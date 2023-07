I due dispositivi sono stati presentati ufficialmente in uno show in Corea del Sud che rinnova così il suo portfolio pieghevole con i nuovi Flip Z 5 e Galaxy Z Fold 5.

Cominciamo con il Z Fold 5, che è delle dimensioni di un telefono quando è chiuso e si apre per diventare un dispositivo più grande. Le novità qui riguardano principalmente un miglioramento delle specifiche tecniche e un nuovo sistema di “cerniera doppia Flex Hinge”. Il nuovo design della cerniera rende il telefono più simile alla maggior parte degli altri dispositivi pieghevoli. Quando è chiuso, le piastre di supporto sotto la piega dello schermo si spostano, consentendo al display piegato di adottare una forma a goccia più morbida anziché essere pressato in una piega rigida. Ciò significa che il telefono può chiudersi piatto, senza lasciare spazi vuoti. La maggior parte delle cerniere di questo tipo ha comunque un solco o una fessura al centro dello schermo, ma questa soluzione è meno stressante per il display.

Scheda tecnica Samsung Galaxy Z Fold 5

Chipset: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510) con GPU Adreno 740 a 719 MHz

SoC Qualcomm a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510) con GPU Adreno 740 a 719 MHz Display: (Esterno) Dynamic AMOLED 2X da 6,2″ HD+ (2.316 x 904 pixel) in 23.1:9 con densità di 402 PPI, refresh rate adattivo 48-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2; (Display interno) Dynamic AMOLED 2X da 7,6″ QXGA+ (2.176 x 1.812 pixel) in 21.6:18 con densità di 374 PPI, refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.316 x 904 pixel) in 23.1:9 con densità di 402 PPI, refresh rate adattivo 48-120 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2; (Display interno) Dynamic AMOLED 2X da (2.176 x 1.812 pixel) in 21.6:18 con densità di 374 PPI, refresh rate adattivo 1-120 Hz 12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB/1 TB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, UWB, GPS, USB-C 3.2, Samsung DeX

Batteria da 4.400 mAh con ricarica rapida 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica rapida , e inversa 4.5W SO: Android 13 con One UI 5.1.1

Tripla fotocamera da 50+12+10 MP f/1.8-2.2-2.4 Sensore primario con pixel da 1,0 μm, OIS, Dual Pixel AF Ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm Teleobiettivo 3x con OIS, PDAF, Space Zoom 30x e pixel da 1,0 μm

f/1.8-2.2-2.4 Selfie camera esterna da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Selfie camera interna sotto al display da 4 MP f/1.8, pixel da 2,0 μm, FoV da 123°

f/1.8, pixel da 2,0 μm, FoV da 123° Speaker stereo, Sensore d’impronte laterale, Certificazione IPX8

Dimensioni di 67,1 x 154,9 x 13,4 mm da chiuso / 129,9 x 154,9 x 6,1mm da aperto per un peso di 253 grammi

I pieghevoli sono dispositivi piuttosto grandi da portare in tasca, e la sottigliezza è un aspetto importante quando si parla di potenzialmente raddoppiare il peso e lo spessore di un normale telefono. La cerniera pieghevole e alcuni accorgimenti per rendere il telefono più sottile portano lo Z Fold 5 a uno spessore di 13,4 mm quando è chiuso. Con una batteria da 4400 mAh, non è un risultato particolarmente impressionante. Negli Stati Uniti, il Pixel Fold riesce a essere spesso solo 12,1 mm con una batteria da 5000 mAh.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 2 “For Galaxy”, proprio come il S23. Si tratta di un accordo vantaggioso tra Samsung e Qualcomm: Samsung ottiene versioni leggermente potenziate del processore Snapdragon 8 Gen 2, mentre utilizza i chip Qualcomm a livello internazionale e trascura i suoi chip Exynos. Il telefono dispone di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Ci sono una fotocamera principale da 50 MP, una teleobiettivo da 10 MP con zoom 3x e un’ultrawide da 12 MP. Lo schermo frontale, sottile e da 120 Hz, misura 6,2 pollici, mentre lo schermo interno da 120 Hz ha una diagonale di 7,6 pollici. Il prezzo rimane di 1.799 dollari.

Galaxy Z Flip 5

Passiamo ora all’altro pieghevole, il Z Flip 5. Si tratta di un moderno telefono a conchiglia, che significa che è di dimensioni normali quando è aperto e diventa un quadrato compatto quando è chiuso. Lo Z Flip 4 aveva uno schermo frontale minuscolo da 1,9 pollici che poteva eseguire solo mini-applicazioni, simili a quelle di uno smartwatch. Quest’anno, il Flip 5 presenta uno schermo frontale molto più grande da 3,4 pollici. Viene utilizzato principalmente per i “widget” personalizzati di Samsung, come timer, previsioni del tempo e calendario, ma è possibile attivare la funzione “lab” delle app, che consente di eseguire versioni ridotte di sei app: Google Messages, Samsung Messages, WhatsApp, Google Maps, Netflix e YouTube. È possibile utilizzare una tastiera, ma solo quella di Samsung.

Il rettangolo dello schermo è il più grande possibile sul fronte senza interferire con le fotocamere. Lo schermo si adatta anche alla zona a sinistra delle fotocamere, creando uno spazio per una barra di scelta rapida. Questo è in contrasto con il Moto Razr+, che ha semplicemente esteso tutto lo schermo attorno alle fotocamere frontali. Samsung utilizza questa area aggiuntiva per visualizzare una fila di pulsanti, di solito per la navigazione.

Scheda tecnica Galaxy Flip 5

Chipset: SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510) con GPU Adreno 740 a 719 MHz

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,36 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A710 + 3 x 2,0 GHz A510) con GPU Adreno 740 a 719 MHz Display esterno Dynamic AMOLED 2X da 3,4″ (748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2

(748 x 720 pixel) con densità di 306 PPI, refresh rate 60 Hz, protezione Gorilla Glass Victus 2 Certificazione IPX8

Display interno Dynamic AMOLED 2X da 6,7″ QXGA+ (2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz

(2.640 x 1.080 pixel) in 22:9 con refresh rate adattivo 1-120 Hz 8 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB UFS 4.0 non espandibile

UFS 4.0 non espandibile Connettività 5G, eSIM, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, NFC, GPS

Batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida 25W , wireless 15W e inversa 4.5W

con ricarica rapida , e inversa 4.5W SO: Android 13 con One UI 5.1.1

Doppia fotocamera da 12+12 MP f/1.8-2.2 Sensore primario con pixel da 1,8 μm, OIS, Dual Pixel AF Ultra-grandangolare da 123° con pixel da 1,12 μm

f/1.8-2.2 Selfie camera da 10 MP f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85°

f/2.2, pixel da 1,22 μm, FoV da 85° Speaker stereo

Dimensioni: 71,9 x 85,1 x 15,1 da chiuso / 71,9 x 165,1 x 6,9 mm da aperto per un peso di 187 grammi

Anche il telefono più piccolo adotta il trattamento della “cerniera senza spazi”. Monta lo stesso processore Snapdragon 8 Gen 2 potenziato, 8 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, e il grande svantaggio dei telefoni a conchiglia: una batteria piuttosto piccola, solo 3700 mAh. Per quanto riguarda le fotocamere, abbiamo una principale da 12 MP, un’ultrawide da 12 MP e una fotocamera frontale da 10 MP. Lo schermo interno è ancora un OLED da 6,7 pollici con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

PREZZI, DISPONIBILITÀ

Galaxy Z Flip5 e Galaxy Z Fold5 saranno disponibili in preordine a partire dal 26 luglio, con disponibilità generale a partire dall’11 agosto.

Galaxy Z Flip5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di €1249

Nellaversione da 512GB al prezzo consigliato di €1369



Galaxy Z Fold5 sarà disponibile in Italia nelle seguenti configurazioni:

Nella versione da 256GB al prezzo consigliato di €1999

Nella versione da 512GB al prezzo consigliato di €2119

Nella versione da 1TB al prezzo consigliato di €2339

LE PROMO DI LANCIO

Samsung ha pensato a delle promo di lancio per l’acquisto dei suoi nuovi smartphone. Le promo sono valide solo per il periodo di pre-order che termina il 10 agosto. INoltre c’è Samsung Care + per un anno incluso. Infatti coloro che acquistano Galaxy Z Flip5 o Galaxy Z Fold5, previa registrazione su Samsung Members, potranno usufruire del servizio di copertura di un anno Samsung Care+ per un danno accidentale.

Per tutti coloro che effettueranno il trade-in, Samsung riconosce €100 di extra valutazione per l’acquisto di un Galaxy Z Flip5 e €150 per l’acquisto di un Galaxy Z Fold5 .

PROMO “RADDOPPIA LA TUA MEMORIA”

Durante il periodo di preordine, gli utenti potranno acquistare le versioni da 512GB sia del Galaxy Z Flip5 che del Galaxy Z Fold5 allo stesso prezzo della versione da 256GB. La versione 1TB di Galaxy Z Fold5 sarà acquistabile ad un prezzo di lancio di €2239 durante il periodo di preordine.

