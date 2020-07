Huawei Seamless AI Life Experience: ecco i segreti dell’ecosistema IoT di HUAWEI

L’ecosistema HUAWEI non è mai stato in così tanto in fermento come in questo ultimo periodo e come ancora una volta al centro di questo nuovo mondo fatto di prodotti e servizi troviamo tanti dispositivi IoT.

La nuova Seamless AI Life Experiencedi HUAWEI si pone l’obbiettivo di mettere l’utente al centro del proprio ecosistema per fornire un’esperienza d’uso più connessa e più facile per il consumatore finale.

Huawei Summer Promo: dal 15 Giugno tantissime offerte sui prodotti Huawei Sta arrivando l'estate e con essa tantissime promozioni esclusive dedicate a chi acquisterà un prodotto Huawei Sta arrivando l'estate e con essa tantissime promozioni esclusive dedicate a chi acquisterà un prodotto Huawei

Insieme a una nuova rosa di partner IOT e nuove applicazioni per AppGallery, Huawei promette un’esperienza utente ancora più completa, lineare e smart. L’azienda ha infatti registrato un aumento del 25% di utenti attivi mensili nel suo ecosistema di prodotti e servizi in tutto il mondo che ora conta 650 milioni di utenti attivi mensili.

Isabella Lazzini,Direttrice del settore Marketing & Retail di Huawei Italia, ha così commentato la nuova strategia HUAWEI:

Huawei ha conquistato i cuori dei consumatori di tutto il mondo con la sua tecnologia innovativa e spesso all’avanguardia. Ora stiamo portando questa tecnologia alla portata di tutti attraverso il nostro ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N. Grazie alla Seamless AI Life Experience, gli utenti attraverso un semplice click potranno connettersi in modo ancora più semplice, aprendo un mondo di possibilità, attraverso Huawei Share, la collaborazione multi-schermo e molto altro ancora. Con la Seamless AI Life Experience, speriamo di dare ai consumatori di tutto il mondo la possibilità di sentirsi vicini e di rimanere sempre in contatto”.

Nuove app in arrivo su HUAWEI GALLERY

L’innovazione passa anche per HUAWEI GALLERY e per questo sono in arrivo diverse popolari applicazioni: da quelle legate ai nuovi social network fino alle app di editing.

Qui sotto un sunto delle applicazioni in arrivo divise per categoria:

Social media: Telegram e Viber soddisfano le esigenze degli utenti per la messaggistica istantanea e VOIP. TikTok è la scelta principale per realizzare video brevi.

Telegram e Viber soddisfano le esigenze degli utenti per la messaggistica istantanea e VOIP. TikTok è la scelta principale per realizzare video brevi. Foto editing: Cut Cut, PicsArt e PhotoGrid forniscono una ricca gamma di strumenti per il fotoritocco, supportando le già eccezionali capacità fotografiche dei dispositivi Huawei.

Cut Cut, PicsArt e PhotoGrid forniscono una ricca gamma di strumenti per il fotoritocco, supportando le già eccezionali capacità fotografiche dei dispositivi Huawei. Sport, media e intrattenimento: “The Sun” e “The Times” offrono un’esperienza mediatica e di intrattenimento a tutto tondo, insieme alla Premier League e le app talkSPORT per tutti gli appassionati di sport.

“The Sun” e “The Times” offrono un’esperienza mediatica e di intrattenimento a tutto tondo, insieme alla Premier League e le app talkSPORT per tutti gli appassionati di sport. Giochi: Asphalt 9, Clash of Kings, Game of Thrones, Rise of Kingdoms ampliano il catalogo di giochi, per intrattenere gli utenti in ogni momento.

Asphalt 9, Clash of Kings, Game of Thrones, Rise of Kingdoms ampliano il catalogo di giochi, per intrattenere gli utenti in ogni momento. Mappe, navigazione e ricerca: Qwant search, HereWeGo maps e Sygic navigation forniscono strumenti utili e sicuri per aiutare gli utenti a navigare in internet e nel mondo reale che li circonda.

navigazione e ricerca: Qwant search, HereWeGo maps e Sygic navigation forniscono strumenti utili e sicuri per aiutare gli utenti a navigare in internet e nel mondo reale che li circonda. Viaggi e alloggi: Booking.com, Skyscanner e Agoda sono affiancati da Emirates, Lufthansa, Turkish Airlines e altri ancora per dare agli utenti tutti gli strumenti necessari per pianificare viaggi internazionali, con Bolt, il popolare servizio di ride-hailing, che aiuta le persone a muoversi facilmente in città.

Booking.com, Skyscanner e Agoda sono affiancati da Emirates, Lufthansa, Turkish Airlines e altri ancora per dare agli utenti tutti gli strumenti necessari per pianificare viaggi internazionali, con Bolt, il popolare servizio di ride-hailing, che aiuta le persone a muoversi facilmente in città. Formazione: BBC Learning English, ClasseViva e Kahoot! rappresentano un ampio spettro di applicazioni a supporto dell’attività formativa degli utenti.

BBC Learning English, ClasseViva e Kahoot! rappresentano un ampio spettro di applicazioni a supporto dell’attività formativa degli utenti. Shopping: Lidl, JD Sports, AliExpress e Rakuten si aggiungono a una lista crescente di fornitori internazionali.

Lidl, JD Sports, AliExpress e Rakuten si aggiungono a una lista crescente di fornitori internazionali. Finanza: Due delle più grandi banche spagnole, Caixa Bank e Santander, si aggiungono a BoC Pay, DBS Digibank, Eurobank e Société Générale per offrire servizi bancari e finanziari essenziali per gli utenti.

La filosofia “1+8+N”

La nuova strategia di HUAWEI si può racchiudere con l’equazione 1+8+N, ma cosa significa?

Il numero “1” rappresenta lo smartphone che tutti noi utilizziamo ogni giorno e che è messo il centro dell’ecosistema HUAWEI.

Il numero “8” rappresenta invece il numero di dispositivi principali connessi come ad esempio il HUAWEI MateBook X Pro, HUAWEI FreeBuds 3, HUAWEI Watch GT 2, HUAWEI Sound X o HUAWEI MatePad Pro.

Infine la lettera “N” indica il una variabile indefinita e che vuole rappresentare tutta quella pletora di dispositivi IoT collegati tra loro grazie alle tecnologie Huawei HiLink e Huawei Share come lampadine smart, altoparlanti, serrature, telecamere e molto altro.

Nuove app e partnership ampliano l’Ecosistema Huawei

Huawei amplia l’offerta del suo ecosistema 1+8+N di un numero maggiore di collaborazioni e annuncia oggi cinque nuove partnership:

Samsonite , leader mondiale nella produzione di valigie e accessori da viaggio, ha stretto una partnership con Huawei. Gli utenti dell’ecosistema 1+8+N potranno chiudere la valigia con un semplice tap sulla serratura intelligente Samsonite con il loro dispositivo Huawei. Il comfort e la sicurezza della tecnologia Samsonite e Huawei accompagneranno l’utente anche fuori dalla porta di casa, per offrirgli vantaggi e sicurezza in viaggio anche con Huawei Share e Huawei Pay.

, leader mondiale nella produzione di valigie e accessori da viaggio, ha stretto una partnership con Huawei. Gli utenti dell’ecosistema 1+8+N potranno chiudere la valigia con un semplice tap sulla serratura intelligente Samsonite con il loro dispositivo Huawei. Il comfort e la sicurezza della tecnologia Samsonite e Huawei accompagneranno l’utente anche fuori dalla porta di casa, per offrirgli vantaggi e sicurezza in viaggio anche con Huawei Share e Huawei Pay. 360 Robot Vacuum Cleaner : All’ecosistema 1+8+N si aggiunge anche il robot aspirapolvereintelligente e automatizzato, può essere controllato e monitorato a distanza direttamente dal proprio dispositivo Huawei, con l’applicazione Huawei AI Life.

: All’ecosistema 1+8+N si aggiunge anche il robot aspirapolvereintelligente e automatizzato, può essere controllato e monitorato a distanza direttamente dal proprio dispositivo Huawei, con l’applicazione Huawei AI Life. Kärcher, fornitore leader mondiale di tecnologie di pulizia, è conosciuto per aver portato sul mercato soluzioni di pulizia innovative, l’ultima delle quali è il depuratore di acqua HUAWEI HiLink Kärcher. Ora aggiunto all’ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare la durata del filtro del loro depuratore e monitorare la qualità dell’acqua in tempo reale utilizzando l’applicazione Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.

fornitore leader mondiale di tecnologie di pulizia, è conosciuto per aver portato sul mercato soluzioni di pulizia innovative, l’ultima delle quali è il depuratore di acqua HUAWEI HiLink Kärcher. Ora aggiunto all’ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare la durata del filtro del loro depuratore e monitorare la qualità dell’acqua in tempo reale utilizzando l’applicazione Huawei AI Life su un dispositivo Huawei. Il bollitore elettrico termostatico intelligente Joyoung è stato aggiunto all’ecosistema 1+8+N, consentendo agli utenti di controllare e monitorare a distanza il bollitore utilizzando l’app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei. Preparare una tazza di tè o caffè non è mai stato così facile.

è stato aggiunto all’ecosistema 1+8+N, consentendo agli utenti di controllare e monitorare a distanza il bollitore utilizzando l’app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei. Preparare una tazza di tè o caffè non è mai stato così facile. OPPLE Lighting fornisce una gamma di soluzioni di illuminazione, compresa l’illuminazione intelligente. Grazie al suo arrivo nell’ecosistema 1+8+N, gli utenti potranno controllare le proprie lampade smart OPPLE, utilizzando l’app Huawei AI Life su un dispositivo Huawei.