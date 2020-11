Non tutti sanno che l’11 Novembre è oramai riconosciuto ufficialmente come la festa dei single e per celebrare questa giornata HUAWEI ha preparato una settimana di offerte che ci accompagneranno da oggi fino al 12 Novembre con interessanti prezzi scontati su tutti prodotti dell’azienda: smartphone, tablet, wearable, notebook e altro.

Le offerte messe a punto per questa settimana da HUAWEI saranno disponibili solo sullo shop ufficiale HUAWEI e dove troveremo sconti fino al 50%, consegna gratuita di tutti gli acquisti e, per tutti coloro che effettueranno acquisti per un totale di almeno 200 euro su prodotti selezionati, Huawei mette a disposizione ulteriori 30 euro di sconto nel carrello utilizzando il codice A30EOFF.

Vediamo insieme come sono strutturate le offerte, che si dividono principalmente tra offerte giornaliere e offerte valide per tutta la settimana.

LE OFFERTE LAMPO GIORNALIERE

Ogni giorno ci saranno in offerta lampo per 24 ore alcuni prodotti con forti sconti. Ad esempio oggi 5 novembre, l’evento dedicato ai single si apre con un’offerta lampo per HUAWEI FreeBuds Pro al prezzo al pubblico di 149 euro (anziché 179 euro) mentre da domani torneranno a prezzo scontato di 159€.

Stessa cosa per HUAWEI P30 lite che viene proposto oggi all’ottimo prezzo di soli 189€ (anziché 299,90 euro). Nel corso della settimana, invece, HUAWEI P30 Lite sarà disponibile al prezzo scontato al pubblico di 229 euro.

Per la giornata di domani 6 Novembre in offerta lampo ci saranno invece altri aurticolari bluetooth: nello specifico saranno in promozione HUAWEI FreeBuds 3 e HUAWEI FreeBuds 3i, disponibili rispettivamente a 89 e 69€ (anziché 139 e 99 euro).

Promo Flash di domani 6 Novembre – Occhio a Mate 30 Pro!

Da sabato 7 e fino al 12 novembre gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3 e HUAWEI FreeBuds 3i saranno disponibili al prezzo ribassato di 99 e 75 euro.

Oltre a queste, sempre domani, troveremo sarà HUAWEI Mate 30 Pro, disponibile per 24 ore a soli 499 euro (anziché 1.099 euro) e successivamente al prezzo di 599 euro.

Inoltre, tutti coloro che acquisteranno HUAWEI Mate 30 Pro oggi, oppure tra il 7 e il 12 novembre, riceveranno inclusi nel prezzo un paio di auricolari HUAWEI FreeBuds 3.

TUTTE LE OFFERTE DELL’ 11.11 Huawei Store Single’s Day

Vediamo ora alcune delle offerte più interessanti e valide per tutta la settimana a cominciare dalla sezione Samrtphone.

Da oggi e fino al 12 novembre sarà possibile acquistare, tra gli altri, HUAWEI P smart 2021 e ricevere compresi nel prezzo di 229€ gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3i del valore commerciale di 99 euro.

Troviamo poi gli ottimi HUAWEI P30 e HUAWEI P30 Pro che saranno in offerta per tutto il corso della settimana rispettivamente al prezzo al pubblico di 429€ e 599€ euro anziché 649 e 849 euro ciascuno.

Inoltre come si può vedere dalla foto, tutti coloro che acquisteranno HUAWEI P30 riceveranno compreso nell’acquisto HUAWEI Watch Fit. Chi acquisterà invece HUAWEI P30 Pro, riceverà inclusi nel prezzo gli auricolari HUAWEI FreeBuds 3 (valore commerciale 139 euro).

NOTEBOOK

Anche per chi cerca un nuovo notebook potrebbe trarre vantaggio dalle offerte del single Day di Huawei. Tra le migliori offerte troviamo HUAWEI Matebook X Pro 2020 (configurazione i7; 16GB+1TB), disponibile a soli 1.499 euro, con incluso nel prezzo HUAWEI Sound X dal valore commerciale di 349€.

Oltre a questo troviamo anche la fascia entry & Mid level con proposte come HUAWEI MateBook 13 (R5; 8+256G) disponibile a soli 499 euro anziché 699 euro. Oltre a questi anche la serie Matebook D14 e D15 con Intel i5 e 8GB di RAM sono in offerta a 649€.

TABLET

Da oggi fino al 12 novembre, sarà possibile acquistare HUAWEI MatePad e HUAWEI MatePad Pro WiFi rispettivamente al prezzo al pubblico di 199 euro (anziché 279 euro) e di 449 euro (al posto di 549).

E non solo: tutti coloro che acquisteranno MatePad riceveranno incluso il router AX3 del valore commerciale di 99 euro, per una connettività senza compromessi.

Mentre per chi preferirà HUAWEI MatePad Pro saranno inclusi nell’acquisto due accessori, la penna e la tastiera (valore commerciale 50 euro).

WEARABLE

Non potevano mancare poi alcune promozioni dedicate al mondo wearable. In particolare troviamo HUAWEI Watch Fit disponibile a 109€ con inclusa la bilancia smart HUAWEI WiFi Body Fat Scale del valore commerciale di 49,90 euro.

In offerta anche HUAWEI Watch GT2, disponibile nell’elegantissima versione in Night Black a soli 129 euro sempre con la bilancia smart abbinata. Anche i modelli GT2 Pro e GT2 46mm sono in offerta ad un prezzo molto vantaggioso.

Oltre a queste super offerte sono tantissimi i prodotti Huawei in sconto in occasione di dell’11.11 Huawei Store Single’s Day. Potete trovare tutti i prodotti in offerta sul sito ufficiale HUAWEI STORE.

