l’audio con fino a 10 bande di impostazioni EQ.

La batteria è un altro punto di forza: offre fino a 35 ore di riproduzione totale con la custodia di ricarica e 8 ore con una singola carica degli auricolari. Inoltre, una ricarica rapida di 10 minuti fornisce ulteriori 4 ore di utilizzo, rispondendo alle esigenze di chiunque cerchi una lunga autonomia.

Prezzi e Disponibilità

I HUAWEI FreeBuds 6i sono disponibili su Huawei Store al prezzo di 99 euro nelle colorazioni Black e White, con la variante Purple in arrivo a luglio. Fino al 1° luglio, è possibile ottenere uno sconto del 10% utilizzando il codice promozionale AMEDIAFB10.

Per ulteriori informazioni e per acquistare i HUAWEI FreeBuds 6i, visitare il Huawei Store.

