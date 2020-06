🥇 I Migliori Convertibili 2 in 1 per fascia di prezzo 💻 • Luglio 2020

Un notebook ormai non serve più solo per lavoro, è uno strumento multimediale a 360°. Proprio quel numero di gradi è l’elemento distintivo di un settore di mercato in forte crescita, quello dei convertibili 2 in 1.

Un convertibile 2 in 1 ha la potenza di un classico notebook ma la flessibilità di un tablet. Questo risultato viene raggiunto grazie all’integrazione di un display touch che è in grado di ruotare a 360° attraverso una cerniera che andrà a nascondere la tastiera e permetterà di posizionare il prodotto nella maniera più comoda possibile.

Le proposte di convertibili 2 in 1 son davvero tante, c’è anche qualche ottima proposta per la fascia media del mercato. Ecco la guida ai Migliori Convertibili 2 in 1 divise per fascia di prezzo:

Migliori Convertibili 2 in 1 per fascia di prezzo

Migliori Convertibili 2 in 1 fino a 300€

Winnovo VocBook

Davvero complesso trovare un convertibile 2 in 1 sotto la soglia dei 300 Euro ma questo VocBook è la soluzione più economica. Questo convertibile ha un display touch da 13.3″ FullHD, un processore Intel Apollo 64-bit N3350 con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna eMMC. Strumento valido per guardare film e scrivere documenti ma non di più.

Migliori Convertibili 2 in 1 300€ – 750€

Lenovo IdeaPad C340

Bella ed economica soluzione da Lenovo, il suo IdeaPad C340 è invogliante. Qualche compromesso c’è: il display touch è un 14″ FullHD. Il processore è un Intel Core i3-10110U, accompagnato da 512GB SSD e 8GB di RAM. La marcia in più è data dalla grande memoria da 1 TB, da una tastiera molto precisa e valida e da una costruzione resistente.

Acer Spin 5

La miglior soluzione in questa fascia di prezzo è senza ombra di dubbio Acer Spin 5. Da qui in poi le cose si iniziano a fare serie anche per poter lavorare con il proprio convertibile 2 in 2.

Infatti Acer Spin 5 ha un processore Intel Core i5 8250U supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Sopra la media è il display da 13.3″ dalla risoluzione FullHD con colori vivaci e naturali. Bene anche il set di porte a disposizione, la tastiera e il touchpad fluido e preciso. Se cercate una macchina seria, è questa.

Migliori Convertibili 2 in 1 750€ – 1700€

HP Envy x360

HP ritorna in una fascia di mercato decisamente più alta, siamo leggermente sotto i 1000 Euro ma questo Envy x360 ha un design invidiabile. Anche il display è una carta vincente, c’è un pannello 4k IPS Edge to Edge dalla qualità impressionante e una riproduzione cromatica molto fedele.

Il processore è il nuovo Intel Core i5 di decima generazione, supportato da 8 GB di RAM e 256 GB di SSD molto veloce. In un corpo sottile. Per quel che costa, è da prendere ad occhi chiusi.

TECLAST F5

Uno dei portatili più compatti e più adatti alla mobilità. Teclast F5 adotta un design a 360°, che può essere commutato tra laptop e tablet. Ha un display da 11,6 pollici con risoluzione FullHd, un peso contenuto di un 1 KG e una batteria che assicura un’ottima autonomia. Teclast F5 è alimentato dal processore Intel Gemini Lake con processo di produzione a 14nm, ha 8 GB di memoria RAM e 256 GB di SSD. Importante il supporto alla penna per poter prendere appunti o disegnare.

Microsoft Surface Pro 7

Non poteva mancare in questa guida al miglior convertibile, Il Surface Pro 7. La configurazione che consigliamo è quella con Intel Core i5 di decima generazione, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD. Surface Pro 7 offre un display eccellente è un’autonomia fino a 15 ore.

Asus Zenbook Flip

Quando si spende una cifra alta c’è bisogno di una grande cura ai particolari, l’estetica, il peso e la trasportabilità. Questo Zenbook Flip ha tutto senza rinunciare ad una tastiera validissima per lunghe sessioni. Cerniera ergolift con alzata ergonomica, ruotabile a 360° per soddisfare tutte le tue esigenze quotidiane e professionali

In realtà in un corpo così sottile Asus ha integrato anche l’ultima generazione di processori Ryzen 5-3500, una scheda grafica AMD Radeon Vega 8. Non solo una scelta di stile ma anche di sostanza, quella vera.

Migliori Convertibili 2 in 1 oltre 2000€

Microsoft Surface Book 3

L’ibrido per eccellenza, la macchina delle macchine progettata da Microsoft. Il Surface Book 3 è un po’ tutto, tablet 2 in 1, convertibile 2 in 1, non poteva essere assente in questa guida.

Un device fantastico, il design è unico. I materiali scelti per la costruzione sono nobili e ricercati, è probabilmente il notebook più bello di tutti. Al suo interno c’è il potente processore Intel Core i7 1065G7 con 16 GB di RAM e SSD da 256 GB ed una NVIDIA GeForce GTX 1660Ti. Questa è una configurazioni da top di gamma, ce ne son altre meno costose

Uno strumento per veri professionisti che hanno intenzione di sfruttare quel display dalla risoluzione altissima di 3000 x 2000 pixel, uno strumento che costa tantissimo ma vale fino all’ultimo centesimo ciò che costa.

Lenovo Yoga C940

Il converitibile Lenovo per eccellenza, Yoga C940 offre uno schermo fino a HDR VESA400 4K caratterizzato da bordi sottilissimi e ottimizzato con Dolby Vision. È realizzato in alluminio di alta qualità, il notebook convertibile Yoga C940 è progettato per mantenere il suo stile in ogni modalità. La cerniera convertibile di Yoga C940 nasconde il sistema di altoparlanti Dolby Atmos. Le prestazioni sono assicurate da un Intel Core i7-1065G7 e da una memoria RAM 16 GB e 1TB SSD PCIe NVMe velocissima.