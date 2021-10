Xiaomi ha lanciato la campagna ‘New Talent’ che ha coinvolto sei Paesi dell’Europa occidentale – Italia, Francia, Spagna, Germania, Paesi Bassi e Regno Unito – con l’obiettivo di trovare i volti che al meglio potessero incarnare le caratteristiche di Xiaomi 11 Lite

5G NE, uno smartphone ultra sottile, leggero e con un design unico.

Doris Pan, Head of Regional Marketing di Western Europe ha commentato:

“La nostra community è al centro di tutto ciò che facciamo, per questo motivo abbiamo voluto lanciare una campagna che li ringraziasse del caloroso supporto e li

celebrasse. Trasformare i fan di Xiaomi nei volti della nostra campagna pubblicitaria è

stato un passo emozionante e al tempo stesso naturale per noi, dato che sono parti

integranti del nostro successo e della nostra crescita come brand”



Con differenti modalità e tra moltissimi candidati, Xiaomi ha identificato una prima

rosa di 10 talenti per ogni Paese, a cui è stato chiesto di mostrare il proprio stile per

poter avere la possibilità di essere selezionati come protagonisti della campagna e

partecipare a un’experience esclusiva a Milano durante la quale sono stati realizzati gli scatti con Xiaomi 11 Lite 5G NE.

In Italia, Xiaomi ha scelto di affidarsi a Vogue Italia, brand che da sempre utilizza la

creatività come linguaggio d’espressione universale, per selezionare ragazzi smart,

con una personalità autentica, uno stile unico e al tempo stesso con una grande

self confidence

Gaia e David

Una Fotografa, Arianna Genghini, del network di Photo Vogue, ha realizzato un servizio fotografico con l’obiettivo di far emergere il talento nascosto di ognuno di loro e condurre poi alla scelta finale dei due volti.

Gaia Nardozza e David Blanco, 26 anni lei e 21 lui, sono i due ragazzi scelti in Italia per diventare i protagonisti della campagna e che, più di tutti, hanno mostrato grazia, una spiccata propensione al fashion e grande spontaneità: Gaia è una studentessa e aspirante attrice bolognese, con varie esperienze collezionate sul set e grande entusiasmo per le nuove avventure, di Xiaomi ama la freschezza e la dinamicità, insieme all’attenzione al design e all’eleganza, che rivede particolarmente in Xiaomi 11 Lite 5G NE.

David, di origini Colombiane e residente a Milano da un anno, lavora occasionalmente come modello e sogna di lavorare in futuro con le più famose case di moda italiane; di Xiaomi ama soprattutto gli scooter elettrici ed è rimasto colpito dalla comodità e leggerezza del nuovo smartphone.

I due ragazzi hanno partecipato, insieme ai colleghi europei, ad una due giorni di

shooting in esclusive location milanesi:

“E’ stata un’esperienza indimenticabile e credo che lascerà un segno indelebile nella mia vita. Sono molto onorata di rappresentare questo fantastico brand!” – ha dichiarato Gaia Nardozza.

“Voglio ringraziare Xiaomi per avermi offerto questa esperienza meravigliosa grazie alla quale ho conosciuto persone con grande talento” – ha aggiunto David Blanco.

A questi si aggiungono anche i commenti di Davide Lunardelli, Head of Marketing di Xiaomi Italia.

“Siamo convinti che Xiaomi 11 Lite 5G NE sia il prodotto perfetto per chi ama distinguersi. David e Gaia hanno saputo crearsi una propria identità grazie a un’incredibile versatilità e desiderio di mettersi in gioco. Il loro stile incarna alla perfezione i valori del brand Xiaomi e del target a cui è destinato questo prodotto”



Le foto scattate dalla fotografa selezionata da Vogue Italia saranno svelate durante Photo Vogue Festival, di cui Xiaomi sarà partner per il secondo anno consecutivo.

